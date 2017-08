Lolita Flores: «Para amar no tenemos edad, te puedes enamorar a los treinta o a los cien años»

Claudia es una mujer madura que lleva cinco años enamorada de su mejor amigo. O, dicho de otro modo. Cuando decide dar el paso de expresar sus sentimientos recibe la terrible frase: «prefiero que seamos amigos». Una comedia divertida y de sentimientos, para gente que no se da fácilmente por vencida.

- La temida frase se las trae. ¿Es lo peor que se puede escuchar de la persona amada?

- Existen otras peores. Es una frase más, todos en un momento dado la hemos dicho y a todos nos la han dicho, sobre todo cuando llegas a una cierta edad.

- ¿Y cómo lo encaja su personaje ?

- No muy bien, no se da por vencida porque piensa que todavía puede tener una oportunidad y sigue luchando. En eso también radica parte de la gracia de la función.

- ¿Es una comedia romántica?

- Con todas las de la ley. Es una comedia muy romántica, con la que el público se ríe y se lo pasa divinamente. Se va descubriendo cómo los personajes van poco a poco sacando lo que tienen dentro.

- ¿En qué se parecen las comedias románticas a la vida real?

- No lo sé. Yo no soy Claudia. Soy ella porque le pongo mi voz y mi cuerpo, pero mi vida ha sido otra. No soy florista, soy artista y cantante. He tenido una vida diferente a la de Claudia.

- Canta un poco en la función.

- En la obra original se cantaba mucho, pero nosotros decidimos cantar menos. Solamente canto un trocito del bolero, que le va muy bien a lo que es la trama.

- ¿Hay un límite de tiempo para mantener una amistad si en realidad se quiere algo más?

- La puedes tener toda la vida. Hay amigos de verdad que lo son para siempre, pero el destino está ahí y nunca se sabe. No es la primera vez que conozco a parejas que han empezado siendo amigos íntimos y contándose todos los secretos y han terminado teniendo niños.

«El amigo ideal, sea hetero o gay, tiene que ser leal, fiel y que tú lo seas también con él»

«Mi padre me enseñó a amar a Cataluña, cuesta subir al escenario tras los atentados»

- En la función se reivindica que las mujeres sigan creyendo en el amor a partir de una edad.

- Las mujeres para amar no tenemos edad, eso no está escrito en ningún sitio. Te puedes enamorar a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta, a los sesenta o a los cien. Eso no tiene edad. Tampoco para los hombres. El amor está siempre ahí, está en nuestros sentimientos. Hemos nacido para vivir con el amor y en pareja. Hay gente que tarda más o menos en encontrarlo.

- ¿Le parece real esa frase lapidaria que dice que la amistad entre hombres y mujeres es imposible?

- Creo que no lo es. Tengo amigos de verdad que son heterosexuales. También los tengo gais, por supuesto. El amigo ideal es leal, fiel y que tú lo seas también con él. Pero cuando miras a los ojos a una persona te das cuenta si puedes ser su amigo o no. Por lo menos yo lo sé, sea gay o hetero. Lo que le ocurre a Claudia en la función es que se enamora de él desde el primer día, lo que pasa es que tarda cinco años en decírselo.

- Ha escrito estos días que es «catalana de sangre y corazón». ¿Cuesta subirse a un escenario a una semana de los atentados de Barcelona?

- Claro que cuesta, pase en Barcelona, en Bilbao o en Madrid. Da igual. La violencia no es el camino. Esta vez ha tocado muy cerca, me siento catalana, adoro esa tierra. Mi padre me enseñó a amarla desde chiquitita. Pero cuando pasó en Madrid fui de Madrid. Y cuando ocurrió en París fui de París. No admito la violencia en ningún sentido.

- ¿Qué tal con 'Lolita tiene un plan', su nuevo programa de televisión?

- Encantada con la acogida que ha tenido, el lunes pasado fue el programa más visto.

- ¿Habrá más de los cuatro programas que ha grabado?

- No tengo tiempo entre el teatro y 'Tu cara me suena', que empiezo a grabar en septiembre. Hemos tenido un equipo estupendo y si hay que hacer más pues tiraremos para adelante como se pueda.

- Hace pocos días hubo un acto de vandalismo pintando las estatuas de su madre y su hermano en el panteón familiar. ¿Gamberrismo u odio?

- No tengo ni idea. Ya he dicho que podrán pintar la piedra, pero el alma no, esa no me la van a poder pintar nunca.