Integridad y pasado nazi

¿Cómo nos afecta el pasado de nuestra familia? ¿Condiciona de un modo latente y que ignoramos nuestras existencias? El periodista Sacha Batthyany comenzó a hacerse estas y otras preguntas cuando supo que su árbol genealógico podría está contaminado por las tropelías criminales de una tía abuela que fue cómplice de la matanza de 180 judíos durante los estertores de la ocupación nazi en Austria. 'Tía Margit', la condesa Margit Thyssen-Batthyány -hermana del barón cuya colección de arte se exhibe en el museo Thyssen de Madrid-, fue cómplice de la matanza, y no dejó de divertirse y beber champán en su castillo mientras fuera asesinaban a los judíos.

Batthyany supo de aquel vínculo familiar en 2007 y comenzó una indagación que durante siete años le llevó de Suiza a Austria, Rusia y Argentina. Guiado por el diario de su abuela y por su afán de conocer la verdad, profundizará en la turbia intrahistoria de su familia, de la nobleza húngara, en la figura de su abuelo, que permaneció durante diez años en gulags siberianos, así como en las de sus bisabuelos, que nada hicieron por salvar al matrimonio judío que trabajaba para ellos en el castillo familiar. «Ellos no eran monstruos sanguinarios; mis parientes no torturaron, ni dispararon, ni causaron grandes sufrimientos. Se limitaron a mirar y a no hacer nada. Habían dejado de pensar y de existir como personas, aunque sabían todo lo ocurrido. ¿Consistía en esto la célebre banalidad del mal formulada por Hannah Arendt?», se preguntará el autor, que entrevera el relato de sus pesquisas, entre la novela y la historia, con sus reflexiones en el diván del psicoanalista. Y la respuesta le llevará a plantearse cuál puede ser nuestro grado de integridad personal cuando reaccionar ante una injusticia -laboral, social, política, sentimental... - pone en riesgo nuestra posición y seguridad. Ay, el compromiso.

Batthyany hará revivir los viejos fantasmas familiares, que permanecían sepultados bajo un silencio de plomo, con la convicción (otra vez, Arendt) de que el pasado solo se puede superar si no se deja de relatar lo que ocurrió.