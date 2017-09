«La corrupción impide que hoy haya un Che» El escritor J. J. Benítez. Juan José Benítez indaga en los últimos días de Ernesto Che Guevara en su libro ‘Tengo a papá’ J. LUIS ALVAREZ Madrid Sábado, 9 septiembre 2017, 07:14

Ernesto Che Guevara fue capturado el 8 de octubre de 1967 y ejecutado al día siguiente por el Ejército de Bolivia sin juicio previo. ¿Fue un héroe? ¿Dónde está su cuerpo? El escritor y periodista Juan José Benítez desvela las incógnitas que rodearon los últimos días de este argentino, protagonista de la revolución cubana en ‘Tengo a papá’ (Planeta), un libro “peligroso, sobre todo si miras hacia Cuba y no tanto si miras hacia Bolivia porque todos mintieron y nadie queda bien”.

Juan José Benítez saca su vena de periodista de raza con una investigación en la que ha tenido en sus manos los propios diarios del Che, de sus compañeros de guerrilla, de los militares bolivianos que le perseguían y de un agente de la CIA que colaboró con éstos. ‘Tengo a papá’ es una investigación que el autor comenzó tras reunir información en sus numerosos viajes por América. “A mí siempre me han gustado los personajes supuestamente malditos y el Che estaba en la lista junto a Judas y otros, por lo que empecé a profundizar y me di cuenta que era un tema interesante”, asegura.

De esta manera, Benítez descubrió que el Che es un personaje “que la historia nos lo ha cambiado por completo". "Con todas las investigaciones he podido averiguar que es una persona muy desagradable que la han convertido en un mito”. “Era un hombre inteligente, déspota y en algunos aspectos muy miserable”, asegura el autor, que llega a la conclusión de que todo entorno a este revolucionario “está distorsionado. El Che Guevara es la mentira de las mentiras, desde cualquier punto de vista”.

Según Juan José Benítez, Ernesto Guevara fue traicionado por sus amigos. “Fidel Castro, alias el desleal, también era una pieza especial y no permitía que absolutamente nadie le hiciera sombra” y eso los sabía el Che, por lo que junto a Castro y los servicios de inteligencia cubamos “tramaron una ruta de escape, en la que él sabía que no podía salir hacia adelante. No podía convertir a América del Sur en Vietnam. El asumió su final”.

Juan José Benítez considera que en los momentos actuales no puede volver a darse una figura de un revolucionario como la de Ernesto 'Che' Guevara, porque la corrupción está tan generalizada en el mundo que los ideales no existen. Hoy el mundo ha mejorado mucho y es imposible encabezar una guerrilla en ninguna parte a no ser que sea una guerrilla filosófica”.

El libro de Juan José Benítez incorporaba originalmente los diarios del Che Guevara, manuscritos que el propio investigador consiguió del Gobierno de Bolivia, sin embargo, según explica, las autoridades cubanas reclaman “legítimamente o moralmente” ser propietarios de los mismos, por lo que finalmente no fueron adjuntados, pero la información que contenían fue utilizada para dar forma a este documento.