«He leído 'Patria' y reconozco ahí la ciudad en la que crecí» Domingo, 21 enero 2018, 09:17

- ¿Qué papel juegan los textos en sus obras?

- Muy importante. Me gustaría hacer un libro dedicado solamente a los libros que utilizo y que me inspiran. Al principio, con piezas que tocan el suelo, utilizo lugares de fantasía que no existen en la realidad tan y como son descritos o incluso no existen para nada, con autores como Raymond Roussel, de la fantasía de finales del siglo XIX. Sin embargo, cuando trabajo con piezas suspendidas tiendo a utilizar textos de ciencia-ficción: lugares imaginarios que muchas veces no existen. Me interesa esa capacidad de construir historias y de hablar de espacios que van más allá de lo que controlamos.

- O sea, que es una gran lectora.

- Bueno, no. Leo mucho, pero no soy una buena lectora. Cada vez leo peor porque leo más libros, pero de una manera muy fragmentaria. Leo de pronto poesía, luego filosofía y luego, historia. Y para la novela es fatal porque la interrumpo en un lugar al que luego tengo que volver, algo que por otra parte, me resulta más fácil hacer con el libro físico que con el electrónico. Por contra, éste te facilita los subrayados para recuperar algún fragmento que te llamó la atención.

- ¿Ha leído 'Patria'?

- Lo he hecho. La verdad es que está muy bien, reconozco en ella la ciudad en la que crecí. Además, Fernando Aramburu -al que no conozco-se ha acercado a mí de una manera epistolar para hacerme una entrevista.