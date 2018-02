«Las madres están sometidas a una crítica excesiva» Jaione Yabar presenta este viernes en Fnac 'Lo mejor eres tú', más que un libro, una terapia contra el complejo de culpa AINHOA IGLESIAS Jueves, 8 febrero 2018, 17:27

Toda historia tiene un clímax, un momento álgido que hace que los acontecimientos se precipiten. El de la bloguera Jaione Yabar es un biberón. «Una amiga me llamó llorando, se sentía cuestionada como madre por darle a su hijo leche de fórmula», explica. En un arrebato de solidaridad redactó un texto en redes sociales titulado 'Lo mejor eres tú' y, tras convertirse en viral, ha acabado por ser el 'leitmotiv' de un libro contra el sentimiento de culpa maternal. No es lo primero que escribe. Las publicaciones de esta doctora en Marketing que da clases en la Universidad de Deusto tratan, normalmente, de psicología del comportamiento del consumidor, crisis económica y decisiones de compra. Pero eso es en su vida profesional. En la otra, la de las apetencias, plasma lo que siente en el blog 'Más allá del rosa o azul'. Este viernes está en Fnac con 'Lo mejor eres tú, un libro para todas las mamás', donde recuerda que «no existen los padres perfectos», ni falta que hace.

- Curioso

- ¿El qué?

- Que su blog se llame 'Más allá del rosa y azul' y el libro esté impreso en...

- ¡Rosa y azul, lo sé! Sabía que me lo iban a comentar. Es por exigencia editorial. Por tema de costes tenía que ser a dos tintas, que fueran legibles, adecuadas para convertirse en un regalo para mamás...

- Vale, vale, no pasa nada. No vamos a juzgar un libro por el color, ya bastante se critica a la ligera, ¿no?

- Ni que lo digas. En redes sociales el anonimato de la pantalla propicia que se den opiniones bastante ácidas. Y ya si se trata de juzgar lo que hacen las mamás, la crítica es excesiva. En España eso de opinar sobre los otros es casi deporte nacional.

- ¿En España?

- Sí, sobre todo en España. Fuera no pasa tanto, al menos yo no lo he vivido ni en Amsterdan, donde viví mi primer embarazo, ni en Viena, donde tuve a mis dos hijos. La gente va bastante más a su bola.

- Tengo entendido que precisamente fue su residencia en el extranjero lo que le llevó a abrir el blog.

- Exacto. Allí las cosas relativas al embarazo o la maternidad son diferentes. Recuerdo que en mi entorno me preguntaban al respecto, pero no tenía tiempo de ir contándoles uno a uno cómo era mi experiencia. Empecé a escribir el blog por puro afán de compartir con mis familiares y amigos toda esa información, cómo estaba siendo mi maternidad allí.

- ¿Cómo era?

- Pues yo me sentí muy libre para hacer lo que quisiera.

- ¿Y cuando volvió a Bizkaia?

- Una enfermera atendió a mi hijo y me informó de que ya podía empezar a darle de cenar por la noche. Le respondí que llevaba mucho tiempo haciendo cenas normales y se escandalizó. Me dijo que el crío aún tendría que ser lactante. En Viena simplemente no era así y no le di mayor importancia, pero si le hacen ese reproche a una mamá primeriza, igual se hunde pensando que lleva un tiempo perjudicando a su bebé, cuando quizá no haya una ciencia tan exacta detrás de esa recomendación si los pediatras aconsejan cosas distintas dependiendo de donde vivas.

- Sin embargo fue una doctora la que ayudó a difundir 'Lo mejor eres tú'

- Sí, más o menos. Yo escribí en mi muro el texto pretendiendo que fuera un alto el fuego, un basta ya de criticar a las madres de forma tan abrumadora, después de que una amiga me llamara llorando al sentirse cuestionada por darle a su hijo biberón. El escrito se hizo rápidamente viral. Una pediatra lo vio y lo colgó fuera de su consulta. A su vez a una madre que acudó a ese centro de salud le llamó la atención, le hizo una foto y lo colgó de nuevo en las redes sociales. Se hizo viral otra vez.

- El éxito en las redes sociales hizo que Planeta le propusiera escribir un libro. ¿Cómo se tomó semejante torbellino por un calentón?

- Cuando Planeta me llamó me sentí halagada, pero también me dio vértigo. Respeto mucho la profesión de escritor y no me veía capaz. Después me explicaron que la idea era hacer un libro ilustrados, de esos de pasar páginas como digo yo. Seguía teniendo dudas.

- Pero se atrevió

- Lo hice gracias a una amiga. Me preguntó: '¿Por qué escribes en el blog?' Le respondí que por compartir, por si lo que yo pienso o siento, puede ayudar a alguien. '¿Y por qué va a ser diferente hacerlo en un libro?', me dijo.

- Teniendo en cuenta sus conocimientos en márketing, ¿seguro que no escribió el texto en redes sociales pensando en el efecto que iba a causar y que todo esto podría venir después?

- De verdad que no. De hecho no tengo ningún afán en que esta otra faceta de mi vida cobre más protagonismo. Mi profesión y mi día a día son otros. Esto es un hobby y así quiero que continúe siendo. Si se convirtiera en una obligación lo dejaría. Esto lo hago porque quiero compartir ideas y experiencias, nada más.

- ¿Cómo va a ser la presentación de este viernes en Fnac?

- Un punto de encuentro en el que compartir, una especie de terapia para que las mamás se desahoguen. No me gusta hablar yo, ni responder a la gente qué es lo que tiene que hacer. Iría totalmente en contra de mi filosofía de vida.

La cita Presentación de 'Lo mejor eres tú' 9 de febrero en Fnac, a las 19 horas.

- Tu libro no tiene de hecho ningún consejo sobre crianza

- ¡Es que no soy nadie para darlos! Solo soy una madre más y, como tal, sé que de vez en cuando necesitas que te reconforten. Eso es mi libro, un manual para tener en la mesilla. Cuando hayas pasado una noche dura, sientas que no puedes más o tengas dudas, lo abres por una página cualquiera y recuerdas todo lo que has hecho bien, todo eso que es de puro sentido común pero que, con la presión, se olvida.