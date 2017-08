J.K. Rowling gana 154 euros por minuto J.K. Rowling. / R .C. La creadora de Harry Potter ingresó más de 81 millones de euros el último año y encabeza la lista Forbes de escritores MIGUEL LORENCI MADRID. Jueves, 17 agosto 2017, 07:28

Millones de personas sueñan con ser escritores de éxito, algo que consigue una parte infinitesimal de los aspirantes. Si vivir de la escritura es un milagro, más lo es entrar en el exclusivo club de los autores mejor pagados del mundo. Una clasificación que publica cada año la revista Forbes y que encabeza por primera vez la británica J.K. Rowlling. Con unos ingresos de 81,2 millones de euros entre junio de 2016 y mayo de 2017, hurta el liderazgo a James Patterson y supera con creces a veteranos como Stephen King o John Grisham. A razón de unos 154 euros por minuto, Rowlling gana casi diez veces más que la reina de la novela rosa, Danielle Steel, otra de las cinco damas que figuran entre los once autores de la lista.

Forbes, que publica y desmenuza cada año las grandes fortunas del planeta, realiza desde hace veinte esta lista de autores multimillonarios. Juntos vendieron más 30 millones de libros en Estados Unidos y generaron unos ingresos de 267 millones de euros. Aunque varios de ellos vieron convertidas en películas sus novelas en 2016, destaca Forbes que el grueso de sus ingresos procede de sus libros.

Rowling no es, con todo, la más rica del grupo, título que recae en Patterson con unas ganancias netas de 600 millones de euros. Pero la británica no le va a la zaga y acumula unas ganancias de 555 millones. Un patrimonio que crecerá menos este año en el que no tendrá un nuevo libro de Harry Potter, que veinte años después de 'La piedra filosofal' sigue siendo una máquina de hacer dinero.

Rowling ha estado tres veces es en esta lista que encabeza por primera vez dando un codazo al prolífico James Patterson. El guion de 'Harry Potter y el legado maldito' la impulsó al liderato desde el tercer puesto, constatando que el mago de las gafitas sigue siendo un potente imán para millones de lectores de todas las culturas y le dio su autora esos 81 millones de euros en apenas un año.

Algo menos, 74,3 millones, ingresó James B. Patterson, el escritor mejor pagado de Estados Unidos que debe su envidiable fortuna a Alex Cross, agente del FBI protagonista de novelas como 'El coleccionista de amantes' y 'La hora de la araña'. El lector estadounidense devora las intrigas de este pionero en romper la barrera del millón de libros en formato electrónico. En las dos décadas de la lista Forbes Patterson ha ocupado nueve veces el primer lugar.

Menos familiar para el lector español es el nombre de Jeff Kinney, escritor, dibujante y autor de 'Diario de Greg', una saga para críos que le ha permitido ingresar 18 millones de euros. Un negocio que además de sus libros infantiles ilustrados, que en España publica Molino, tiene otra pata en Poptropica, su página web y de diseño de aplicaciones y juegos.

Hasta 17 millones de euros llegaron en un año a la cuenta de Dan Brown, autor de 'El código Da Vinci' y sus secuelas, explotadas con éxito desigual por Hollywood. 'Inferno', la última adaptación, fue un fracaso, lo que no ha impedido al autor duplicar sus ganancias gracias al adelanto de ocho cifras por 'Origen', la nueva novela de Robert Langdon que transcurre en España.

Stephen King, indiscutible rey del terror y autor de 55 libros, ingresó casi 13 millones de euros. El autor de clásicos como 'Carrie', 'El resplandor' o la saga de 'La torre oscura', la última en llegar a las pantallas, es inamovible de la lista desde hace años y acumula más de 430 millones en ganancias. Ha ganado un millón más que John Grisham que logró vender 660.000 copias en tapa dura de 'The Whistler', que aparecerá en otoño en España como 'El soborno'. El mago del thriller, también mimado por el cine y autor de éxitos como 'El cliente', o 'El informe pelícano', ingresó 12 millones de euros, frente a los 15,3 del año anterior.

Los mismos 12 millones ingresó Nora Roberts que bajo los seudónimos de J.D. Robb, Jill March, Sarah Hardesty ha publicado más de doscientas historias románticas y criminales que la han llevado en 176 ocasiones al número uno de la lista de ventas de The New York Times. Con cuatro o cinco títulos al año, suma unas ventas astronómicas a lo largo de cuatro décadas.

Recién llegada

Paula Hawkins, recién llegada al club multimillonario, ingresó 11,1 millones y pasa del puesto 11 al 8. Con 'La chica del tren' arrasó en 2015, un éxito que ha tratado de reeditar con 'Escrito en el agua'. La versión cinematográfica de su primera novela recaudó 148 millones de euros y la productora de Steven Spielberg ha adquirido los derechos de la segunda.

Se va apagando el rescoldo de '50 Sombras de Grey' y decaen algo las ganancias de su autora E. L. James, que ingresó casi 10 millones de euros gracias a su exitosa fórmula de porno suave llevada al cine en 2016. Casi la mismas ganancias de Danielle Steel, gran dama de la novela romántica que sumó a su cuenta 9,3 millones de euros. Publica sin desmayo desee 1973, suma ya 113 novelas de las que ha vendido 650 millones de copias según Forbes. Anuncia otras dos para 2018.

Con los mismos 9,3 millones de euros cierra la lista Rick Riordan uno de los escritores mejor pagados del mundo gracias a sus sagas fantásticas de 'Los héroes del Olimpo', y 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo'. Desparecen de la lista este año George R. R. Martin, autor de 'Juego de Tronos', John Green, creador de 'Bajo la misma estrella' y Verónica Roth, creadora de la trilogía 'Divergente'.