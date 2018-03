Jorge Volpi: «Cuando me vine a Donostia, en México me decían: 'No vayas, que es peligroso'» Jorge Volpi, el lunes en Madrid en la presentación de su novela. / AFP Jorge Volpi, escritor El escritor mexicano presenta hoy en el Aula de Cultura DV 'Una novela criminal' con la que ha ganado el Premio Alfaguara de este año ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 15 marzo 2018, 07:11

El escritor Jorge Volpi (Ciudad de México, 1968) relata en una 'Una novela criminal' la estrambótica y dramática historia real de un montaje policial en el que también participaron la judicatura y los medios de comunicación. El caso conmocionó primero a la sociedad mexicana y desató después una crisis diplomática con Francia. De la mano del Aula de Cultura DV en colaboración con la Obra Social la Caixa, Volpi presenta hoy en Donostia, en donde residió durante un año hace ya más una década, esta obra galardonada con el Premio Alfaguara 2018. Una vez más, la realidad humilla a la ficción.

- Si los escritores latinoamericanos se inclinan por la novela sin ficción van a pulverizar el 'realismo mágico', como lo hace esta misma, 'Una novela criminal'.

- Pues sí. Es una historia con tantas, contradicciones, vueltas y ficciones tramadas por la Policía que parecería una novela pura y dura. Pero bueno, la realidad es así, no sólo en América Latina, por eso inspira tantas ficciones.

- Para situar al lector: ¿quiénes son Florence Cassez e Israel Vallarta?

- El 9 de diciembre de 2005 -por cierto, en aquella época yo vivía en San Sebastián-, en los dos noticieros mexicanos más importantes de la mañana se anunció que se iba a transmitir en vivo el arresto de dos secuestradores y la liberación de tres víctimas. Y durante dos horas y media, los telediarios emitieron una operación policíaca muy espectacular en la cual, efectivamente, detuvieron a una pareja formada por Israel Vallarta, mexicano, y Florence Cassez, francesa. Los dos fueron acusados de haber secuestrado a un hombre, a una mujer y a un niño. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, terminó por revelarse gracias a una investigación periodística que lo que todos vieron en México en ese momento fue un montaje orquestado por la Policía supuestamente a petición de los medios de comunicación.

El acto Lugar Aquarium. Hora Hoy, a las 19.30 horas. Entrada libre, hasta completar aforo. Organiza Aula de Cultura DV, en colaboración con la Obra Social la Caixa

- ¿De los medios...?

- Eso es lo que dijo el jefe de la Policía.

- ¿Cómo pudieron instigar y prestarse a semejante pantomima?

- Eso es parte central de la historia de este caso. Y a partir de ahí comienza esta historia muy enrevesada, que da muchísimas vueltas y que tiene al menos dos fases: esta primera, la policíaca, y a partir de 2008 y 2009, una fase política de confrontación entre México y Francia, cuando el presidente, Nicolas Sarkozy, decide enarbolar la defensa de Florence Cassez. De ahí viene la segunda vuelta del caso, que va a desembocar en la detención de varios miembros más de la familia de Israel Vallarta.

- ¿Qué ha sido de Florence y de Israel?

- Florence fue liberada por la Suprema Corte de Justicia en 2013 y vive ahora en Dunkerque. En cambio, Israel Vallarta está en una cárcel de máxima seguridad en México desde hace doce años, sin que haya una sentencia en primera instancia.

- ¿Le ha costado mucho investigar el caso?

- Es un tema que sigue siendo terriblemente polémico en México y me imagino que la reacción va a ser firme en cuanto salga la novela, pero no tuve ningún problema a la hora de realizar la investigación.

- ¿Teme que vaya a tenerlos ahora?

- No, espero que no. Me inquieta cuál será la reacción mexicana. Esta novela se lee muy distinto en México y Francia que en cualquier otra parte. En España o en el resto de América Latina puede parecer simplemente una novela policíaca basada en hechos reales, pero en mi país o en Francia sigue despertando grandes pasiones, así que seguramente el libro va a ser una lectura política.

- ¿Espera que sirva para devolver a Israel Vallarta a la primera página de los periódicos?

- Por supuesto. Independientemente de considerar la parte de la culpabilidad o de la inocencia, pienso que Israel debe estar, al igual que Florence, en la calle.

