«Donostia no sería la misma si los carlistas hubiesen usado los cañones 'Whitworth'» B.O. SAN SEBASTIÁN. Martes, 29 mayo 2018, 07:49

El médico tolosarra José Antonio Recondo es un apasionado de la historia que ha escrito varios libros que indagan en aspectos poco conocidos de nuestro pasado. Ahora saca a la luz una publicación centrada en la Segunda Guerra Carlista, que se desarrolló entre 1872 y 1876, y los efectos que tuvo en San Sebastián y Tolosa. El libro, que se presenta hoy en el museo San Telmo (19:30 horas), reconstruye episodios como los bombardeos que padeció la capital. «Si los carlistas hubiesen conseguido llevar hasta Donostia los dos enormes cañones que habían comprado en Inglaterra la ciudad no sería la misma», revela Recondo. Como los nazis con los cohetes V2 en los estertores de la Segunda Guerra Mundial, los carlistas guardaban un as en la manga: dos cañones 'Whitworth' de trece milímetros que habían adquirido en Inglaterra. «Eran piezas muy pesadas que fueron desembarcadas en Mutriku para la batería de Bentazikin (Igeldo). El cañón pesaba tres toneladas y media y requería seis parejas de bueyes para moverlo. Los caminos no estaban preparados y hubo que reforzarlos para que aguantasen el peso, de forma que el transporte se demoró y los cañones todavía estaban en la zona de Ataun cuando se acabó la guerra».