Kiti Mánver y Luis Varela, protagonistas esta semana del teatro en Eibar Luis Varela, Iñaki Miramón y Juan Gea en la obra 'Héroes'. Las Jornadas de la villa armera continúan hoy la programación con 'La vida es sueño', el primero de los cuatro montajes previstos hasta el sábado ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 26 febrero 2018, 07:11

Teatro del Temple, con la obra de Calderón de la Barca 'La vida es sueño', son los encargados de iniciar la segunda semana de representaciones de las Jornadas de Eibar. El clásico, escrito en el siglo XVII, es uno de los grandes textos del teatro español de todos los tiempos y muchos expertos lo sitúan a la altura de las mejores obras de Shakespeare. Desde la compañía aragonesa que vuelve a llevarlo a escena señalan que es «una obra filosófica» en la que «los juegos de poder se cruzan con el deseo carnal y donde la realidad está siempre contagiada por lo onírico».

Siete actores intervienen en esta función que tiene en la música en directo una de sus aportaciones. «En nuestra versión hay un paralelismo con determinados ámbitos contemporáneos urbanos, con sus propias leyes internas, donde la violencia se expresa en reglas de poder estrictas», afirman sus creadores.

El jueves 1 de marzo es el turno de 'Sensible', una propuesta que cuenta en escena con la actriz Kiti Mánver y el coreógrafo y actor Chevi Muradai. Calificado por el director de las Jornadas, Juan Ortega, como «un espectáculo de 'gourmet' que no va a defraudar», la obra aborda el amor en su estado más febril. «¿Es el amor sensible? ¿Lo somos nosotros cuando nos obsesionamos con alguien? ¿O más bien nos convertimos en seres insensibles, unilaterales, duros y ciegos ante nada que no sea el objeto de nuestro deseo?, se pregunta Juan Carlos Rubio, director del montaje.

Las representaciones 'La vida es sueño' El clásico de Calderón. Teatro Coliseo. Hoy a las 20.30 horas. 'Sensible' Kiti Mánver y Chevi Muraday. Jueves. Coliseo, 20.30 h. 'Lorca' La correspondencia del escritor como hilo teatral. Viernes. Complejo Educativo. 20.30 h. 'Héroes' Gea, Varela y Miramón en una comedia dramática. Sábado a las 20.30 horas. Teatro Coliseo.

Está basada en 'Veinticuatro horas en la vida de una mujer sensible', novela escrita a principios del XIX por la francesa Constance Salm. En ella una mujer madura y acomodada vive un gran sufrimiento al descubrir la supuesta traición de su joven amante. «Despechada, se sumerge en una espiral de desenfreno intentando recuperar la atención de su enamorado», explica Rubio.

De Lorca a Iñaki Miramón

El propio Juan Carlos Rubio, el director más prolífico del teatro español, está también al mando de la función que el viernes representa la compañía granadina Histrión, 'Lorca, la correspondencia personal'. Ha montado una obra que es «un recorrido poético, alegre y triste, vital y desesperado, amargo y dulce, en el que las cartas que envió Lorca a los seres amados se convierten en el hilo conductor». Dos actores son «los vehículos para un bucle de teatro dentro del teatro que Federico acarició tantas veces».

La última función de la semana será el sábado con la comedia dramática 'Héroes', con un trío de veteranos y grandes actores: Juan Gea, Luis Varela e Iñaki Miramón. La han montado la productora guipuzcoana Txalo y la madrileña Pentación. Los protagonistas son tres veteranos de la Primera Guerra mundial, compañeros en una residencia. Acostumbrados a una vida intensa llevan mal su nueva situación. La camaradería les une, pero todo va a cambiar cuando uno de los tres propone un plan de fuga.