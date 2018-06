«He escrito 'Demolición' como si fuera mi última novela»

No quiere revelar muchos detalles, pero Raúl Guerra Garrido está últimando con la editorial Alianza la publicación en el próximo otoño de su nueva novela, que ha titulado 'Demolición'.

- ¿Cómo es esa novela?

- Está acabada, se títula 'Demolición' y saldrá en otoño.

- Un título contundente, ¿no?

- Bueno, es que ya es lo que queda en la despedida. Cuando empecé con ella la escribí como si fuera mi última novela, no porque me falten ganas de escribir, pero acometer estructuras complicadas como 'Lectura insólita de 'El capital'' o 'La mar es mala mujer', ahora que me he convertido en un especialista en perder el tiempo, por un problema que he tenido con la rótula, no me apetece mucho. Prefiero escribir relatos o cosas así.

- ¿Tiene otras cosas entre manos?

- Están saliendo bastante cosas, y una muy interesante es la representación de 'La soledad del ángel de la guarda' en teatro, que va a hacer una compañía de Bilbao, K Producciones, de Adolfo Fernández. Se estrenará en otoño, dirigida por Fernando Bernués.

- ¿Es la primera vez que una novela suya se adapta al teatro?

- Sí, y eso que a mí siempre me ha gustado mucho el teatro. Pero escribir teatro me pareció muy complicado, para publicar una novela te basta con arreglarte con un editor, pero en el teatro participa mucha gente y es un follón. Pero esta versión teatral la han hecho ellos y está muy bien. Y también se va a hacer una edición crítica de 'Cacereño', recuperando por primera vez las frases que eliminió la censura. La va a publicar Akal, y me hace mucha ilusión.