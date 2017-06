Isabel Allende: «Trump no sabe leer»

Cree Isabel Allende (1942) que no estaría de más que Donald Trump leyera su nueva novela, 'Más allá del invierno' (Plaza & Janés), en la que aborda el drama de la inmigración en Estados Unidos. «Pero Trump no sabe leer», dice risueña y con su dulce acento chileno esta pequeña gran mujer, la escritora hispana mas leída de mundo. Traducida a más de 35 idiomas, con más de 65 millones de libros vendidos, ofrece al lector con su nueva novela un canto al optimismo y a lo mejor del ser humano. Una historia de solidaridad, amor y segundas oportunidades que quiere iluminar una época oscura «que por fortuna pasará».

«Con Trump entramos en el invierno político. Es lo peor que le podía ocurrir a los Estados Unidos, donde impera hoy el racismo, la xenofobia, el machismo y la misoginia», denuncia la autora afincada en California desde 1988. «Lo peor de la sociedad americana ha emergido con Trump, pero también pasará», vaticina. «Siempre hay esperanza. Hay que ser optimista y confiar en la capacidad de renacer», dice Allende, que se planteó dejar Estados Unidos cuando Trump llegó a la Casa Banca. «Pero me enamoré de otro estadounidense, por desgracia», ironiza a sus 74 esplendorosos años, plena de entusiasmo y tras haberse separado de Willie, su primera pareja norteamericana, tras 28 años de convivencia.

«Trump quiere hacer una muralla china y deportar a once millones de personas. Es una locura», denuncia la escritora que desde su fundación trabaja día a con refugiados e inmigrantes atenazados por el miedo y el acoso policial. Una situación que refleja en su novela «más norteamericana» y una de «las más personales». Con una primera tirada de 300.000 ejemplares, se distribuye al tiempo en España y Latinoamérica. En otoño se publicará en Estados Unidos.

«En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible». Esta cita Albert Camus es el motor de una novela «muy política» que Allende ha armado y resuelto «a ritmo de thriller». La sostienen unos personajes que ante la xenofobia, el odio y el acoso al diferente se hallan «en el más profundo invierno de sus vidas». «Pero que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades», dice Allende que, como siempre, comenzó a escribirla el 8 de enero.

Vapuleados

Son una periodista chilena comprometida y valiente -Lucía-, una joven guatemalteca sin papeles -Evelyn- y un maduro judío norteamericano -Richard- a quienes la vida ha vapuleado. Los tres sobreviven a un terrible temporal de nieve que azota Nueva York y acaban cargando con un cadáver. En los tres días en Brooklyn en los que transcurre la novela aprenden que «más allá del invierno hay sitio para el amor inesperado, para el verano invencible que la vida siempre nos ofrece cuando menos se espera».

«Quienes emigran son jóvenes con arrojo y ganas de cambiar sus vidas, como vemos ahora con los sirios. Llegan a otros países para enriquecerlos con su trabajo, no para robar, pero Estados Unidos los ha rechazado oleada tras oleada», lamenta Allende. «Algo más incomprensible hoy si pensamos que Trump es hijo de inmigrantes y está casado con una inmigrante. Nada se resuelve con un muro hay que actuar en los países de origen», es la receta de Allende.

Cree la escritora que el miedo ha calado y paraliza a quienes en la América de Trump no tienen papeles. «Les aterra ir al hospital, salir a la calle o recoger a sus hijos en el colegio y eso se suma la sensación de impunidad de la policía, que se atreve a todo y abusa como nunca», denuncia. «Pero también hay una parte de la ciudadanía comprensiva y solidaria que defiende a los inmigrantes» se felicita. Cita como ejemplo a los tres hombres que salieron en Portland en defensa de una musulmana agredida por un suprematista blanco en un tren. «Eran un veterano de guerra, un estudiante y un joven poeta. Dos de ellos lo pagaron con su vida, pero son el símbolo de que hay otra América que ofrece ciudades santuario a los inmigrantes, como San Francisco».

«Nadie quiere exiliase y ser un refugiado. Yo lo fui y se lo que supone», dice Allende que huyó de Chile cuando Pinochet impuso su bota y halló refugio y un futuro en la Venezuela que hoy se asoma al abismo «y que conocerá de nuevo el verano». «Los Gobiernos pasan, las gentes y los países permanecen. Venezuela fue generosa con los refugiados de las dictaduras chilena y argentina, es un país rico y se merece un futuro brillante», dice Allende. Inició en Caracas su carrera como periodista y allí escribió 'La casa de los espíritus' (1982), la novela a la que debe todo, «como un ejercicio de nostalgia». «Venezuela me dio esa segunda oportunidad que todos merecemos» agradece.

Una barracuda en el amor

«El verano invencible está dentro de cada cual, tan encerrado que a veces no se manifiesta» dice la escritora, que vio como llegaba a su vida esa estación feliz «cuando me sentía atrapada en el invierno». También en el amor la vida le ha dado a Allende otra oportunidad cuando no esperaba nada.

Un lector entregado, un viudo de Nueva York, la bombardeó con rosas y mensaje durante meses. «Al final me invitó a cenar y cuando lo tuve enfrente le dije que no tenía tiempo que perder. Que si le interesaba algo más que la amistad hablara clarito», explica. «La verdad es que ataco a mis novios como un barracuda y el resultado es que hoy está vendiendo todas sus posesiones en Nueva York y mudándose a California», explica entre risas.

Hija de un diplomático chileno, Isabel Allende nació en Perú. Vivió en Chile entre 1945 y 1975. Exiliada en Venezuela hasta 1988, siguió allí su carrera como periodista e inició la literaria antes de instalarse en California. 'La casa de los espíritus', fue su talismán y la primera de un veintena de novelas como 'Eva Luna', 'Paula', sobre la muerte de su hija, o 'La suma de los días'.