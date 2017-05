Las luces que encierran sueños

De noche, las pequeñas esferas de luz flotan incandescentes. En su dormitorio, la pequeña Sandy las contempla, inevitablemente sonríe antes de cogerlas con cuidado, antes de volverlas a mirar, ahora transformadas en las imágenes que llevará al papel.

Delicado es, más que ningún otro, el mundo de la imaginación. En esa casa sin paredes ni puertas ocurren cosas, no siempre de colores dulces. Con el paso de los años se amaestra, se moldea y pierde parte de su pureza, pasa a ser previsible, pero eso aún no le ha ocurrido a la niña de las coletas negras. ¿Puede la imaginación, al fin, convertirse en real o quizás se trate de una realidad que solo algunos dotados pueden percibir?

'Luces nocturnas' se debe al talento de la autora Lorena Álvarez, colombiana de Bogotá con una larga trayectoria y que ahora Astiberri acerca al público. Y aunque se trata de una artista multidisciplinar, contemplar todo su trabajo, disponerlo en un escenario cual elenco de actores saludando al final de la representación, construye un todo lleno de coherencia, ayuda a comprender este cómic; suele ser costumbre y casi ley hablar primero de la historia, del guión. Con Álvarez es posible que alterar lo habitual sea pertinente. ¿Cómo es su dibujo? Ilustradora de cuentos, diseñadora de personajes y creadora de juguetes pletóricos de color. Su paleta se mueve mucho mejor en la luz que en las sombras; sus rojos, azules y verdes explotan en las flores, en sus imágenes oníricas, en las criaturas que pueblan cascadas de fantasía absolutamente deliciosas. Cuando dibuja lo normal, la calle, el patio del recreo, la cocina en que se prepara el desayuno cada mañana antes de ir al colegio, es encantadora. Los trazos de cada viñeta son delicados, no hay nada casual en ellos y, sin embargo, se van amontonando construyendo una presa que revienta en una explosión fabulosa cuando llegan los sueños, cuando las imágenes se llenan con... la imaginación. Lorena Álvarez no nació para vivir en el lado oscuro, eso desde luego. Pocas personas dibujan la vida como ella.

Hay dos formas de leer 'Luces nocturnas' y por eso se disfruta tanto aunque es obligado, en todo caso, acercarse a ellas dejándose llevar. O bien el lector entiende que todo es una alegoría, o que, al contrario, todo es real dentro de un contexto fantástico.

El color

Tras el primer acercamiento a la obra y la pertinente toma de distancia, surge un momento de duda, saber si se ha adoptado el enfoque correcto. Pero no lo hay, todos lo son. 'Luces nocturnas' pide a gritos hundirse en su belleza, por la inmensa bocanada de belleza y sensibilidad que tan ausente suele estar no ya en las librerías, sino en la vida.

Una niña, Sandy, que sirve de engarce con aquellos años perdidos. Son, a partir de determinado momento, cráteres en la fe depositada en el futuro, pero la autora convierte el miedo en un juego no exento de peligro, fascinante al fin y al cabo. Educada en un colegio de monjas, la disciplina impuesta por aquellas está reflejada de forma explícita (no solo en este trabajo), pero no es opresiva ni carcelaria, como ocurre en tantas ocasiones merced a la narrativa de otros. Ciertamente, no es el camino que la autora eligió, pero tampoco lo muestra de forma negativa. Fue, como ocurre siempre, otra opción, otra posibilidad no asumida, pero que tampoco destrozó a las demás.

'Luces nocturnas' es un canto a la vida, a la luz, a cómo vencer los miedos, la inseguridad ante el futuro no escrito y aún peor, al pavoroso que puede ocurrir. No adoctrina, pero no es difícil imaginar, de nuevo imaginar, el cómic en manos de alguien, ojalá joven, y que, al cerrarlo tras su lectura, vuelva al principio del mismo con una sonrisa, sintiéndose un poco Sandy. ¿Quién es la otra niña, la del pelo blanco? Su nombre no importa, al menos no ahora. ¿Es real? Eso tampoco debería importar. Mientras, la autora colombiana firma una obra fabulosa, ajena a discursos pretenciosos pero atenta a los instantes.

Siempre una hoja en blanco y un lápiz. Y lucecitas en la noche. En el fondo, son lo mismo.