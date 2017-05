Camilla Läckberg: «Hay caza de brujas en las redes sociales»

Dirige su carrera literaria «como una empresa» y está orgullosa de hacerlo. Un negocio más que boyante para la sueca Camilla Läckberg (Fjällbacka, 1974), reina escandinava del crimen capaz de vender 25 millones de ejemplares de sus inquietantes novelas negras. Debutó con 'La princesa de hielo' (Maeva) y gracias a ella se convirtió en 'princesa de oro' de la intriga criminal. La autora más leída en Europa según sus editores, antigua economista experta en marketing, es también productora y empresaria en el mundo de la moda, las joyas y el diseño. En España tiene unos fieles y fervorosos lectores que la tratan como un astro del rock. Läckberg celebra con ellos y los diez años de la publicación aquí de la novela que la lanzó al estrellato.

Deberán esperar hasta febrero de 2018 para disfrutar de 'La bruja', la décima entrega de la serie de de 'Los crímenes de Fjällbacka' - «me ha salido gordísima», advierte su autora-, y otro exitazo que en Suecia vendió 200.000 copias en un mes. Como es habitual, Läckberg mezcla pasado y presente, en este caso los procesos de caza y quema de brujas en la Suecia del siglo XVII conectados con el auge del nacionalismo y el asesinato de un crío cometido por dos niñas. Un crimen que vuelven a investigar la escritora Erica Falck y su marido, el policía Patrik Hedström.

«Hoy no quemamos ni decapitamos a las brujas, pero sus cazadores siguen muy activos en las redes sociales», lamenta la escritora. Las nuevas e inquisitoriales hogueras «son digitales» y crepitan en las pantallas de los dispositivos electrónicos, denuncia la exitosa escritora, madre de cuatro hijos y con un novio 14 año menor que ella, Simon, un musculado y risueño joven que la acompañó en su presentación en la embajada sueca.

«Me han mortificado y he sufrido esa caza de brujas en carne propia por tener un novio tan joven», se duele Läckberg sin perder la sonrisa. «Durante dos años en las redes y en los medios se me ha demonizado, cuando se acepa con naturalidad que un hombre esté con una mujer mucho más joven. Lo han hecho sin tener en cuenta mi trabajo ni mi trayectoria», dice la escritora de 44 años y de cuidada y atractiva imagen. «Si viviera e el siglo XVII me habrían quemado en la hoguera», asegura aferrada a su bolso Chanel, con zapatos de platafoma y un pañuelo anudado al estilo de Carmen Miranda cubriendo su cabellera platino.

Läckberg inició su meteórica carrera con 29 años. Publicó en una diminuta editorial de Gotemburgo su primera novela. La ambientó en Fjällbacka, la región costera en la que nació y creció y en al que actúan sus asesinos. Gracias a su elevada autoestima y arrojo consiguió que la leyera Bengt Nordin, el más importante agente literario sueco, que la aceptó la misma semana en la que Camilla alumbró a su hijo Wille.

Marca de éxito

Su enorme éxito le permitió renunciar a una carrera de economista para ser la escritora que siempre soñó. Lejos de avergonzarse de su éxito comercial, está orgullosa de vender libros como churros, de gestionar el éxito de la marca Läckberg y diseñar la campaña de lanzamiento de cada titulo. «Hace quince años era una sacrilegio que un escritor se promocionara como un producto, pero hoy la situación se ha normalizado», se felicita. «Hoy es muy normal aparecer en la tele» asegura recordando que ha hecho cosas «raras y divertidas». «Desde bañarme en ketcuhp a encerrarme en una habitación llena de serpientes o bailar ritmos latinos con vestido corto», dice Läckberg que se define como «un personaje en construcción».

Hoy es una autora de éxito global que se inspirara «en mis miedos como madre». Sus libros se publican en 55 países y en 42 idiomas. Hay serie de televisión y película de su saga criminal. En España supera las cien ediciones y se acerca a los dos millones de libros vendidos, 600.0000 de 'La princesa de hielo' que se reedita en tapa dura, con una carta a sus entregados lectores, una extensa entrevista, fotos inéditas, el primer capítulo de 'La bruja' y su decálogo para futuros escritores de intriga. Recetas para el éxito que mezclan el oficio narrativo y su visión de negocio.

«Fue muy agradable constatar que España es el país donde tengo más aceptación después de Suecia. Tanto, que un lector se tatuó mi nombre en el cuello», se felicita. «En mi pueblo ahora siempre hay españoles que hablan con mi madre y que preguntan por las tumbas de las víctimas de los asesinatos», dice divertida.

«No sé cuándo acabará la serie, pero sí que seguiré escribiendo mientras sea feliz» dice la autora de 'Los gritos del pasado' (2004), segundo libro de la saga que continuó con 'Las hijas del frío' (2005), 'Crimen en directo' (2006), 'Las huellas imborrables (2007), 'La sombra de la sirena' (2008), 'Los vigilantes del faro' (2009), 'La mirada de los ángeles' (2011) y 'El domador de leones' (2014).

No descarta iniciar otra línea narrativa al margen del crimen, pero no suelta prenda «Claro que tengo otro proyectos pero si te leo cuento tendría que matarte. Es un secreto», concluye. Autora también de libros infantiles, junto Christian Hellberg famoso cocinero y amigo de la infancia, publico 'El sabor de Fjällbacka', un tributo a la cocina de su región natal.