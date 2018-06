Un lugar donde el arco y las flechas se llaman Héloïse Un picado de Font, manteniento su estilo característico. Cómic Una de las obras menos conocidas de Alfonso Font, al fin en un integral | OSCAR GOÑI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 16 junio 2018, 09:27

Conviene regresar, de cuando en cuando, al pasado cercano. Allí vivían artistas en su plenitud creativa, que contribuyeron decisivamente a apuntalar el cómic, a darle el empujón que lo condujo hasta el público adulto. A ese viaje no se va solo; de pronto, irrumpe en las librerías un álbum firmado por uno de aquellos creadores. Casi no hace falta que en los créditos o en la portada figure su nombre; sus dibujos son, viñeta a viñeta, ex libris reconocibles por todo aficionado que se precie.

Cuando las ya históricas revistas 'Totem', '1984', 'Cimoc'... llenaban de maravillas los quioscos a comienzos de los ochenta, ya en el siglo pasado, Carlos Giménez, Fernando Fernández, José Ortiz o Alfonso Font hacían volar su pincel sobre sus inicios profesionales, vampiros, hombres en tiempos post apocalípticos o naves espaciales.

Alfonso Font (28 de agosto de 1946, Barcelona), como casi todos los de entonces, es autodidacta, e inicia su carrera trabajando para el extranjero; su época en la legendaria agencia Selecciones Ilustradas de Josep Toutain le coloca en el escaparate en los setenta, prólogo de lo que habrá de llegar, precisamente con el mencionado boom del cómic adulto nacional. Probablemente, serán 'Los Robinsones de la Tierra' (1979), 'Cuentos de un futuro imperfecto' (1980), 'Clarke & Kubrick' (1980) o 'El prisionero de las estrellas' (1983) sus trabajos más destacados a la par que populares, retratándole, sin duda, entre los grandes del momento.

En los años posteriores, Font se alejará de la ciencia ficción para fijar su atención en el género de aventuras y, así, en 1995 propondrá 'Bri d'Alban', serie ambientada en el medievo, enlace casi inevitable con 'Héloïse de Monfort', escrita por Richard Marazano (27 de enero de 1971, Fontenay-aux-Roses, Francia).

No tuvo mal padrino, el guionista, y ocasionalmente dibujante y colorista. Fue el mismísimo Jean Giraud alias Moebius quien reparó en el prometedor joven y lo introdujo en diversas publicaciones. Apasionado lector, amante del cine, de la ciencia (no en vano cursó estudios de Física y Astrofísica en la Universidad de Orsay), de la cultura clásica griega, romana, persa, azteca, inca, maya, estudioso del arte oceánico... Marazano es un intelectual que escribe para la bande dessinée ciencia ficción y aventura con gran número de títulos publicados en muy pocos años.

Tres

Héloïse de Monfort', nombre de mujer, de profesión mercenaria... a veces. Tres talentos la separan del resto: Sagacidad, valor y un arco que maneja con habilidad inigualable, en un mundo donde solo la ley del más fuerte manda y, claro está, ése se supone que es el hombre. Pero el arco no es cuestión de fuerza bruta, sino de destreza y, desde el principio de los tiempos, intelecto, coraje y la elección de ser letal, convierten a su portador en alguien sumamente peligroso.

También tres, tres aventuras conforman el integral que Yermo presenta a sus lectores. Las únicas tres que concibieron los autores: 'Los cinco arqueros del pozo de las almas' (febrero de 2010), 'El puente del diablo' (junio de 2010) y 'El espectro del cruzado' (febrero de 2012). El hecho de que el lector pueda disfrutar de un solo golpe de la obra al completo, ya es motivo de celebración.

Difícil, por no decir imposible, que todos quienes durante años han disfrutado del talento de Alfonso Font, tengan ahora una oportunidad mejor de poseer este momento de su carrera. Cuando dos autores de sobrada solvencia se juntan, se crea una dicotomía: Imposible que el resultado sea malo, malo que el resultado no sea imposible.

'Héloïse de Monfort' es aventura medieval blanca; cierto que a medida que las páginas avanzan, el tono Robin Hood de Errol Flynn va dando paso al de Kevin Costner; más fantástico, algo más oscuro, donde cabe lo sobrenatural y la psicología de los personajes, su profundidad, pierde importancia ante la acción en sí.

La cuestión es que está tan bien contada, el veterano dibujante coge sus veteranos lápices con tanta historia, que quizás solo moleste, pocas veces, el color digital.

Alfonso Font nunca se fue, pero es un honor tenerlo de vuelta.