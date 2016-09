El escritor escocés Ian Rankin gana el X Premio RBA de novela negra

El escritor escocés Ian Rankin ha ganado esta noche en Barcelona la X edición del Premio Internacional RBA de Novela Negra, dotado con 125.000 euros. con la obra 'Perros salvajes'.

En la obra de Rankin vuelven a aparecer juntos los dos protagonistas policías del autor, John Rebus y Malcolm Fox.

El escritor escocés se había presentado al prestigioso premio bajo el seudónimo de Edward Thompson, y su novela ha sido seleccionada por un jurado formado por los escritores Soledad Puértolas y Lorenzo Silva, el periodista Antonio Lozano, el librero Paco Camarasa y la directora editorial de RBA Luisa Gutiérrez.

Ian Rankin (Cardenden, Reino Unido, 1960) es uno de los autores de género negro más leídos del mundo, y es conocido especialmente por su serie protagonizada por el inspector John Rebus, con títulos como 'Black and blue', 'Nudos y cruces', 'Jack al desnudo', 'El jardín de las sombras', 'Resurrección', 'Callejón Fleshmarket', 'Nombrar a los muertos', 'La música del adiós' o 'Sobre su tumba'.

'Perros salvajes', editada hace casi un año en Reino Unido bajo el título 'Even dogs in the wild', será publicada por RBA el próximo mes de octubre.