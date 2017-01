Patrañas de la meca del cine

Hay quien cree que el hombre no llegó jamás a la Luna. Que aquella turbia imagen de Neil Armstrong pisando el suelo lunar fue un montaje urdido por Richard Nixon con la activa y necesaria complicidad uno de los mayores genios del cine, Stanley Kubrick. Hay quien tiene a Errol Flynn por un virtuoso del piano, que tocaba con su pene, tan dotado para la música como para el amor. O que Walt Disney era almeriense. Son solo algunas de la treintena de sensacionales patrañas, creíbles para muchos, que el periodista Héctor Sánchez ha reunido en 'Kubrick en la Luna y otras leyendas urbanas del cine' (Ed. Errata Naturae). Un desternillante compendio de bulos, anécdotas y chismes descacharrantes en torno a la fábrica de sueños que ilustra David Sánchez. «Un alucinante paseo por la historia secreta y paralela del cine, sus leyendas y mitos más escabrosos y divertidos», dicen sus autores.

Historias sensacionales, ora oscuras, ora luminosas, contadas sin asomo de sensacionalismo. Como la supuesta criogenización de Walt Disney y el origen español del padre de Mickey Mouse, que habría nacido en Mojácar y llenaba sus películas infantiles de subliminales imágenes sexuales. Los cadáveres que se colaron de rondón en el rodaje de 'El mago de Oz', entre ellos el de un enano que aparece ahorcado, y las trágicas muertes de Bruce Lee y la ¿decapitada? Jayne Mansfield. Bienvenidos a la otra verdad del cine.

Cuenta el séptimo arte con un mitología propia, escabrosa a menudo, en la que que conviven lo cómico, lo trágico, lo terrorífico y lo directamente pornográfico. Como la historia del pene -presunto y extirpado- de Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leigh, nacida hermafrodita. O la del muy real miembro viril del superdotado Errol Flynn, capaz de tocar el piano sin manos para asombro de la mismísima Marilyn Monroe. No en vano, la actriz contó a Truman Capote que vio a Flynn aporrear el piano con la verga interpretando 'You Are My Sunshine' en un fiesta desmadrada.

Destripa Sánchez las maldiciones de cintas como 'La semilla del diablo', 'La profecía', 'Poltergeist' o 'El exorcista', que batió récords de muertes en el rodaje y entre los miembros de equipo. O el infernal rodaje de 'Blade Runner', que provocaría el descalabro de marcas como Atari, Pan-Am, RCA o Bell System, que apostaron por figurar en en los luminosos de aquel apocalíptico Los Ángeles de 2019. A varias les salió por la culata. Algunas entraron en crisis y otras desaparecieron.

Tratando de repetir el éxito que se anotó con 'Paul está muerto y otras leyendas urbanas del rock', el libro destila ironía, sarcasmo y humor negro para indagar si es verdad, por ejemplo, que Buster Keaton, genio del cine mudo y 'Pamplinas' para el cinéfilo español, tenía prohibido reírse por contrato. Si Bette Davis y Joan Crawford llegaron en su duelo de arpías al borde del asesinato en el rodaje de 'Qué fue de Baby Jane' mientas que su director, Robert Aldrich, trataba de atenuar el odio cósmico entre estrellas. O qué contenía el maletín que Marsellus Wallace atesora en 'Pulp Fiction'.

Orgías con enanos

¿Qué mejor caldo de cultivo para las leyendas urbanas que el cine, ese Olimpo de mitos de celuloide tan parecido a los mitos antiguos? Como el de James Dean, que vivió deprisa y dejó un bonito cadáver, por la maldición de Maila Nurmi según algunas lenguas viperinas. Era una actriz finlandesa conocida como Vampira en un programa de la tele, que maldijo al actor por declarar «no salgo con personajes de historieta» cuando le preguntaron por un presunto romance. A Nurmi le abrasó la melena un fan del protagonista de 'Rebelde sin causa', convencido de que Vampira había embrujado el Porsche Spider 550 que Dean bautizó como 'Pequeño Bastardo' y en el que perdería la vida poco después de rodar un anuncio para una campaña de seguridad vial.

En este alucinante recorrido por la historia secreta y paralela del séptimo arte hay muertos en pleno rodaje, actores renacidos de sus cenizas y sus tumbas; perversas adicciones, inverosímiles habilidades sexuales y orgías con enanos. Del idilio de Woody Allen con Soon-Yi, hija adoptiva de su entonces compañera Mia Farrow, a los oscuros secretos de la saga 'Star Wars'.