Toti Martínez de Lezea publica ‘Ittun’, prolongación de la novela ‘Enda’ y ambientada en el siglo VI Toti, con los libros en castellano y euskera / Sara Santos «Yo invento porque siempre es mejor volar que pisar», subraya la escritora en la presentación FÉLIX IBARGUTXI San Sebastián Jueves, 23 noviembre 2017, 21:14

Siempre que se va acercando cita de Durango Toti Martínez de Lezea aparece con alguna novela larga que luego será éxito de ventas en la Azoka. Esta vez viene con ‘Ittun’, una historia que se sitúa en la ‘época oscura’, que podría ser el siglo VI, y que bebe de la mitología recogida por José Miguel de Barandiaran.

‘Ittun’ es una prolongación de ‘Enda’, la novela que vio la luz hace tres años. Al igual que entonces, la casa Erein ha publicado la obra en castellano y en euskera. La traducción al euskera -con el título ‘Arbasoen ituna’- ha corrido a cargo de Miren Arratibel, y en la presentación ante los medios de comunicación, la escritora ha agradecido el esfuerzo que hace la editorial Erein por poner sus textos a disposición de los euskaldunes. El editor Inazio Mujika Iraola ha comentado que «Toti también vende en euskera».

Ittun Titulo Ittun Editorial Erein Páginas 456 Precio 22 euros

Tanto la anterior ‘Enda’ como esta ‘Ittun’ se salen de la línea más habitual de Toti, la de la novela histórica, pues en estos dos casos estamos ante novelas fantásticas ambientadas en un tiempo remoto. La escritora maneja la imaginación a su gusto: «Una vez vino una persona y se me quejó porque en el libro decía que el primer señor de Gipuzkoa, García Azenariz, era hijo de una prostituta. Le pregunté si él sabía quién era su madre y si yo no tenía derecho a inventar cosas. Se fue muy enfadado. Siempre digo: es mejor volar que pisar».

Una saga de siete libros

‘Ittun’ está ambientada treinta años más tarde ‘Enda’. «Lo he hecho así para no tener que repetir los personajes. De la otra manera, el trabajo de escribir la historia me resultaría algo más aburrido. «Repito dos o tres personajes solamente. Aquella anterior historia discurría en Zuberoa, esta otra en Sierra del Dragón, y ya sabemos lo que puede ser esa zona: Aralar».

La intención de Toti es hacer una saga de siete libros, cada uno de ellos centrado en una montaña sagrada. En esta ocasión la trama transcurre en una zona montañosa repleta de tradiciones y antiguas creencias, entre la ciudad Ilunia -el equivalente a Iruña- y la costa del Mar del Norte. En la Roca del Águila -que se podría tomar por el actual Txindoki- la Diosa Amari vela por su pueblo y se enfrenta a la amenaza de su propio hijo, Inguma, el Amo de la Noche. No faltan las tribus, sus jefes, sus diferencias, entre los que sobresalen los Guardianes del Pacto, guerreros dispuestos a defender su tierra ante la invasión del poderoso ejército gauta.