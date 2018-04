Malena Alterio: «Hay algo bonito en esta obra, refleja lo que les pasa a muchas personas» Malena Alterio llega hoy al Victoria Eugenia. / MARIETA AVI Actriz Protagoniza hoy en el Victoria Eugenia la obra 'Los universos paralelos', encarnando a una madre cuyo hijo ha muerto en un accidente ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 abril 2018, 09:07

Acompañada en escena por Juan Carlos Vellido, Carmen Balagué, Ángela Cremonte y Álex Postigo, interpreta esta obra de David Lindsay-Abaire con el que el autor norteamericano logró en 2007 un premio Pulitzer. El director de la versión española, David Serrano, la califica como «una sencilla y hermosísima historia que anima a los seres humanos a no quedarse enganchados al dolor y a seguir luchando».

- Dice que la función no se queda en el drama, que también es una obra muy luminosa. ¿Cómo se va de un estado emocional al otro?

- No vamos de un sitio a otro, todo el rato estamos en los dos. Cada personaje trata de llevar el duelo como buenamente puede. El autor lo hace con tanta sabiduría que hay mucho sentido del humor en este sobrellevar el duelo por la muerte del hijo. Hay partes que se inclinan más al drama y otras más cómicas, pero toda la obra está teñida de las dos sensaciones. Por eso pienso que la obra es luminosa y un pedacito de vida, porque en la vida no solamente hay un color.

«La función no cambiará la vida a quienes hayan vivido una pérdida así, pero les hace entender»

- Para su personaje, la madre, ¿qué supone la tragedia de la muerte de su hijo?

- Patricia es la que más en silencio o más libre vive el duelo. Es a quien todo el mundo le dice lo que tiene que hacer: que vaya al psicólogo, que salga a la calle, que haga cosas, que vuelva al trabajo. Y ella lo único que desea es que la dejen tranquila. Lo bonito de la historia es ver cómo cada uno de los personajes empieza y cómo termina. Y cómo ella va encontrando su camino y la forma de sobrellevar la ausencia del hijo.

- En situaciones como esta en la vida real lo habitual y lo más humano es buscar culpables, en los demás y en uno mismo.

- Ocurre así en la obra. Primero está el 'y si...'. Si yo hubiera cerrado la puerta, si no me hubiera ido de casa. Es la culpa de uno y del otro, son los porqués, el tratar de dar sentido y buscar justificaciones a algo que no tiene respuesta.

- En la realidad muchas veces supone la separación de la pareja.

- Y aquí también hay momentos de crisis total, donde uno le reprocha al otro que no lleva el duelo como se supone que tiene que ser. Eso genera mucho conflicto. La obra la fuimos creando en el piso particular de David Serrano entre todos de una forma muy cercana y familiar. Allí mismo tuvimos encuentros con psicólogos, a los que consultamos para contrastar ciertos temas. Ellos nos confirmaron que hay un porcentaje muy elevado de parejas que se separan tras la muerte repentina de un hijo.

- Se les acercan después de la función personas que han vivido tragedias parecidas.

- Es una satisfacción. Nosotros mostramos una historia y la gente la recoge y sentimos que para ellos es importante. No es que les vaya a cambiar la vida o grandes cosas, pero sí nos hace entender lo que está pasando. Nos cuentan lo que les pasó a ellos a a personas cercanas. Incluso tampoco hace falta que les haya ocurrido algo parecido a lo que contamos, es extrapolable a cualquier tipo de pérdida, de una madre un padre, incluso una separación.

- ¿Y a ustedes qué les supone ese contacto?

- Al principio los quieres abrazar y darles el pésame. También te das cuenta que ellos ya lo tienen elaborado y digerido, en sus cabezas ya está colocado de alguna forma lo sucedido. Siento que hay algo bonito en esta obra, que es un reflejo de algo que le pasa a muchas personas.

- ¿Tuvo dudas con este papel?

- Era una gran responsabilidad y tardé bastante en tomar la decisión, ha sido todo un reto. Ahora miro para atrás y me daba mucho susto porque es una obra que merece ser contada de una forma auténtica, con categoría y con solvencia. Y yo a veces dudo de mis capacidades y no sé si voy a estar a la altura. Pero había algo dentro de mí que me hacía sentir que era el momento de contar esta historia.

«Había algo dentro de mí que me hacía sentir que era el momento de contar esta historia»

- ¿Como actriz a quién ha pedido más veces consejo, a su padre actor o a su madre psicoanalista?

- A los dos. Soy afortunada porque tengo una familia muy inteligente, cariñosa y sabia. Y sobre todo que saben dónde nos movemos. Con papá siempre que hay algún dilema escabroso, algún percance, también las alegrías, siempre lo compartimos. Es un sabio. Y mi madre nos sostiene. Mi padre no es sin mi madre y viceversa.

- Pero no les hacía demasiada gracia que su hermano Ernesto y usted fueran actores.

- Al principio sobre todo a mi padre. Quería algo más sólido, que fuéramos técnicos informáticos o si se podía abogados o médicos. Pero ahora papá está tranquilo, más o menos podemos pagar el piso y la luz. Además ahora seas actor o cualquier otra profesión da igual, la inestabilidad laboral es para todos.

- ¿Se agobia mucho cuando no hay propuestas de trabajo?

- Soy muy afortunada porque no he tenido grandes periodos de tiempo sin trabajar. Pero aun así siempre hay algo, tengo trabajo hasta tal fecha, pero y si luego no... Empiezo a darle vueltas, voy a pasar de moda, no voy a encajar en proyectos. Ese miedo está ahí.

- Es protagonista, junto a Javier Gutiérrez, de la serie de humor 'Vergüenza' que produce Movistar. Le reconozco que no he podido terminarla porque sufría por las extremas y vergonzosas situaciones por las que pasan sus personajes.

- Jajaja. No te has podido quitar las manos de la cara.

- Pues no. ¿Pasaron también vergüenza de sus personajes?

- ¡Sí! Había cosas muy patéticas. Mientras rodábamos pensaba en cómo quedaría todo eso una vez montado. Me encanta formar parte de esta serie y de su particular mundo, pero reconozco que al principio había mucha incertidumbre. Esto es marciano, ridículo, pensaba. ¿A quíén le va a interesar? Y mira, ha sido un éxito y para bien o para mal provoca reacciones interesantes en los espectadores, que viven ese morbo de no quiero verlo, pero a ver qué pasa. Me parece una serie novedosa y como espectadora también lo agradezco. Ahora estamos rodando la segunda temporada.