¿Qué leer estas vacaciones?

Los merecidos días de ocio veraniegos ya han comenzado para muchos pero otros todavía tienen que esperar al mes de agosto. La playa, las excursiones montañeras, los viajes etc. cubrirán una parte importante del programa diario, pero quedarán algunas horas para la lectura. Y es que no hay mejor momento que aprovechar los rayos de sol en la playa o la piscina para desempolvar los libros que no ha dado tiempo a leer en invierno. Porque no hay nada como adentrarse en otras historias, ponerse en el lugar del personaje principal y dejarse embaucar con buena literatura para soñar, reflexionar, sentir, recordar y ahuyentar el aburrimiento.

Para los lectores que todavía no saben cómo amenizar sus vacaciones, varios redactores de El Diario Vasco han hecho un vídeo en el que recomiendan lecturas para este verano. Desde crónicas periodísticas de la Revolución rusa y de las minas del Potosí hasta libros que retratan con pinceladas cómo es y era San Sebastián.

