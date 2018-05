Miguel Ángel Revilla presenta su nuevo libro en Donostia El presidente de Cantabria hablará el 15 de mayo sobre su nueva publicación, 'Sin censura', en el Aula DV (Tabakalera, 19:30 horas) DV Miércoles, 9 mayo 2018, 18:04

El economista más campechano y que más titulares da presenta su nueva obra este próximo martes 15 de mayo a las 19:30 horas, en la sala cine de Tabakalera, dentro de las jornadas de Aula DV. El propio Miguel Ángel Revilla asegura que en un futuro sus libros «serán un buen documento para conocer lo que pasó en nuestro país en los últimos años», y es que, el actual presidente de Cantabria no se corta un pelo a la hora de criticar a los políticos, empresarios y demás actores sociales. «Este nuevo ejemplar es muy duro, porque en él denuncio situaciones gravísimas que están ocurriendo en España y en el mundo», explica.

Ficha técnica Lugar del encuentro Sala Cine de Tabakalera. Día Martes 15 de mayo. Hora 19:30 horas. Precio Entrada libre hasta completar aforo.

Donostia acogerá a un Revilla sin pelos en la lengua y que, tal y como el autor declara, sin miedo de las consecuencias: «estoy en condiciones de afirmar que en este libro no me he escondido a la hora de tratar los temas que me parecen más importantes, y lo he hecho sin ningún tipo de autocensura». Así, Revilla se atreve a abordar el tema de la precariedad laboral en España , la actualidad de la Casa Real e incluso el todavía tema 'tabú' de los medios de comunicación públicos.

Miguel Ángel Revilla, licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), forma parte fundamental de la política española desde 1978, cuando fundó el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Desde entonces, ha sido profesor de Estructura Económica en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Santander (entre 1979 y 1982), de Política Económica y Hacienda Pública en la Universidad de Cantabria hasta 1995, y presidente de Cantabria a tiempo completo desde julio 2015.

Otro de los aspectos fundamentales de Miguel Ángel Revilla es precisamente su faceta como comunicador, aquella con la que explica los grandes enigmas económicos y políticos de forma sencilla y asequible para todos los públicos. Como autor de libros cuenta con obras que han tenido éxito como 'Nadie es más que nadie', 'La jungla de los listos', 'Este país merece la pena' y 'Ser feliz no es caro'. En ellas, Revilla repasa las cuestiones que más afectan al ciudadano y las aclara con gran maestría y sensibilidad, mostrando siempre su opinión más crítica con los poderes que actúan impunemente.

Así, Miguel Ángel Revilla presentará una obra que no está exenta de polémica y que no dejará a nadie indiferente. La entrada a la charla es libre hasta completar el aforo disponible.