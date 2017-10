Stu Larsen: «Viajo por todo el mundo sin un hogar al que volver» El músico australiano Stu Larsen, en una imagen promocional. / DV Nómada por vocación, el músico australiano Stu Larsen mostrará esta noche en el Dabadaba el folk de 'Resolute', su segundo disco JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 octubre 2017, 09:51

Su primer recuerdo musical guarda relación con su madre. «Ella siempre tocaba el piano y cantaba con sus amigos. Creo que me hizo cantar cuando yo tenía 4 o 5 años», rememora el australiano Stu Larsen, que diez años después aprendió a tocar la guitarra mientras escuchaba a «un montón de viejos músicos de blues» como B.B. King y John Lee Hooker. Tras estrenarse con el disco 'Vagabond' (2014), hoy presenta su segundo trabajo, 'Resolute' (2017), en un concierto que comenzará a las 21.00 horas en el Dabadaba con Tim Hart, también llegado de las Antípodas, como telonero. La entrada cuesta 14,50 euros más gastos.

-¿Recuerda cuál fue la primera canción que escribió?

-Se titulaba 'Monday Morning Blues' y en ella decía que no quería ir a la escuela. (Risas) No recuerdo más...

-Todas las reseñas coinciden en subrayar su condición de músico nómada. ¿Fue una elección?

-Dejé mi trabajo hace diez años y comencé a viajar. Hasta entonces había llevado una vida demasiado cómoda y quería ver qué más había ahí fuera. Salí a la carretera y ahora me parece algo totalmente normal: viajo por todo el mundo, tocando y conociendo una montón de lugares en el camino.

-En su caso, lo de vivir en la carretera no parece un recurso retórico. ¿Tiene usted casa?

-No, no tengo un hogar al que volver, simplemente voy moviéndome de un lugar a otro.

-¿Esa condición nómada afecta a su música?

-Claro que sí. Sucede que cuando viajas, conoces constantemente personas y lugares nuevos, de modo que al sentarte a escribir un tema, esas cosas están en tu mente. Muchas de mis canciones tratan acerca de los lugares en los que he estado y las personas que he conocido en el camino. Mi música también habla de esperanza porque me gusta ser positivo y siempre trato de encontrar la mejor manera de salir adelante.

-Su disco 'Resolute' está escrito durante las giras: hay canciones que nacieron en una cabaña escocesa, en un antiguo búnker del ejército australiano y en un apartamento en España. ¿Dónde exactamente?

-Pasé un tiempo en Valencia y escribí allí algunas pequeñas partes de las canciones del nuevo disco pero no recuerdo cuáles exactamente.

«Mi música no es complicada, sólo escribo canciones sencillas sobre cosas simples; somos mi guitarra y yo»

-¿Cualquier lugar puede ser inspirador?

-¡Por supuesto! Puedes escribir una canción sobre cualquier lugar. Realmente es la emoción la que conecta un lugar con la canción.

-Y acostumbra a cantar historias basadas en hechos reales...

-Eso es, todas mis canciones están inspiradas por acontecimientos reales, aunque a veces tenga que darle un poco de forma a las historias... (Risas)

-¿Reconoce influencias del folk de raíz americana en su música?

-No lo sé, sólo toco la guitarra y canto canciones, algo que la gente hace en todo el mundo. ¿Quizá mi estilo va más en la línea del folk americano que el inglés? ¿O tal vez es neutral? No sé responder a esa pregunta. Me gustan tipos como Damien Rice, Ray LaMontagne, Nick Drake, Neil Young, Paul Simon, James Taylor o Bob Dylan. Adoro ese estilo: alguien con una guitarra cantando canciones sobre la vida.

-¿Qué diferencia hay entre su debut, 'Vagabond', y 'Resolute'?

-Creo que son discos complementarios, ambos incluyen temas sobre viajar y encontrar buenas cosas en el mundo. Mi música no es complicada, sólo escribo canciones sencillas sobre cosas simples. Espero poder seguir haciendo música como esta siempre.

-¿Cómo defiende usted su música en directo?

-Voy en solitario y en el 99% de los shows toco en lugares donde hay gente que quiere escuchar mi música. Vienen a escuchar las historias y a sentir algo juntos. Lo que más me gusta es tocar en conciertos íntimos.

-¿Y cómo logra transmitir la energía en un set acústico?

-Soy un simple intérprete. No llevo un equipo de deslumbrantes luces ni un sonido de gran banda. Sólo somos mi guitarra y yo. Hago lo que hago y confío en que la gente pueda conectar con ello.