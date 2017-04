Aquella Europa… ¿es de nuevo hoy?

Un puñado de coincidencias nos hacen regresar a un mundo, un ambiente, unas criaturas de las que tampoco nos hemos alejado nunca demasiado. Hace poco, en edición pequeña, mimada, meticulosa, pulcra ha aparecido en los escaparates de las librerías más auténticas 'Orfeo en el infierno del siglo XX', delicada, primorosa recopilación de ensayos de Józef Witlin un escritor polaco nacido en 1896 y muerto en 1976 que compartió un universo que se desmoronó ante sus ojos con tantos otros fascinantes seres humanos y creadores que fueron dando tumbos por tierras, fronteras, páginas e idiomas tal que el espléndido borracho asediado por la muerte y los fantasmas Joseph Roth, autor, claro, de 'La marcha Radetzky' pero al que cualquiera puede acercarse de puntillas a través de pequeñas historias maravillosas editadas por Acantilado tal que 'El Leviatán' o 'Abril'.

Witlin fue un polaco que nació bajo bandera austriaca en una tierra que hoy es Ucrania, combatió en la mítica Legión Polaca de Pilsudski, se refugió de los nazis en Niza (como la fabulosa Françoise Frenkel autora de 'Una librería en Berlín'), huyó por Canfranc ( su fatiga era menos infinita, tal vez, que la de Walter Benjamin que, incapaz de seguir adelante, se suicidó mientras esperaba cruzar la frontera por Portbou), vagó por las Américas sin llegar a dominar nunca el inglés, añoró el Sena, fue anfitrión en Polonia del autor de 'Berlín Alexanderplatz', escribió sobre Hemingway, dijo que Grombrowicz, aquel otro exiliado, expatriado, ex… que firmase Transatlántico, pertenecía al ‘tipo de creadores que descubren lo que permanece oculto’.

Murió en Nueva York no sin antes (mucho antes) ver cómo un soldado arrojaba al mar de San Juan de Luz una maleta que contenía obra manuscrita pero que no dejaba de ser mero lastre en la pequeña embarcación con la que debían poner distancia entre ellos y los nazis. Su hija cuenta esa historia en su libro de memorias 'From one day to another'. Ella es Elzbieta Wittlin Lipton. Escenógrafa, pintora, ensayista, vive en Madrid.

'Orfeo en el infierno del siglo XX' está publicado en Valencia por Libros de Trapisonda, esmerada editorial que prepara pausada pero sin perder pie otros títulos bien apetecibles como 'Panorama del hampa' de Cendrars.

Con un diseño de colección magnífico por parte de Milimbo, está traducido del polaco con innumerables incursiones en otros idiomas y puñados de iluminadoras notas a pie de página por la donostiarra Amelia Serraller Calvo. Puede que Wittlin no sea tan gigantesco como lo fueron aquellos escritores, ensayistas, dibujantes (no olvidemos a Bruno Schulz), pintores o periodistas a los qué él conoció tan bien pero hay que leerle. Para sentir los destellos de una Europa que avanzaba hacia el caos mientras sus clases medias se escandalizaban por cualquier cosa y votaban a quienes levantarían barreras, invadirían países y crearían una auténtica industria de la muerte.

Leer capítulos como 'En defensa de los libros alemanes', 'La barbarie' o 'Sobre la necesidad de una nueva moral' podría, podrá, servirnos de puente hacia otro personaje eternamente presente en nuestras estanterías, nuestras pantallas y hasta en nuestros comics: Stefan Zweig.

Nuestros padres lo tenían en gran estima como gran biógrafo de grandes seres históricos: María Antonieta, María Estuardo, Fouché. Ellos, nuestros padres (nosotros también, más tarde) habían visto una película sin parangón que se basaba en una obra suya pero lo habían (habiamos) olvidado: la magna y delicada 'Carta de una desconocida' de Ophuls. Cayó en el olvidó Zweig… Hasta que el mundo volvió a necesitarle.

Necesitarle a el. Necesitar sus obras. Necesitar, de nuevo, 'La impaciencia del corazón', 'La embriaguez de la metamorfosis'. O incluso pequeñas delicias publicadas por editores primorosos: 'La colección invisible' de la serie Centellas, ofrecida por José J. de Olañeta, Editor. Necesitar, a Zweig y su estilo de narrar noble y puntilloso, los necesitó hasta Wes Anderson, el creador de 'Moonrise Kingdom', 'El fantástico Mr Fox' o 'Los Tenembaums', una familia de genios.

Dicen que Wes traicionó el espíritu de Stefan en la grandiosa 'Gran Hotel Budapest'. Mienten. Cierto, Zweig carece de algo que a Anderson le desborda: cinismo pero su magnífico autómata de celuloide está impregnado de espíritu… austrohúngaro, tan caro al autor de un libro de memorias impresionante, 'El mundo de ayer'.

Zweig y Wittlin coinciden hoy entre nosotros. Jósef con ese libro que recorre universos en riesgo de desaparición y colisión. Stefan con una película inteligentísima, firmada por María Schrader, 'Adiós a Europa'. No, no es su biografía. No al menos una biografía al uso. Tiene un prólogo y un epílogo absolutamente impactantes. Dos planos generales, secuencia, mantenidos hasta su conclusión con gallardía y pericia totales. En medio, cuatro episodios de la vida del autor de 'Novela de ajedrez'. De los cuatro destila la incomodidad, el desasosiego, la zozobra, el malestar interno y externo del hombre, la mujer alejado de su patria, viviendo en idiomas diferentes, pisando tierras lejanas, comiendo manjares desconocidos, incapaz (tal vez) de decidir cuál ha de ser su postura como intelectual, como ser humano, como esposo, como corremundos.

Y para nosotros hoy Wittlin y Zweig, el Orfeo del primero, la película que Schrader dedica al segundo, son espejos de las dudas que nos asaltan cada vez que pasamos las hojas de un periódico, contemplamos lo que sucede en las fronteras de Europa, las elecciones francesas, el referéndum turco, la altanería de Putin. Cada vez que nos exigen que nos posicionemos ante injusticias y desmanes. Porque Stefan dice en el filme: ‘¿De qué sirve clamar contra algo si ese clamor no conlleva riesgo para quien lo expresa? Sin él una postura indignada no deja de ser…egocéntrica’.