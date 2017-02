Una vida en calorías y gramos

Beatriz Esteban habla muy rápido, intentando explicar a su interlocutor todo lo que le bulle por la cabeza, como si cada minuto de conversación fuera ese minuto de oro que buscan las televisiones con sus audiencias. Una rapidez que va unida a una pasión desbordada por un libro que no deja de observar con orgullo. Porque esta valenciana de 19 años, estudiante de Psicología, debuta en la novela con ‘Seré frágil’ (Planeta) y un tema nada fácil y, en demasiadas ocasiones, escondido por vergüenza: la anorexia. La misma enfermedad que ella padeció hace cinco años y que ya ha superado, aunque a ella no le gusta poner fechas a un trastorno de conducta alimentario que afecta a unas 400.000 personas en España -sobre todo mujeres- y que suele aparecer entre los 12 y los 25 años.

“Es muy complicado decir el momento en que comienza una enfermedad mental y cuándo acaba. La gente no entiende que estar recuperada no significa estar siempre bien porque eres humano y vas a tener tus momentos malos, vas a tener tus días malos de no quererte, de odiarte. Lo importante es darte cuenta de que tienes estos pensamientos sobre la comida pero saber que no son reales. Saber distinguir la voz de la enfermedad y tu voz. Yo creo que puedes superarlo”, afirma Esteban.

La joven no ha querido contar en su libro su caso particular, narrar en primera persona los problemas con los que tuvo que lidiar y su particular calvario. “Todo nació de la impotencia. Me di cuenta de que la gente de mi alrededor no tenía claro qué eran los trastornos alimentarios. Tenían la imagen de lo que le habían enseñado en el colegio y es una imagen muy pequeña de la realidad. Solo conocen lo más duro, lo extremo. Pero no se habla del día a día o de las personas. Sentí que era mi deber. Era una manera de ponerle punto y final a lo que había pasado y por otra parte dar a entender lo que era”, explica la joven novelista.

Aunque nunca había pensado que una editorial iba a publicar la historia de Sara, una chica que decide organizar la fiesta a su mejor amiga, Clara. A la cita también invita a Sofía, una nueva alumna frágil y callada que no tiene muchos amigos en el instituto. Sofía desaparece y es hallada muerta por culpa de una insuficiencia cardiaca provocada por la anorexia nerviosa que padecía. A partir de ese momento, Sara comienza a investigar qué le había pasado a su compañera y a descubrir que su vida de regía por los gramos, kilos y calorías que ingería.

“Es mucho más llamativo para los jóvenes. Un libro de autoayuda está enfocado a un público mayor”, apunta la autora. “Es una mezcla de lo que yo he vivido y lo que he visto. La novela era la mejor manera de expresarlo y la mejor manera de que otras personas lo puedan digerir”, comenta la autora, que pide a todas las jóvenes que sufren de este tipo de enfermedades que no se encierren, que lo cuenten. “Lo más importante es darse cuenta de que se tiene un problema y querer cambiarlo. Una persona que no quiere cambiar no se va a curar. Y cuando quiere, que pidan ayuda”, explica Esteban.