los héroes del herri kirolak El fotógrafo tolosarra Joseba Urretabizkaia publica, con textos del periodista Iñigo Goñi, la colección ‘Jentilak’ para reconocer los logros obtenidos por los deportistas del deporte rural Patxi Astibia, campeón aizkolari de finales de los 60 y primeros 70. ELISA BELAUNTZARAN Lunes, 20 noviembre 2017, 11:49

Hombres nobles, duros, directos, de los ‘al pan pan y al vino vino’». Así define el fotógrafo tolosarra Joseba Urretabizkaia a Patxi Astibia, Miguel Mindegia, Jose Ignacio Orbegozo (Arria II)... Tres de los protagonistas de su colección de libros ‘Jentilak’ que ha preparado junto al periodista Iñigo Goñi y recoge «vidas y hazañas» pero, sobre todo, presenta «a estos hombres que para mí son gentiles de nuestro tiempo. Ídolos del herri kirolak -en este caso en la modalidad del aizkora (hacha)- que se merecen que ensalcemos sus logros y que deben ser recordados por las generaciones más jóvenes por sus carreras, ser incluso referente de las nuevas promesas de este deporte como las estrellas que fueron».

Urretabizkaia se embarcó así en su propósito de recopilar récords, desafíos, marcas... establecidos por estos deportistas vascos «en sus años de gloria. Años en los que miles de personas acudían a las plazas de cualquier localidad grande o pequeña en la que se organizaban las pruebas de corte de troncos». Héroes populares que «mantenían los valores del herri kirolak. Hombres que se podría decir eran una prolongación o una parte del tronco que cortaban, de la piedra que levantaban...». Urretabizkaia transmite su pasión por estos hombres. «Era gente de la tierra que se tomaba el deporte de cortar troncos o cualquier otro como parte de su trabajo. Hombres acostumbrados a trabajar duro en el caserío, a vivir de la Naturaleza, a sentirla de una manera especial y muy personal». La idea de recoger las vidas de estos hombres le ha permitido al fotógrafo «conocer a unos hombres muy agradecidos. Ha sido un trabajo gratificante y enriquecedor para mí. Consideraba que se merecían un reconocimiento y he querido hacer leyenda de estos deportistas que marcaron una época grande de los deportes rurales. No debemos olvidar que algunas de las modalidades de herri kirolak son únicas en el mundo».

La plaza de Leitza abarrotada de gente en el Campeonato de Espala de aizkora que se llevó a cabo en 1917 y en el que participaron las grandes figuras de la época con el hacha. Debajo, un gran número de seguidores de Patxi Astibia (a continuación) se reunieron para felicitarle a su regreso de Madrid. / DV

Astibia, el primero

‘Patxi Astibia aizkolaria’ es el título del primer ejemplar que Joseba Urretabizkaia ha preparado dentro de la colección ‘Jentilak’. «Una cuidada colección que he publicado con el apoyo y la ayuda de las diferentes federaciones de herri kirolak de cada territorio. Cuando les propuse la idea de realizar esta colección conté con el apoyo inmediato de sus representantes por lo que pretende y por la calidad del producto que hemos logrado, recuperando mucho material y recogiendo la vida de estos deportistas que no queremos pasen al olvido. Este primer libro, además, ha sido encuadernado a mano y saldrán a la calle 250 ejemplares numerados con la firma de su protagonista».

Patxi Astibia es el primer gran deportista que Joseba Urretabizkaia ha querido «dar a conocer como el gran hombre que es. Por eso, en el libro hemos recuperado imágenes de su época de deportista que pertenecían a su colección personal, que hemos recuperado y tratado con todo cariño. pero también fotografías actuales que reflejan la vida de estos deportistas únicos». Instantáneas y retratos que el fotógrafo tolosarra ha mimado al extremo y muestran a Patxi Astibia en su madurez. Sus curtidas manos sujetando el asa del hacha, su intensa mirada, su rostro de hombre duro con cada una de sus profundas arrugas reflejando sus largas jornadas de trabajo se pueden sentir en las imágenes tomadas por Urretabizkaia que completan una amplia variedad de instantáneas del leitzarra en las plazas vascas, junto a sus seguidores, vecinos, contrincantes, amigos, familiares... Un total de 60 imágenes que completan la biografía deportiva de Patxi Astibia.

Transmitía mucha fuerza

Iñigo Goñi ha sido el encargado de escribir la vida, anécdotas, desafíos y demás pormenores que rodean la figura de Patxi Astibia. Para el periodista el aizkolari de Leitza «ha sido uno de los grandes campeones de la aizkora y tiene una particularidad que le hace único. Nunca perdió una apuesta y nadie ha igualado ese registro. Es uno de los deportistas más importantes que ha dado el deporte rural y la aizkora en particular y hasta se convirtió en icono de una época. Era un aizkolari que transmitía mucha fuerza, y no me refiero a la fuerza física, que también, sino que como personaje traspasa lo que es el deporte».

Goñi asegura que «no hay que obviar que se hizo muy popular a nivel de toda España gracias a sus apariciones en Televisión Española en aquel programa célebre llamado ‘La unión hace la fuerza’. Es un personaje que tiene todos los ingredientes para ser protagonista de un libro. Además, es de Leitza y eso tiene un significado grande en el deporte rural, ya que es cuna de grandes deportistas. Astibia es uno de los principales representantes de su pueblo».

El periodista destaca que Patxi «es muy querido por todos y estimado, no solo como aizkolari, sino también como persona. Es respetado por todos y es un señor con mayúsculas. El libro dedicado a Astibia es la primera parte de una trilogía y la razón es simple. No queríamos hacer distinciones entre aizkolaris y el criterio ha sido cronológico. El aizkolari de Leitza es el campeón de más edad y el primero de los que se encuentran con vida. Gartziarena, Polipaso, Berakoetxea y Latasa están fallecidos. Su primer campeonato la logró en San Sebastián en 1968. Todo ello hace a Astibia especial, interesante y merecedor de abrir la trilogía. Para atraer al público también». Goñi reconoce que «Astibia es representante de una forma de vida que ya se terminó».