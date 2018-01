José Luis Vélaz: «El mundo de las fusiones de empresas tiene un enorme potencial literario»

José Luis Vélaz (San Sebastián, 1955) se estrena en la novela de ficción con un 'thriller' que tiene como trasfondo el mundo de los negocios, los grandes bufetes y las fusiones empresariales. Doctor en Derecho especializado en asuntos mercantiles, Vélaz aprovecha su dilatada experiencia profesional para tejer un relato que gira en torno al conglomerado empresarial construido por Juan de Lezurrieta, un emprendedor guipuzcoano de humildes orígenes.

- 'El caso Lezurrieta' es su primera incursión en la novela de ficción.

- Hasta ahora solo había publicado libros relacionados con mi actividad profesional, pero no se puede decir que sea mi primer libro de ficción porque cuando era muy joven ya escribí una novela. Cuando estaba en la veintena tenía muchas inquietudes literarias e incluso escribí también un guion de cine, lo que pasa es que me casé, tuve familia y empezaron las obligaciones y las responsabilidades. Tuve que elegir y me decanté por el Derecho mercantil, que también era lo que más me gustaba. Digamos que mis inquietudes literarias quedaron en un segundo plano.

- La literatura de ficción tiene poco que ver con los libros jurídicos.

- Muy poco. Son libros que circulan por otros circuitos, con otras editoriales y otras salidas. También es verdad que te sorprende a dónde pueden llegar a través de esos canales, encuentras tus libros en bibliotecas universitarias del otro lado del mundo.

- ¿Por qué dio el salto a la novela?

- Llevaba tiempo dando vueltas al tema del Derecho corporativo, el que se ocupa de las fusiones y adquisiciones empresariales. Es un mundo muy especializado, muy cerrado incluso en el ámbito de los grandes bufetes. Pensé que como mis obligaciones familiares y profesionales son ahora algo más livianas era un buen momento para plasmar mis propias experiencias de forma novelada.

- ¿Es un mundo con potencial literario?

- No hay más que ver la cantidad de películas que triunfan y que se basan en tramas de negocios relacionados con la compra de empresas. La mayoría de ellas están inspiradas en libros porque es un mundo con un enorme potencial literario: hay ambición, misterios, espionaje industrial, intrigas... Es una auténtica selva en la que se producen situaciones emocionales increíbles.

- El libro se ambienta en Donostia.

- Es una novela de ámbito geográfico internacional en la que San Sebastián tiene un gran protagonismo porque parte de la trama transcurre en ella.

- Todo gira en torno al conglomerado puesto en pie por Juan de Lezurrieta, un industrial guipuzcoano.

- Es un hombre de orígenes muy humildes que se queda huérfano en la Guerra Civil y que construye un gran emporio empresarial.

-¿Se ha inspirado en la realidad para construir el personaje?

- Digamos que tiene mucho en común con algunas figuras que he conocido, emprendedores muy listos e intuitivos que a pesar de no tener estudios han puesto en pie empresas que han creado cientos de puestos de trabajo. En Gipuzkoa tenemos por suerte bastantes ejemplos. Es gente que no solo se mueve por el dinero, que hacen las cosas porque les gustan los desafíos.

- La novela tiene un comienzo muy de 'thriller', con la detención del hijo que sucede al empresario fundador en un apartamento de Los Ángeles.

- He incorporado todos los elementos para que el libro sea entretenido. Además del rigor en lo que tiene que ver con la parte técnica de la trama, es decir, la que se ocupa de las fusiones y adquisiciones de empresas, hay espacio para la intriga, el sexo, las pesquisas detectivescas, los criptoanálisis, las auditorías contables...

- Vamos, que tiene un sólido anclaje en la realidad.

- Absolutamente. Combino el rigor con el entretenimiento.