El Louvre de Abu Dabi, el primer museo global árabe

Abu Dabi Miércoles, 8 noviembre 2017

La luz del sol se filtra a través de una estructura durante la presentación oficial del museo Louvre de Abu Dabi. En sus 6.400 metros cuadrados se exponen obras de trece galerías francesas y la colección de los Emiratos

Una década después del lanzamiento del proyecto, el Louvre de Abu Dabi, el primer museo global en el mundo árabe, fue inaugurado ayer con un mensaje de tolerancia como antídoto a los fanatismos. Esta «ciudad museo» de 6.400 metros cuadrados, concebida por el arquitecto francés Jean Nouvel, se levanta en la isla de Saadiyat y es fruto de una colaboración entre los gobiernos francés y emiratí.

El acuerdo, que se extenderá durante 30 años y totaliza 1.000 millones de euros (1.160 millones de dólares), incluye la explotación de la marca Louvre -nombre del museo parisino más visitado del mundo-, así como la organización de muestras temporales.

En total, trece centros artísticos franceses colaborarán con el nuevo museo de Abu Dabi, aportando su experiencia y el préstamo de unas 300 obras. La colección permanente de los Emiratos contará con unas 600 obras, entre ellas más de 200 ya expuestas desde su inauguración oficial. La mayoría de las 23 galerías permanentes buscarán reflejar el intercambio entre culturas, desde la Prehistoria hasta la actualidad, reuniendo las obras alrededor de temas universales e influencias comunes.

Entre los tesoros del museo están una estatua del rey egipcio Ramsés II (1279-1213 a. c.), la 'Cabeza de Buda' (534-550 d. c.), páginas del 'Corán Azul' (880 d. c), un autorretrato de Vincent Van Gogh (1887) o la fuente de luz Al Weiwei (2016).