Laura Nieto capta escenas cotidianas de la calle, «esos pequeños teatritos» Laura Nieto con su bebé en la exposición. / PEDRO MARTÍNEZ La artista instalada en Pasaia después de ocho años en Berlín expone once óleos hasta el domingo en Kutxa Kultur Plaza de Tabakalera RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 7 junio 2018, 07:00

Su exposición en Kutxa Kultur Plaza, en Tabakalera, termina este domingo, después de dos meses en que ha podido mostrar once de sus cuadros que definen bien su estilo y sus temas recurrentes. Pero mientras ofrecía su primera exposición en San Sebastián, Laura Nieto además ha dado a luz a su segunda hija, que con solo quince días desde su nacimiento ya visitó el espacio artístico en la mochila de su madre.

Estos acontecimientos se suman al asentamiento de Laura Nieto en Pasaia desde hace un año, después de un periplo que incluye el estudio de Bellas Artes en Salamanca, una estancia en Vitoria y, sobre todo, los ocho años que pasó en Berlín junto a su marido alemán de nacimiento pero criado en Gipuzkoa. En Berlín Laura comenzó a trabajar con varias galerías alemanas, donde hizo una veintena de exposiciones. «Allí es donde pude empezar a vivir del arte, ellos no ven como un lujo comprar obra», comenta mientras su bebé duerme plácidamente.

De todo ese recorrido le queda a Laura Nieto, entre otras cosas, su capacidad de observación: «En Berlín me gustaba mirar a la gente en el metro, hay tanta diversidad...».

Sus cuadros, que combinan óleo y spray, a menudo muestras a personas de espaldas que a su vez observan algo. «Cada cuadro puede contener una historia y me gusta incluir esos personajes anónimos que el espectador puede identificar a su modo. Me encanta mirar a mi alrededor y ver qué está pasando, las escenas de la ciudad me parecen como pequeños teatritos de gente que está a lo suyo, pero forman un conjunto muy interesante, como que todo encaja».

Unos niños sentados en un museo ante un cuadro, la niña del lazo blanco o la joven del pelo colorido forman un sugerente conjunto que Laura Nieto crea con óleo, más un toque de spray de grafitero: «Me gusta experimentar para hacer los fondos o para las luces nocturnas». Y siempre «a partir de fotos que hago de situaciones que me voy encontrando en la calle».

Llaman la atención que algunas partes de la imagen quedan difuminadas. «Me resulta difícil saber cuándo el cuadro está terminado, y a veces he continuado tanto que creo que me he pasado. Así que ahora me gusta más dejarlo antes de tiempo. En la pintura figurativa tampoco hay que decir demasiado. No busco el hiperrealismo».