María Dolores Pradera y su intensa relación con los escenarios de Gipuzkoa La última actuación de María Dolores Pradera en Gipuzkoa fue en el Kursaal, en 2012. / NAGORE IRAOLA Adiós a María Dolores Pradera «Adoro San Sebastián, una ciudad maravillosa», aseguró la cantante María Dolores Pradera en más de una ocasión DV SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 30 mayo 2018, 07:46

A lo largo de su dilatadísima carrera, María Dolores Pradera fue una habitual de los escenarios de Gipuzkoa. Pero no sólo como artista: durante su infancia y juventud ya había visitado la capital donostiarra, de la que hace seis años decía guardar «muchos recuerdos». Y añadía: «En San Sebastián he hecho teatro, he cantado... pero antes no me querían tanto como ahora. La mayoría de la gente ha crecido con mis canciones». En cualquier caso, «adoro San Sebastián, una ciudad maravillosa», aseguraba.

En 1999, actuó en el frontón Astelena de Eibar y al año siguiente, en el Victoria Eugenia. Saltó al Kursaal con su concierto de octubre de 2002 con el recital 'A Carlos Cano' y repitió en febrero de 2004 en su gira con mariachi. Tres años después María Dolores Pradera volvió al cubo con el espectáculo 'Al cabo del tiempo' y meses después, ya en 2008, actuó en la Casa de Cultura de Lasarte. En enero de 2012 volvió a ofrecer su inmarchitable repertorio en el Kursaal donostiarra, en una actuación en la que se mostró en plena forma, pese a que apenas un mes después hubo de ser hospitalizada en Madrid, aquejada de una gripe, que se fue complicando a causa de una bronquitis. Fue su última actuación en tierras guipuzcoanas. De hecho, este percance en su salud obligó a suspender el anunciado concierto que María Dolores Pradera tenía previsto ofrecer el 1 de junio en el teatro Leidor de Tolosa.

¿Premonición? María Dolores Pradera no prometió volver

La cantante fallecida, que tenía lazos familiares con Donostia, elogió en más de una ocasión la «fantástica acústica» del Auditorio Kursaal. Aquel concierto de 2012 le sirvió para repasar todo su cancionero clásico, firmado por una generación de compositores irrepetible. Curiosamente, quizás de forma premonitoria, pero en en contra de la que durante años fue su costumbre, en aquella ocasión María Dolores Pradera no prometió volver.