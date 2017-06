El año de la princesa amazona conocida como Wonder Woman

Los personajes de cómic no tienen la obligación de parecerse a sus creadores, ni siquiera de llevarse bien con ellos. El género de los superhéroes, naturalmente, va mucho más allá, dado que su propia naturaleza imposible se encuentra cien escalones por delante de cualquier espía, cowboy o caballero medieval cuyas proezas hayan poblado viñetas. Sin embargo, en determinadas ocasiones, la sucesión de hechos que llevan al nacimiento de un mito se enhebra con una época y, desde luego, con quien lo moldeó.

Diciembre de 1941. La II Guerra Mundial se recrudece, y las tropas de Hitler avanzan como una apisonadora. Hasta ese momento, y aunque parece evidente que Estados Unidos terminará participando en el conflicto, se ha mantenido relativamente neutral. Hasta Pearl Harbor. Ese mismo mes, se publica en el número 8 de la revista 'All Star Comics' la primera aventura de una mujer, una princesa amazona cuyas habilidades son, más aún para la época, inauditas. Todo arranca en la mente del psicólogo William Moulton Marston, conocido como Charles Moulton en su faceta de guionista. No tiene ninguna duda acerca de que el sexo femenino es superior al masculino; en su opinión son más fiables, honestas, eficientes y capaces de desarrollar cualquier actividad con mayor precisión. Su concepción vital le lleva a compartir vida amorosa durante años con dos mujeres, Elisabeth y Olive. A su muerte, continuarán juntas. Moulton, en el momento de afrontar la creación de un nuevo superhéroe, recibe el consejo de su esposa (legal) Elisabeth de que no sea otro hombre (después del éxito abrumador de Superman y Batman en 1938 y 1939, respectivamente, las editoriales plagaban las páginas de sus revistas con infinidad de supertipos). El psicólogo, cuya tesis doctoral ha versado sobre la voluntad y el poder, considera que, después de todo, es lógico, tal y como escribió en 1944: «Ni siquiera las mujeres quieren ser mujeres mientras nuestro arquetipo de femineidad carezca de fuerza, fortaleza y poder... El remedio obvio es crear un personaje femenino con toda la fuerza de Superman más todo el encanto de una mujer bella y buena».

Feminismo

Y así, nace Wonder Woman. En su presentación, ya queda perfectamente claro que no se trata de un personaje con vocación de secundario. Es cientos de veces más ágil y fuerte que cualquier hombre, rápida como el mitológico Mercurio y con un intelecto extraordinario. Princesa inmortal armada, entre otras cosas, con un lazo dorado mágico. Romperlo o escapar de él es virtualmente imposible y, además, obliga al apresado a decir la verdad. ¿Una idea descabellada? No tanto, cuando resulta que William Moulton había inventado un aparato capaz de medir las alteraciones en la presión sanguínea, a la postre, precursor del polígrafo. La heroína, cuyas aventuras, claro está, transcurren en pleno conflicto armado, pronto se convierte en un icono frente a la visión machista del mundo. Desde ese año hasta hoy, su historia se ha reescrito multitud de veces, y su aspecto ha variado desde el primer dibujo del artista Harry G. Peter hasta el mostrado en el último renacimiento de los personajes DC. En el camino, autores de la talla de José Luis García López, George Pérez o John Byrne van construyendo un edificio con pisos en ocasiones no tan brillantes, pero Wonder Woman no solo, poco a poco, se afianza como pieza fundamental de la tríada de personajes intocables de DC (junto a los mencionados Superman y Batman), sino que su cruzada pasa a adquirir otros colores de la paleta porque, en esencia, y más allá de cualquier duda, luchar por la justicia, por los oprimidos, por un mundo justo, supone luchar por la igualdad.

Hoy, Wonder Woman es un símbolo para muchas mujeres. El cómic, a veces, libra batallas no previstas. Ahora, la superproducción de Hollywood la devuelve al primer plano y la editorial ECC, consciente de ello, relanza sus mejores aventuras. Larga vida, princesa.