Martin Parr: «Muere más gente haciéndose 'selfies' que fotorreporteros en la guerra: es el mundo moderno» El fotógrafo Martin Parr, ayer en la exposición 'Fenómeno Fotolibro' instalada en el Museo de San Telmo. / ARIZMENDI Martin Parr, fotógrafo «Me interesan los consumidores porque yo también lo soy», afirma el fotógrafo británico, que participó en una charla en el Museo de San Telmo ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 26 marzo 2018, 07:38

Si su obra se caracteriza por el uso del sentido del humor y la ironía aplicados a la fotografía, su discurso no podía ser menos. El fotógrafo británico Martin Parr (Surrey, 1952) participó ayer en el museo de San Telmo en una mesa redonda programada como parte de las actividades paralelas de la exposición 'Fenómeno Fotolibro', inaugurada el sábado. En esta entrevista, en la que no siempre responde a la pregunta que le formula el periodista, Parr defiende el valor de este formato para el disfrute de las fotografías, recuerda que buena parte de su trayectoria profesional en la agencia Magnum gira en torno al ciudadano occidental entendido como consumidor -da igual de qué estrato social- y explica su fascinación por «una tendencia extraña»: el 'selfie'. Tanto es así que al término de la entrevista insiste y se empeña en hacerse uno con el periodista, pese a que el resultado no nos interesa a ninguno de los dos. Todo muy raro.

- ¿Qué significado le da a este exposición?

- Yo colecciono, hago y he hecho fotolibros, me encantan. El motivo por el cual este exposición está aquí es porque el fotolibro, que tiene por así decirlo 30 años de existencia, ahora se está convirtiendo en un fenómeno. Hemos redescubierto el valor de los fotolibros. Se trata de una exposición muy radical. Antes, la hicimos en Barcelona, ahora en San Sebastián y es la mayor celebración del fotolibro en todo el planeta.

- ¿Qué le dijo su mujer cuando cedió su biblioteca personal a la Tate Modern Gallery de Londres?

- Se la vendí, pero por debajo del precio de mercado. Demasiado gente cogía volúmenes prestados de mi colección y me estaba ocupando demasiado sitio, así que mi mujer dijo: «Oremos al señor».

- Y para usted, ¿no fue desgarrador venderla?

- Todo el proceso llevó ocho años, así que pude ir asimilando poco a poco la muerte de esa colección. Está claro que el tiempo lo cura todo y ahora puede venir aquí y en parte la recupero. Es como revisitar mi pasado y mis fantasmas.

- Dijeron que el libro en papel había muerto y que la fotografía era para disfrutarla en las pantallas. ¿Cómo se explica entonces el auge del fotolibro?

- Sí, creo que es un respuesta frente a la era del internet en la que vivimos. Un poco como la recuperación de lo analógico y del vinilo. La gente se ha cansado de internet y quiere algo que pueda oler, tocar y hojear. Es como visitar a una prostituta real en lugar de verla a través de un espectáculo. Dicho lo cual y antes de que me pregunte, yo no sé nada de esto último. Es sólo un ejemplo.

- ¿Qué criterio ha seguido a la hora de seleccionar el medio centenar de fotolibros que aquí expone?

- He seleccionado los más importantes, reveladores y emocionantes en la historia del fotolibro. Quizás, podría haber elegido otros 57 diferentes, pero está claro que todos ellos son muy importantes. Pienso que muestran el espíritu de aventura que impregna los fotolibros.

- Ha dicho en alguna ocasión que «si hoy en día quieres publicar algo no tienes más que hacer un reportaje que tenga que ver con el cambio climático». ¿Ha fagocitado el humanitarismo los libros de fotografía?

- Sí, hay tendencias en la fotografía que hacen que sea más fácil producir un libro y el cambio climático es un buen ejemplo, pero no recuerdo haber dicho algo así. Me encantan estas entrevistas en las que se supone que he dicho cosas que me vuelven.

- La cita está extraída de 'Martin Parr por Martin Parr' (Ed. La Fábrica).

- No, no, no digo que no sea cierta. Quiero decir que olvido lo que he dicho anteriormente, aunque en general suelo estar de acuerdo conmigo mismo.

- Sus fotos de la clase media, ¿son una parodia?

- No sólo he fotografiado a la clase media, también las trabajadoras y las adineradas. Me interesa la gente del mundo occidental, los consumidores y, por supuesto, eso es un problema potencial para los años venideros porque nos gusta culpar a los demás de las guerras y de las hambrunas, pero todos somos culpables.

