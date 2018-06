'El día de mañana' debuta en Tabakalera Karra Elejalde, a la izquierda, interpreta a un policía brutal. Carme Romá, en el centro a la derecha, a un aspirante a actriz. / V. B. Movistar+ preestrenó anoche la serie dirigida por Mariano Barroso R. KORTA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 1 junio 2018, 07:36

Crossover Cultura de Series acogió anoche el preestreno de la serie 'El día de mañana', dirigida por Mariano Barroso para Movistar+ y protagonizada por Oriol Pla, Aura Garrido, Jesús Carroza y Karra Elejalde. La serie, de 6 episodios de 50 minutos estará completa bajo demanda desde su estreno el 22 de junio. Es un drama generacional con elementos de thriller policíaco basado en la novela homónima de Ignacio Martínez de Pisón.

Anoche se proyectaron los dos primeros capítulos de la serie en la sala de cine de Tabakalera, con la asistencia de algunos de los actores. El director Mariano Barroso explicó a este diario el pasado martes que «el protagonista es un personaje en busca de su identidad, que va como emigrante a Barcelona y allí se encuentra con una metrópolis que es el escenario de sus sueños. Allí descubre que se le da bien lo de escalar socialmente y tiene habilidades, pero se le empieza a complicar la cosa cuando entra en contacto con grupos políticos de oposición al franquismo y con la Brigada Político-Social. Y se le complica la vida, a él para mal y a la serie para bien, porque se despliegan más direcciones interesantes».

En su carrera hacia la cima, la vida de, protagonista, Justo, se cruzará con la de Carme Román (Aura Garrido), una aspirante a actriz con la que iniciará una historia de amor que les perseguirá durante años. Y también con Mateo Moreno (Jesús Carroza), policía de la temida brigada social que le internará en una oscura red de espionaje y delaciones al tiempo que se convierte en un extraño amigo para Justo.

Buscando su sitio en la ciudad, Justo, Carme y Mateo se irán mezclando con codiciosos empresarios, jóvenes juerguistas de la 'gauche divine', policías sin escrúpulos, estudiantes rebeldes o miembros de la resistencia antifranquista: habitantes de una ciudad en ebullición que atraviesa un momento irrepetible.

La serie intercala entrevistas con personajes que recuerdan lo ocurrido años antes porque es un recurso que enriquece la historia:»Hemos intentado adaptar ese esquema de polifonía que tiene la novela y trasladarlo a la pantalla, de manera que sean todos los personajes los que hablan sobre el gran enigma de la serie que es: '¿Quién es Justo Gil?'. Para cada una de las personas que interactuaron con él es una persona distinta».

El director también se refirió a la lograda recreación de la barcelona de los años 60 en la que se desarrolla la historia: «Es la Barcelona que yo he vivido, mis recuerdos están llenos de aquellas calles y aquellas gentes. No me gusta hablar de los problemas que pueda haber para reproducir una época, porque es un privilegio poner en escena historias que te tocan tanto y que tienen tanto que ver con cosas que hemos vivido. El reto era sobre todo hacerlo creíble».