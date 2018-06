María Berasarte (Cantante): «Quiero cantar a la emoción, no solo a la tristeza» La cantante donostiarra María Berasarte, junto al pianista cubano Pepe Rivero. La donostiarra se despide del fado y abraza los ritmos latinos y el jazz en 'Delirio', proyecto compartido con el pianista cubano Pepe Rivero JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 30 junio 2018, 09:27

Donostia será escenario el 1 de julio de la presentación oficial de 'Delirio', un trabajo que Berasarte (Donostia, 1978) ha creado «de la primera a la última nota» junto a Pepe Rivero, pianista cubano afincado en Madrid. Para el mítico Chucho Valdés, ambos forman la «pareja perfecta». «Berasarte goza de una afinación increíble y dicción maravillosa. Rivero es un acompañante con una sensibilidad extraordinaria, un sonido espectacular y un gran gusto», escribe en el libreto de un disco que de momento sólo estará disponible en plataformas digitales, aunque también se podrá adquirir en los conciertos y en la web de la artista.

- ¿Cómo se conocieron?

- Judith Jauregi, pianista y amiga común, insistía mucho en que debíamos trabajar juntos. Quedamos sin compromiso para conocernos e intentar descubrirnos mutuamente. Ambos tenemos raíces diferentes y venimos de músicas distintas. Él viene más del jazz [ha colaborado con David Murray, Paquito D'Rivera, Jerry González, Perico Sambeat...] pero nos une la formación clásica y el respeto a la música popular. Fuimos investigando, sacamos ideas, las llevamos a sitios diferentes y llamamos 'Delirio' al proyecto para tomarnos esas libertades: no nos motivaba repetir canciones, sino ir lejos y mantenerlas vivas.

«A los artistas nos da miedo no gustar pero tenemos que arriesgar y ofrecer cosas nuevas»

- Los delirios pueden ser fantásticos, de grandeza e incluso paranoides...

- (Risas) Hay de todo, sí, cada canción te pide algo diferente y puede surgir de un lugar siniestro, una locura, la fragilidad, algo prohibido... No hemos intentado hacer versiones o algo bonito por sí mismo, sino encontrar una emoción poderosa. Eso lo hace más divertido y a los dos nos apetecía disfrutar a pesar de la responsabilidad que implicaba un repertorio tan exigente.

- Pero 'Delirio' viene de «delirar», que según la RAE significa «desvariar, tener perturbada la razón por una enfermedad o una pasión violenta».

- Bueno, perturbarse en la música es muy bueno. A los artistas nos da miedo no gustar pero tenemos que ofrecer cosas nuevas y arriesgar. Lo que más motiva es tu actitud, la energía que pones en tu trabajo... No hay nada más bonito que estar al borde del precipicio emocional de lo imperfecto... Hay que mostrar también la fragilidad, la duda, el miedo... Pero en 'Delirio' también hay alegría. Hay un fado de Amália Rodrigues, 'Estranha forma de vida', que Pepe convierte en un danzón llevándolo a un mundo diferente en el que la tristeza sale con otra actitud: en lugar de estar entregada al destino, le cantas tus penas al destino de una manera distinta.

- Hace unos días ofreció un concierto en Bilbao para despedirse del fado, estilo al que ha dedicado 10 años, porque quiere «emprender nuevos desafíos musicales». ¿Necesitaba liberarse de la tristeza del género?

- He dicho que dejo de ser novia para ser amiga de Portugal. Yo no soy fadista y aunque me hace mucha ilusión que me consideren así los propios portugueses, noto que tengo otras inquietudes. Necesito sorprenderme a mí misma.

- En Portugal llegaron a considerar 'Todas las horas viejas' (2009) como el mejor álbum de fado grabado por una voz extranjera... ¿Tenía miedo de encasillarse?

«He agotado mi etapa de fado; quiero ser escuchada como una experiencia más allá de un género»

- Ahora siento que he agotado una etapa. Me quedaré con varias cosas de esa experiencia, con cierta manera de cantar en la que conservo esa cosa del fado pero no como algo obligado. Ahora mismo pienso en emocionar y en exigirme emocionarme a mí misma. Cuando hacemos algo que no nos es propio por nacimiento -en este caso una música como el fado-, nos preocupamos mucho por hacerlo bien y con respeto, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Me he dado cuenta de que durante muchos años he estado presa de mí misma y ahora quiero que la gente vea mis conciertos y mis discos como una experiencia más allá de un género.

- Y de la 'saudade' portuguesa se ha ido al polo opuesto de los ritmos latinos...

- Igual buscaba un efecto de choque... (Risas) Necesitaba algo que me sentara bien. Últimamente también he cantado en otros registros con Jordi Savall y Carlos Nuñez. Me manejo en mundos diferentes y no quiero ser fadista: nunca lo he sido y ahora más que nunca quiero reivindicar la música. Quiero cantar a la emoción, no solo a la tristeza.

- Recuerdan también a Gonzaguinha ('O que é'), Kurt Weill ('Je ne t'aime pas'), Joan Manuel Serrat ('Aquellas pequeñas cosas'), Laboa y Artze ('Txoria txori')... ¿Cómo han abordado esas versiones?

- Hemos confiado el uno en el otro y hemos seguido nuestra intuición. Si sonaba bonito y nos divertía, decíamos: «Esto lo podemos defender». Cuando la música es la que manda y consigues dejarte llevar, surge la magia, y nosotros tenemos mucha complicidad. Eso se nota. Cuando en el escenario hay improvisación y las cosas no están cerradas, es una gozada porque dejas espacio para que ocurra algo nuevo: es un regalo para el público.

- ¿Qué otros temas incluye el disco?

- Se abre con 'Tú, mi delirio', un bolero maravilloso que da a entender que el disco es delicado y tiene una intención clara: ser muy libre. Las otras canciones son 'Agua en la boca', 'Lela', 'Barco negro', 'Les chemins de l'amour'... y dos originales nuestros sin letra: 'Plath' y 'Delirio'.

- ¿Cómo encaja el toque latino?

- Bueno, el toque latino no es intencionado, aparece ocasionalmente en todo lo que hace Pepe, pero de manera muy natural. De hecho, escuchas las versiones y parece que las canciones siempre hubieran sido así. A él la tristeza le dura muy poco porque los cubanos cantan a la vida de otra manera, igual que tienen otra manera de vivir. No suena nada forzado y cuando toca la parte cubana, te hace sonreír.

- ¿Quiénes les acompañarán en Donostia?

- Estarán Reinier Elizarde 'Negrón' al contrabajo y Georvis Pico a la batería. Son compañeros habituales de Pepe, la crème de la crème de la música cubana. Y como voz invitada tendremos a Zenet. ¡No hemos escatimado en gastos! (Risas)