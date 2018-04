Laurent Cantet: «Debemos decir: 'No hemos bajado los brazos, seguimos luchando'» Laurent Cantet, en el entorno del Victoria Eugenia, donde ayer recibió el premio honorífico. / JOSE USOZ Director de cine El cineasta francés recibió el premio honorífico del Festival de Cine y Derechos Humanos, que concluyó con su filme 'El taller de escritura' RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 abril 2018, 08:54

Vinculado a San Sebastián desde que ganó el premio Nuevos Directores en el Zinemaldia de 1999 por su primera película, 'Recursos humanos' (1999), Laurent Cantet tiene aún mayor ligazón con los derechos humanos y la sociedad que le rodea, que siempre tiene una fuerte presencia en sus películas. El director de 'El empleo del tiempo' (2001), 'Hacia el sur' (2005) o 'La clase' (2008) recibió ayer de manos del alcalde Eneko Goia el premio honorífico del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.

- ¿Qué valor le da al hecho de que se trate de un premio de derechos humanos?

- Estoy encantado y emocionado de recibir este premio, porque los derechos humanos siempre han sido muy importantes para mí y esa es la razón por la que yo milito en defensa de los sin papeles o de los refugiados, y el hecho de que mi obra sea reconocida por ese valor en concreto, me llega mucho.

- Siempre se ha dicho que usted hace un cine social, ¿o simplemente le interesa el ser humano por encima de todo?

- Me interesan los temas sociales porque me interesa la relación entre la esfera íntima y el entorno global del ser humano. Y cómo una decisión global puede afectar al individuo. Me gusta hacerme preguntas y compartirlas con el público. Y me gusta dar voz a obreros, mujeres jóvenes o alumnos de un colegio desfavorecido para que me cuenten las dificultades que tienen al pertenecer a una comunidad. El objetivo en definitiva es escucharles.

- Cuando ha hecho películas que se salen de su estilo o sus entornos habituales, como 'Foxfire', que se desarrolla en la América de los años 50 o 'Regreso a Ítaca' que se sitúa en Cuba, acaba aplicando los mismos principios.

- Es que el cine para mí es eso, ver el mundo de una manera real, observar cómo vivimos en ese mundo y atender a las dificultades a las que nos enfrentamos. A mí me gusta mucho la voz y las palabras, tanto las que elegimos como las que evitamos, porque reflejan la forma que tenemos de estructurar ese mundo.

- Pero siempre intenta evitar el adoctrinamiento en sus películas.

- Claro, no soy sociólogo, sino cineasta. Intento que el vector de la mirada social sean los personajes, ellos van a llevar los temas que yo quiero tratar. Y ahí va un subtexto que le sirve al espectador para identificarse con un personaje o con una vivencia, porque creo que identificarse con otro ayuda mucho.

- Este premio de Derechos Humanos parece revalidar el que recibió hace casi 20 años en el Festival de San Sebastián.

- Venir a San Sebastián es siempre muy placentero para mí, porque aquella proyección de 'Recursos humanos' me marcó mucho. Fue a medianoche, hubo muchos aplausos y el coloquio duró hasta las dos de la madrugada. Era la primera vez que vivía algo así, y el primer premio de mi carrera. Y desde entonces esa fidelidad del Festival de San Sebastián y de su público a mi cine se ha mantenido siempre. Eso se ha extendido luego a todo el público español, todas mis películas se han estrenado gracias a Golem, es raro tener un mismo distribuidor en un país para todas tus películas.

- ¿'Recursos humanos' sigue estando demasiado vigente en su lectura de la situación laboral?

- La violencia social es hoy aún más fuerte de lo que ya era antes, sobre todo en el contexto empresarial. También los jóvenes tienen peores perspectivas de las que tenían hace veinte años, cuando hice la película, así que me temo que sigue reflejando una realidad muy dura. Antes quizás creíamos más en la posibilidad de ascender en la empresa, como ese hijo de un obrero que cree que puede llegar a ser directivo, pero luego es excluido. Ese determinismo social de 'Recursos humanos' es hoy más fuerte, si cabe. También se ha dado un cambio en la relación con la cultura obrera, hace dos décadas existía cierto orgullo de pertenencia a la clase obrera, pero eso ha desaparecido. Debido a la explotación sistemática que sufren los trabajadores, nadie se quiere reconocer como parte de esa clase.

- Por una parte se lucha mucho por los derechos humanos, por otra tenemos a menudo la sensación de que todo va a peor.

- A veces puede parecer que las cosas no evolucionan, pero por suerte sí que van a mejor, por eso no podemos tener la tentación de abandonar la lucha. Vamos luchando caso a caso, por una persona o por un pequeño colectivo, y es la suma de todas esas iniciativas la que va cambiando las cosas. En Francia he participado en lo que llamamos las redes de educación sin fronteras, que une a personas que en los colegios se prestan a ayudar a familias de emigrantes que tienen problemas para conseguir papeles o dificultades de inclusión. Llevamos desde 2006 con esta iniciativa que ha conseguido un cambio real en sus vidas para una serie de personas. Lo importante es ir sumando situaciones como esta y decirnos: «No hemos bajado los brazos, seguimos luchando».

- En 'El taller de escritura' vuelve a la clase como lugar de debate, a través de un curso para escribir novelas policíacas. ¿Es una excusa para actualizar lo que piensan hoy los jóvenes?

- Es un retrato de una generación y la dificultad que tiene para encontrar un lugar en la sociedad que les dejamos, bastante terrible. Refleja también la mirada que los adultos tenemos sobre los jóvenes. Intento no juzgar eso, pero sí observar ese mecanismo. A veces los adultos criticamos a los jóvenes y lo único que conseguimos con eso es crear una fractura generacional que es grave. Igual que me pasaba en 'La clase', me interesa un proceso que no puede ser unidireccional, debe ser un proceso en el que se transmiten conocimientos y valores, pero los adultos también tenemos que entender que nos vamos a transformar. En 'El taller de escritura' la profesora Olivia acepta su propia transformación, y por eso es un personaje que me gusta mucho.

- Ya hace un año que presentó 'El taller de escritura' en Cannes. ¿Tiene una nueva película en marcha?

- Me temo que no, tengo algunas ideas en mente pero he de ver aún si son las adecuadas. Me tomo bastante tiempo antes de saber qué película quiero realmente hacer.