Mario Gas: «Este Calígula no es un loco y eso lo hace más terrorífico, nos habla de la normalidad del mal» Mario Gas en la presentación de 'Calígula' en el pasado Festival de Mérida. / BRÍGIDO Mario Gas, director de escena Presenta hoy y mañana en el Victoria Eugenia una versión del 'Calígula' de Albert Camus, «uno de los mejores textos del siglo XX» ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 24 marzo 2018, 09:07

Decía Albert Camus que el teatro más que para la ilusión «es un lugar de verdad». Su verdad en 'Calígula' es poliédrica, mostrando el lado humano del tirano y su maldad extrema. Mario Gas, con Pablo Derqui encabezando un reparto de nueve intérpretes, ha incidido en un viaje «existencial y vital» por encima del retrato de un asesino desequilibrado.

- 'Calígula' es el retrato de un psicópata, un análisis del poder absoluto, de la maldad extrema, de la valentía y la cobardía, la violencia, incluso del amor. ¿Por dónde le ha conquistado a usted?

- Por todas eso menos por psicópata. Eso no nos ha interesado en absoluto. La lectura fácil se quedaría entonces ensimismada en sí misma, muerto el perro muerta la rabia. Y el personaje es mucho más que todo eso. 'Calígula' es un estudio del poder, de los renglones torcidos con los que se persigue la verdad y se puede acabar en la tiranía. También es una historia de amor, de dependencia, de existencia absurda.

- ¿Cómo se ha enfrentado a esa lectura, que puede ser superficial, de Calígula como psicópata?

- Todos nos hemos esforzado en el cambio de dirección del personaje, ese hálito vital negativo del que Calígula se da cuenta al final, cuando dice «he escogido el camino equivocado, todos somos culpables». Es una visión más existencial y vital, no de alguien un poco tocado por unas neuronas mal regadas. Y eso es mucho más terrorífico porque estamos ante una situación más colectiva, ante la normalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt.

- El personaje de Calígula nos sitúa ante el mal con mayúsculas, pero también muestra constantemente sus debilidades

- No sé quién dijo que todo verdugo persigue a su víctima y toda víctima está esperando a su verdugo. Calígula sigue adelante en una acción desesperada, en un maremágnum filosófico y vital, pidiendo a gritos su eliminación. Es un personaje complejo y contradictorio, de ahí la riqueza enorme de este texto.

«'Calígula' es un estudio del poder, sobre cómo persiguiendo la verdad se puede acabar en la tiranía»

- ¿El texto de Camus tiene para usted una lectura política actualmente? Cuando se estrenó en 1945 desde luego la hubo, con la II Guerra Mundial tan presente

- No en plan telediario ni con nombres y apellidos, pero sí en cuanto a las tiranías, la usurpación del poder, la maldad generalizada, en cuanto a las castas corruptas. Hay una lectura quizás no política ni partidista, pero sí ideológica.

- ¿Pesa en el imaginario del espectador la imagen de depravación sexual presente en la película de Tinto Brass o en la serie 'Yo Claudio', mientras que Camus pasa de largo en ese tema?

- Creo que no, esa película ya tiene muchos años y 'Yo Claudio' también. A Camus le interesa la figura histórica de Calígula, pero fabrica su propio personaje y no es el basado en la onomatopeya sexual o la conducta arbitraria de un loco. Lo que plantea es muy serio: muerto el perro igual no muerta la rabia. De lo que me he dado cuenta porque llevamos ya mucha gira, es la fascinación que despierta el texto en los que lo desconocían y en los que lo tenían olvidado, quizás pensaban que era algo más anecdótico, erótico y loquito. Nosotros hemos trabajado desde una austeridad expositiva e interpretativa que nos dé esa medida y nos aleje de la casuística. El 'Calígula' de Camus es uno de los mejores textos del siglo XX.

- El autor de novelas como 'La peste' o 'El extranjero' dijo que el teatro «es el más alto de los géneros literarios»

- También tradujo mucho teatro, adaptó a otros autores y tenía una permanente comunicación con el teatro y sus gentes. Era actor, director, hombre de tramoya, le gustaba todo en el teatro y además vivió una apasionada historia durante muchos años con la actriz María Casares.

- Usted ha trabajado en muchos teatros públicos. ¿Son el mejor lugar para hacer teatro en España?

- Ni el mejor ni el peor. Hace mucho tiempo que los teatros públicos quieren parecerse a los privados y al revés. Han perdido un poco ese espacio de investigación y de excelencia que puede suponer trabajar donde no cuentan los imperativos económicos, por supuesto sin caer en el despilfarro ni en lo museístico. Estamos ante una regresión muy importante. Se ensaya las mismas semanas que en el teatro privado y todo es como, en el mejor sentido de la palabra, una fábrica de hacer textos. No hablo de ningún teatro público en concreto, sino de la filosofía en general de estos centros, con algunas buenas excepciones.

- Acaba de estrenar en el Centro Dramático Nacional 'El concierto de San Ovidio'. ¿Es Buero Vallejo otro olvidado del teatro español?

- Creo que sí. Buero es un autor muy importante, con un puñado de textos que deberían ser revisitados periódicamente. No como motivo de una efeméride, sino por su propia vigencia. Lo que tiene el buen teatro es que te sigue hablando de cosas que te ocupan y te preocupan cuando la circunstancia coyuntural ha desaparecido.

«Este texto actualmente tiene una lectura si no política o partidista, sí ideológica»

- ¿Por qué está en contra de la fusión del Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real?

- No me parece mal una unión de los teatros líricos públicos si se define bien la personalidad de cada uno y con estructuras independientes. Lo que pasa es que este decreto de la noche a la mañana en el que se adscribe la Zarzuela al Real huele a privatización, a descalcificación del posible objetivo de la zarzuela. Hay mucha tendencia en este gobierno para convertir las instancias públicas en algo parecido a lo privado. Y luego suben los precios. Hay casi 200 euros de diferencia en una misma localidad entre esos dos teatros. He firmado ese manifiesto ante el temor de que las cosas, como siempre, se hacen desde la trastienda y dándole un nombre que encubre a otro. Ahí me quedo de momento.