- Ya, pero ¿qué fue de la clase trabajadora?

- Yo soy muy democrático cuando hablamos de las distintas clases sociales. He fotografiado a la clase trabajadora en el norte de Inglaterra, pero también he hecho todo un proyecto acerca del 'stablishment' inglés o la 'City' de Londres.

- ¿Y qué le atrajo del lujo, a la que dedicó otra serie?

- Para tener esa posición democrática de la que hablo, implica que también debía mostrar a la gente con dinero porque si hablamos de los consumidores que se hacen con todos los bienes del mundo, ellos son el componente más importante, incluyéndome yo mismo como consumidor. Todos nosotros somos grandes consumidores.

- En ocasiones, más que como fotógrafo demócrata, se ha definido como promiscuo.

- Sí, es correcto.

- ¿El consumidor se sitúa entonces en el centro de su trabajo?

- Sí, porque yo también lo soy y parte de lo que uno hace es terapéutico en el sentido de ver el papel que cada uno de nosotros jugamos en la sociedad.

- Y los que no son consumidores, aspiran a serlo...

- Supongo que en general sí. Todos queremos más riqueza. Hay demasiado dinero en este mundo.

- ¿Cuál cree que ha sido la influencia de su trabajo en las series, el cine e incluso la publicidad?

- Yo no pienso en a quien influyo, sólo pienso en mi trabajo. Son los críticos y los comentaristas quienes tienen que llegar a ese tipo de conclusiones, pero nunca soñaría con sentarme aquí y decir que he influido en los demás o que soy influyente. Ni siquiera había pensado en ello.

- ¿Deberían los fotógrafos jóvenes centrarse en lo que tienen cerca, antes de emprender grandes viajes?

- Lo más importante es encontrar un tema con el que el fotógrafo conecte. Lo único que cuenta es la relación de uno con ese tema y eso es lo que tiene que buscar todo fotógrafo, algo que le interese. Muchos no lo logran porque les falta la energía suficiente para encontrar ese tema y aunque parece algo muy sencillo, la fotografía requiere mucho trabajo.

- ¿En dónde encuentra esa motivación en estos momentos?

- Los 'selfies' forman parte de mis intereses ahora mismo, pero solamente es una pequeña parte. Es importante registrar y documentar esta tendencia, pero sigo interesado en el aumento del consumo, que ya he mencionado.

- Alguien que no supiera nada del mundo y repasara toda su obra, ¿qué visión extraería sobre el ser humano y nuestra forma de vida?

- No lo sé, puede que llore y, al mismo tiempo, ría.

- Dedicó otra serie al mundo de la pareja, en la que la muestra como una forma extrema de soledad.

- Sí, hice un proyecto -'Bored Couples'-, pero ahora hago fotos de gente que se retrata en 'selfies'. Ahora, la gente está simplemente ahí, mirando su teléfono inteligente... ¿Qué más puedo decir? Las cosas cambian y me encanta ver cómo lo hacen. Tengo un blog que se llama 'Death by Selfie' ('La muerte por el selfie'). Pregunto: ¿cuál es el lugar del mundo en el que más 'selfies' se hace la gente?

- ¿?

- Donde hay más gente: China o India. El año pasado murieron 68 personas mientras se estaban sacando un 'selfie' y mi blog habla de lo peligrosísimo que puede ser el negocio de la fotografía. Muere más gente por esos 'selfies' que fotorreporteros en zonas de guerra. Ése es el mundo moderno. En San Sebastián, hay muchas olas, así que espero que sus lectores comprendan que hacerse 'selfies' es muy peligroso y tomen nota. Es una ciudad muy peligrosa.

- ¿Y qué dice acerca de nosotros esta moda absurda?

- Pues que somos presuntuosos. Es una tendencia extraña. Antes, cuando iba a la inauguración de una exposición en una galería, la gente me pedía que firmara libros. Ahora, la gente hace cola y me pide un 'selfie', sobre todo, si tiene menos de treinta años.

- ¿Qué sensaciones le gustaría que produjera esta exposición en el visitante?

- Si cruza esa puerta de entrada es que ya está 'convertido'. Me imagino que mucha gente de San Sebastián no vendrá a verla, pero si vienen descubrirán la alegría y el gozo de los fotolibros. Es una muestra bastante densa, así que para poder extraer algo de ella hay que dedicarle tiempo y poner atención, pero ¿por qué no?