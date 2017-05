La receta del ‘espagueti crime’

Mientras ríe a carcajadas, Sandrone Dazieri muestra un paquete de pasta negra con la inscripción ‘espagueti crime’. Esa es la marca del éxito de la nueva novela negra italiana y Dazieri, uno de sus más reputados chefs. El escritor de Cremona (1964) presenta en España ‘El Ángel’ (Alfaguara), la segunda entrega de su pareja de investigadores Dante y Colomba tras el éxito de ‘No está solo’.

Dazieri no reniega del tradicional ‘giallo’ (género negro en italiano), pero aspira a darle una vuelta de tuerca. "Camilleri es un genio, pero el 80% de los autores han copiado su fórmula y a mí esas obras no me parecen tan interesantes. El personaje está bien, te gusta, pero la historia no te dice nada; yo las llamaría las novelas de Jessica Fletcher a la italiana: no dejan poso. En cambio, yo aprecio al 20% que intenta contar lo que está ocurriendo en el presente, aunque sea muy difícil de comprender", asegura el autor, contrario al encasillamiento al que en ocasiones se ven sometidos los escritores italianos.

"Hace poco, un periódico importante publicaba un reportaje sobre novela negra titulado ‘Los pequeños Montalbano crecen’, como si todos fuéramos imitadores. Pero no. La crítica literaria se queda en la anécdota y evita razonar en términos más amplios". "Yo llevo 20 años intentando escribir de forma diferente y que de repente me digan que soy un ‘pequeño Montalbano’… ¡Qué pereza!".

Dazieri se mueve en un presente inaprensible, en el que la transformación digital, el terrorismo o la precariedad marcan la vida de las personas. Allí entra el autor a través de los detectives Dante y Colomba. Él, depresivo, inseguro y brillante. Ella, irascible e indisciplinada. "La pareja siempre funciona muy bien en las novelas negras. Cuando solo hay un personaje, tiene que hablar consigo mismo, pero así es difícil explicar las cosas. En mi anterior serie de novelas yo lo resolví haciendo que mi protagonista, Gorilla, tuviera una personalidad esquizofrénica: por un lado, un violento gilipollas; por otro, un romántico. Pero es mucho mejor que exista una contraposición con un compañero que tiene una visión del mundo diferente", asegura el escritor, que recuerda parejas gloriosas, como Don Quijote y Sancho, Caín y Abel (risas) y el doctor Holmes y Watson. Precisamente Holmes y Watson son dos referentes para Dazieri, que ve en su obra una herencia de la novela negra anglosajona y se declara heredero de Stephen King.

El terrorismo del ISIS marca el argumento de ‘El Ángel’, pero no solo por el daño que causan los ataques terroristas, sino por el miedo que se ha instalado en la sociedad. "El ISIS forma parte de nuestro mundo, pero a mí me interesa escarbar en la posverdad. Realmente, ¿qué es lo que nos cuentan? En la novela, parece que el ISIS ha cometido un atentado, pero Colomba no se lo cree y quiere seguir investigando", afirma Dazieri; "en Italia estamos acostumbrados a que nos mientan. Tenemos a la mafia, pero nunca nos dicen cuál es su relación con el Estado, que supuestamente es limpio. Yo quiero que lo veamos con nuestros propios ojos, no a que nos den una versión y nos la tengamos que creer. Los políticos nos esconden la verdad por el bien de la nación, los servicios secretos se mueven sin que sepamos qué hacen. Tampoco sabemos cómo se mueven las empresas, los analistas… Con mis novelas yo aspiro sembrar la duda".