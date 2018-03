«El arte puede ser cualquier cosa... menos aburrido» Juan Carlos Ordóñez, con su libro ayer en San Sebastián. / USOZ El escritor Juan Carlos Ordóñez, el actor que fue doblador en 'Starsky y Hutch', presenta mañana en Donostia su libro 'Neuronas traviesas' MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 marzo 2018, 06:53

Su biografía es tan ajetreada y traviesa como su literatura. Para quienes tenemos cierta edad hay un rasgo que brilla especialmente en su curriculum: fue la voz de Hutch en la célebre serie televisiva 'Starsky y Hutch' de nuestras adolescencias. Juan Carlos Ordóñez (San Sebastián, 1947) es escritor y fue actor y doblador. Ahora vive entre Donostia y Madrid («bueno, ahora entre Donostia y el maravilloso pueblo de Santa María del Tiétar, en Ávila») y escribe «con más energía que nunca». La prueba es 'Neuronas traviesas', el libro que presenta mañana en San Sebastián.

«Es un conjunto de relatos breves, reflexiones, poemas o fogonazos, entre el realismo y lo trágico, el surrealismo o el esperpento, basados en la vida cotidiana», apunta Ordóñez. «Apuesto por el humor incluso para contar episodios dramáticos e intento entretener en el mejor sentido de la palabra. Pienso que el arte y la literatura pueden ser cualquier cosa... menos aburridos».

El autor está feliz con las impresiones que va recibiendo de los lectores. «Me dicen que el libro les conmueve y les divierte, y ese era mi objetivo», sentencia. Mañana viernes será la presentación, a las 19.00, en la nueva Casa del Libro, en la Avenida de la Libertad de Donostia. Guille Viglione, publicitario y columnista de DV, oficiará de padrino.

«Me divierto escribiendo», repite Ordóñez. Y uno tiene la sensación de que también se ha divertido viviendo. Nacido en Gros, a los 15 años ya actuaba como mago ilusionista. Con poco más de veinte años se fue a Madrid, convencido por una compañía de teatro que pasó por Donostia. «Vendí a la librería Manterola por 2.000 pesetas los libros que tenía en casa y me fui». Fue actor, autor dramático («Fernán Gómez me dirigió una obra») y doblador. «Hice muchos papeles, aunque todos os quedáis con lo de 'Starsky y Hutch'. A Starsky le ponía la voz el gran Javier Dotú. Yo destaco mi doblaje al chico protagonista en 'El gran héroe americano'».

Uno de los grandes éxitos como autor de Juan Carlos Ordóñez llegó con 'Pregúntame por qué bebo', protagonizada por Ramón Langa. Su último título publicado es 'Soy heterosexual, con perdón', y también protagonizó recientemente como actor en el Victoria Eugenia el monólogo 'Un hombre confuso'.

Pero Ordóñez habla ahora de estas 'Neuronas traviesas' («un libro debe empezar por un título sugerente») en cuyas páginas vuelca su mirada afilada sobre lo cotidiano. Todo interesa a este autor que tiene diagnosticado un trastorno bipolar que no quiere ocultar. «Es una circunstancia como otra cualquiera, y lo mejor es contarla y vivirla con naturalidad. No hay por qué avergonzarse, y por eso nunca me ha importado contar mi caso en televisión o donde toque», remata.