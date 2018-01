Lukiek e Indian Feathers coinciden en el Dabadaba

Quizá sea por el efecto fagocitador de la Tamborrada, pero la de esta noche en el Dabadaba será una de las escasas ofertas de música en directo a las que acudir en la presente semana, al menos en la capital guipuzcoana. Afortunadamente, la cita no estará exenta de atractivo ni de intensidad, ya que sus protagonistas son Lukiek, banda paralela de Josu Belako, e Indian Feathers, grupo donostiarra que presenta su segundo EP bajo el título '45 noches'.

Natural de la localidad vizcaína de Mungia, Lukiek se define como grupo de rock alternativo que ofrece «un sonido crudo y contundente, con un repertorio variado, composiciones en euskera y actitud grunge». Josu Billelabeitia (Belako), Antton Goikoetxea (Leun) y Christian Rodriguez (All I Need, Shinova) integran un trío que en septiembre sorprendió en el pasado Donostita Kutxa Kultur Festibala del hipódromo, bajo cuyas gradas ofrecieron un enérgico directo.

Abrirá la doble cita Indian Feathers, cuarteto donostiarra que justo un año después de debutar con 'Fun' (2017) presenta su segundo EP, '45 noches', en el que insisten en su fórmula de indie rock. Los cinco temas de este trabajo son, a decir de sus autores, «la banda sonora de 45 noches intensas llenas de subidas y bajadas, sonrisas y lágrimas, gritos de locura y de euforia, pero sobre todo, de mucho rock & roll». Entre las influencias del grupo integrado por Luis Suárez, Josu González, Josu Vergara y Xabi Elizegi se encuentran Arctic Monkeys, The Rolling Stones, Belako, Pereza, The Libertines y The Sonics, entre otros nombres.

El Dabadaba abrirá sus puertas a las 20.30 horas y 30 minutos después comenzarán los conciertos. Las entradas cuestan 4 euros en venta anticipada y 6 si se adquieren en taquilla.