- ¿Qué supone el Premio Alfaguara para la novela? A veces parece que el mundo de la cultura se ha convertido en los Juegos Olímpicos, con tanta medalla y tantos premios...

- Sí, es como si hubiera una necesidad a la fuerza de búsqueda necesaria de la justificación de los proyectos artísticos. En medio del caos, de la superproducción y de la facilidad con la que se accede a cualquier libro, a cualquier película y a cualquier serie de televisión, se necesitan ciertos referentes y dado que la crítica ha ido perdiendo peso, parece que en efecto los premios podrían compensarla.

«El zapatismo perdió relevancia, pero inspiró a los movimientos antiglobalización»

«En Europa y EE UU al escritor latinoamericano le piden cierto exotismo de la violencia»

- Existe la idea muy extendida de que en México es más temible la Policía que los propios delincuentes.

- Efectivamente, una de las cosas terribles de nuestro sistema de Justicia es la falta absoluta de confianza tanto en la Policía como en los jueces, de modo que hay un temor constante hacia la primera. Existe un miedo a acercarse a un agente porque uno piensa que será finalmente extorsionado y ése es otro de los rasgos del sistema de justicia de ese país.

- La violencia copa casi toda la información que recibimos de México. Sin embargo, es un país muy grande, se supone que habrá zonas en las que reinará la tranquilidad. ¿O es un Estado fallido en su totalidad?

- No, por supuesto que no, pero lo terrible de las noticias es que siempre hay esta sobresimplificación. Yo siempre hago este paralelismo: cuando me fui a vivir a San Sebastián, en 2005 y 2006, en México me decían: «No vayas para allá, es peligroso vivir en el País Vasco». Eso mismo pasa con México. Por un lado, somos un país extremadamente violento, con cifras de muertos propias de una guerra civil y, al mismo tiempo, esto está localizado en ciertas áreas del país, que tiene 120 millones de habitantes, y muchas otras zonas tan pacíficas como San Sebastián.

- ¿A qué se dedicó durante su estancia donostiarra?

- Viví un año, durante el cual me dediqué únicamente a escribir. Allí terminé la novela 'No será la Tierra' (Ed. Alfaguara). Tengo recuerdos muy gratos de San Sebastián, que es una ciudad bellísima.

- Usted siempre ha practicado una novela en la que la ficción se mezcla con la realidad histórica. 'No será la Tierra', mismamente, describe de forma casi documental la caída de la Unión Soviética.

- Claro, sólo que esas cinco mujeres que guían la historia son personajes de ficción.

- Por cierto, ¿qué fue del movimiento zapatista?

- Poco a poco, fue perdiendo relevancia nacional e internacional. Los zapatistas siguen controlando ciertos municipios del estado de Chiapas e intentaron presentar ahora una candidata independiente a la Presidencia de la República que lamentablemente no consiguió las firmas necesarias para inscribirse.

- ¿Qué lectura hace del fenómeno que supuso el alzamiento de 1994?

- Bueno, en 1994 fue un fenómeno apasionante. Escribí un libro sobre el alzamiento y creo que todos los movimientos antiglobalización y altermundialistas críticos que han venido después se inspiran de alguna manera en ese año 1994 en Chiapas.

- ¿Qué espera Europa de los escritores latinoamericanos? ¿Indigenismo? ¿Tipismo localista?

- A pesar de todo, sigue pidiendo cierto exotismo. Después del 'realismo mágico', ahora se pide cierto exotismo de la violencia, como por ejemplo, la relacionada con la guerra contra el narcotráfico. No sólo en Europa, también en Estados Unidos. El 'mainstream' necesita encontrar ciertas formas de diferencia en aquello que producen las periferias.

- ¿No es una forma encubierta de racismo?

- Pues sí.... Bueno, no sé si de racismo, pero es una forma que tiene rastros de colonialismo.

- Como ex vecino de San Sebastián, habrá leído 'Patria'...

- Claro, me ha gustado muchísimo. Por supuesto, la ciudad sale bien retratada y el conflicto en sus distintas vertientes queda muy claro. Pienso que es interesante incluso para aquellas personas que no hayan tenido ningún contacto con el conflicto vasco.