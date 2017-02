«Me lee gente de 60 años»

A Holden Centeno le gusta esconderse detrás de un pseudónimo que homenajea al personaje más conocido de J. D. Salinger, y también prefiere ser entrevistado con gafas de sol y una gorra. Es una “pose”, reconoce, pero también un escudo con el que, desde su timidez, afrontar el éxito que logró con sus dos primeros libros, ‘La chica de los planetas’ y ‘365 días con la chica de los planetas’, dos historias sobre el amor que se acaba que lo convirtieron en uno de los referentes de la literatura juvenil en España. Pero ahora su vida y su carrera han dado un giro y con su tercer libro, ‘Mi silencio habla de ti’ (editorial Verso & Cuento), una obra llena de encanto ilustrada por José Luis Algar, Holden Centeno aborda el camino de un amor que, esta vez, sí funciona.

-Después de escribir sobre el desamor, ahora escribe sobre el amor. ¿Qué le ha gustado más?

-El amor, sin duda. ‘Mi silencio habla de ti’ es una historia de amor real, un amor maduro, no adolescente, y obviamente, es lo más grande. Este es el libro que realmente me ha llenado.

-¿Cuánto hay de biográfico en lo que usted escribe?

-Un 90%. Cuando uno escribe un libro, al menos a mí me ocurre, lo hace basándose en sus experiencias, y más cuando se habla de sentimientos. Lo que he escrito es 100% real porque aunque haya algo de ficción, siempre es algo que tiene hueco en tu día a día.

-Dice el escritor francés Emmanuel Carrere que si su madre o su exmujer, personajes que aparecen en algunas de sus obras, hubieran leído los manuscritos, no le hubieran dejado publicarlas. ¿Le hubiera ocurrido a usted lo mismo con Carol, su protagonista femenina?

-Yo he tenido la suerte de que Carol haya podido ser la primera persona en leer este libro. Cuando terminaba un capítulo, se lo enviaba, y ella, pudiendo decir sí o no, siempre me decía que sí. Además, es una gran lectora e incluso me ha dado consejo en algunos momentos.

-¿El silencio al que se refiere en el título dice a veces más que las palabras?

-No. A pesar del título, las palabras siempre dicen más que el silencio. De hecho, yo no estoy de acuerdo con el tópico de que una imagen vale más que mil palabras. Para mí, más valen mil palabras que una imagen. El título está muy estrechamente vinculado con las personas que se va encontrando el protagonista, pero cuando uno está feliz necesita las palabras. El silencio solo es mejor que decir mil palabras estúpidas, que decir cualquier chorrada. A mí me gusta que mis palabras sirvan a mis lectores.

-¿Qué ha cambiado en usted desde aquel joven escritor que sorprendió con ‘La chica de los planetas’?

-En ‘Mi silencio habla de ti’ hay una reconversión. El protagonista vive una catarsis, un empezar de nuevo, gracias a Carol. Ella consigue quitarle todos sus egos y le despierta de la nube en la que vive y que en la realidad no existe. Carol es la persona que le dice que la vida es esto, que el amor es esto y aquí estamos los dos. La vida me ha llevado por un camino y yo creo que he acabado en el camino correcto.

-Cuando escribe sobre sus sentimientos o sobre usted mismo, ¿teme alguna vez caer en la cursilería?

-En mis primeros libros quizá tenía la idea de expresar mis sentimientos de una manera más cruda y puede ser que acabara diciendo no cursilerías, sino chorradas, cosas de niño pequeño. Pero en ‘Mi silencio habla de ti’ todo ha cambiado. Me he expresado tal y como siento, pero me ha salido de dentro tratar el amor de una manera adulta. ‘Mi silencio habla de ti’ no es cursi, habla del amor de una manera sencilla, pero no cursi.

-Aunque es literatura juvenil, ¿leen sus obras los padres?

-Sí, tengo constancia de ello. Me ha escrito gente de hasta 60 años. Yo creo que el libro es para todos los públicos. Lo lee mi madre y le gusta, lo lee gente adulta y le gusta. Está abierto a un grupo de lectores enorme porque es una historia que no tiene caducidad.

-¿Se ve dando el salto a la literatura para adultos?

-No lo sé. ¿Quién decide qué es literatura para gente mayor? Estoy firmando en un sello juvenil, pero ¿quién decide que a una persona mayor no le pueda gustar? Lo que escribo puede servir a un adulto, que aunque haya cosas que le puedan chirriar un poco porque pertenece a otra generación. Yo escribo ficción, es una novela, pero para escribir algo de lo que supuestamente se llama ‘alta literatura’ me tendría que meter en un proceso de invención muy grande en el que de momento no me veo. Hasta que no repose ‘Mi silencio habla de ti’ no voy a volver a escribir, y es un periodo indefinido. Quizá no vuelva a escribir nada, no lo sé.

-¿Cuándo veremos quién está detrás de Holden Centeno?

-Holden Centeno es una pose, una imagen. La gente pide que firme un libro con mi nombre y apellidos, pero yo no lo veo necesario. Igual que el hecho de llevar gafas de sol: para mí, es un escudo, al hacer una entrevista o al saludar a alguien, lo que no quiere decir que no me guste saludar a los lectores, ni mucho menos. Pero me da cierta seguridad. Mi silencio es mi libro más personal, pero también he puesto una buena valla para proteger a los protagonistas.