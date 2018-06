Un 'lesbicómic' para mostrar con mucho humor que «la normalidad aun no existe» María José Tellería, Teresa Castro y Antonio Altarriba, en Komikigunea. / PEDRO MARTÍNEZ La recopilación de las historias creadas por Teresa Castro para la revista de Gehitu se ha publicado gracias a las aportaciones ciudadanas y al programa foral Meta NEREA AZURMENDI Miércoles, 6 junio 2018, 09:41

El proyecto definido como «cómic bilingüe recopilatorio de las historietas de L.S.B, Ana, mujer lesbiana que afronta con humor su realidad como persona LGTBI» fue uno de los 20 que recibió en 2017 el apoyo del programa foral Meta. Esa iniciativa de Gipuzkoa Kultura contribuye a la financiación de «iniciativas culturales innovadoras» igualando la aportación económica que realizan los ciudadanos a través de plataformas de micromecenazgo.

En el caso de 'Ana, ¡el lesbicómic!', la suma de las aportaciones de más de un centenar de financiadores y la de la Diputación alcanzó los 9.731 euros. Ese importe ha hecho posible imprimir a todo color 12 historietas, protagonizadas por Ana, que Teresa Castro Gutiérrez ha venido publicando desde 2013 en 'Gehitu Magazine', la revista de la asociación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales del País Vasco. El libro incluye una decimotercera, inédita, que el pueblo de Soraluze se ha ganado gracias a la aportación económica realizada por su Ayuntamiento.

La autora tuvo que hacer frente a una dura campaña de ataques en las redes sociales

Teresa Castro, la autora y también la mujer de carne y hueso que ha pasado por muchas de las cosas por las que pasa Ana, presentó el ayer el 'lesbicómic' en Komikigunea acompañada por la directora de Cultura de la Diputación, María José Tellería, y por Antonio Altarriba, Premio Nacional de Cómic 2010, entre otros méritos. Altarriba destacó el «auge del cómic como forma de reivindicación y la capacidad que está demostrando para tocar este tipo de temas», así como el modo «espontáneo, natural y sin resentimiento» con el que Castro los aborda. Utilizando un recurso muy de cómic, el superhéroe, y superpoderes poco habituales: «La sinceridad y la sonrisa».

Con fines educativos

El descubrimiento de la orientación sexual, la 'salida del armario', la búsqueda del amor, las dificultades que entraña una relación, las enfermedades de transmisión sexual... Dado el carácter monográfico de cada número de la revista en la que inicialmente se publicaron, cada historieta gira en torno a un tema, y el conjunto ofrece una visión muy completa de las situaciones a las que a menudo deben hacer frente muchas personas a causa de su orientación u opción sexual.

Ana, que no solo coincide con Teresa en la camisa de cuadros, lo hace desde el optimismo y la normalidad, aunque sus vivencias muestran que «por mucho que hablemos de tolerancia, la normalidad no es tal, aun no existe». La propia Teresa Castro tuvo que hacer frente durante el período de crowfunding a duros ataques en las redes sociales. y ayer no olvidó agradecer a la Diputación y a la red social de financiación colectiva Goteo.org el apoyo que le prestaron para seguir adelante con el proyecto.

Un proyecto austero en medios pero muy ambicioso, que se está traduciendo a otros idiomas gracias a voluntarios que se van sumando al mismo. El cómic puede comprarse por 10 euros o descargarse en la web de Gehitu, que lo utilizará con fines educativos. El cómic se convertirá en material de apoyo en los talleres de diversidad sexual y de género que se llevan a cabo en las ikastolas, clubs deportivos y de tiempo libre. Se regalará como parte del taller, y además, «servirá para otros eventos en los que la diversidad sexual y de género deba hacerse presente».

Por otra parte, gracias a la colaboración entre Gehitu y la ONG Mugen Gainetik, Asociación de cooperación al desarrollo en América Latina, también se utilizará en América Latina, en campañas y acciones que tengan como objetivo la igualdad del colectivo LGTBI.