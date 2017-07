Kenneth McKluskey: «El soul es música por la que no pasa el tiempo»

Recordando las afinidades irlandesas y vascas -«Siempre es un placer volver al País Vasco...»- habla el dublinés de pura cepa, pese a su nombre 'scot', Kenneth McKluskey. Guitarrista zurdo y líder de Stars of The Commitments, la autodenominada banda de 'salvadores del soul' surgida a raíz del éxito de la película de Alan Parker 'The Commitments' (1991) basada en la historia de un grupo de jóvenes parados del norte de Dublin que optan por formar un grupo de música soul con el que buscarse la vida.

A estas alturas de la película (nunca mejor dicho) The Commitments podrían parecer la respuesta irlandesa a los Blues Brothers, 'cover band' surgida de un programa televisivo (Saturday Night Live) que empezó homenajeando a los clásicos de R&B con la base rítmica de Stax antes de convertirse en parodia de sí mismos, aunque, por fortuna, la peli de Parker no ha tenido una secuela tan desafortunada como la de 'Granujas a todo ritmo' (Blues Brothers, 2000), aunque si una adaptación al teatro tutelada por Roddy Doyle, el autor de la aclamada novela de 1987 en la que esta basada el filme.

McKluskey (el bajista Derek 'Meatman' Scully en la ficción) y el baterista Dick Massey permanecen como únicos miembros de la banda original de le película que obtuvo un gran éxito en Estados Unidos, pese al marcado acento irlandés (tuvo que subtitularse), propiciando una masiva gira americana en la que contaron con la aparición estelar de mitos originales del soul como Wilson Pickett. El grupo se retiró cumplida su labor promocional pero «por demanda popular» volvió a la carretera en 1993 para seguir expandiendo su «compromiso» (de ahí su nombre) con el R&B tradicional.

Un afán en el que, con descansos y cambios de alineación, siguen empeñados desde entonces. Su festivos conciertos se aproximan a una verbena o karaoke soul, tal y como puede comprobarse en discos grabado en vivo, 'Commited with soul', o, mejor aún, en shows como el que esta noche, tras Belceblues y Zac Harmon, ofrecen en el Hondarribia Blues recreando originales del soul de Memphis y Detroit convertidos en clásicos por Pickett (Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown, Al Green, TeSam & Dave Temptations, James Carr o Martha & The Vandellas).

- Regresan al País Vasco en el 30 aniversario de la novela de Roddy Doyle que dio origen a la película 'The Commitments'

- Sí, y como banda hemos cumplido también un cuarto de siglo. Es increíble que hayamos durado tanto, Cuando empezamos no había tantas bandas de tributo ni el soul estaba en el buen momento de ahora. Me gusta pensar que hemos contribuido a mantener viva esta música sincera y fantástica por la que no pasa el tiempo.

- ¿Cree que la película también ha envejecido bien?

- La historia y el mensaje que trasmiten son igual de válidos hoy, por eso se ha convertido en un clásico. Creo que reclutando a actores y músicos anónimos en pubs y tiendas Alan Parker sabía muy bien lo que quería para hacer creíble su historia.. Habla de los sueños de un grupo de chavales de clase trabajadora del norte de Dublín que forman un grupo de soul para hacer algo con sus vidas y salir adelante. Algo que siguen haciendo chicos de todo el mundo. Se la recomendaría a cualquier músico que empieza.

- The Commitments ha comenzado a representarse en teatros con adaptación del propio Doyle. ¿Ha podido asistir a alguna función?

- Aun no he tenido la oportunidad pero creo que es una gran idea porque puede funcionar perfectamente sobre todo con la aprobación del autor

- Empezaron tocando para promocionar el film ¿Cómo se transformaron en una banda estable?

- Ocurrió de una manera bastante natural. Cuando acabó el recorrido de la película en Estados Unidos le respuesta había sido tan buena que, cuando regresamos a nuestras vidas habituales, casi todo teníamos ganas de seguir manteniendo viva la llama de soul clásico. Y fue sencillo porque la mayoría ya éramos músicos antes y representábamos los papeles de la película. La gente que la había visto simplemente reconocía las caras. Los primeros shows que hicimos en Inglaterra fueron un éxito y así hemos seguido hasta hoy.

- Con muchos cambios en el grupo. ¿Sabe cuántos músicos han pasado por The Stars From The Commitments?

- He perdido la cuenta pero Dick (Massey, batería) y yo seguimos desde el principio y nos encargamos de mantener el espíritu original. En este momento somos una banda de nueve músicos muy competentes, de varias generaciones, con experiencia y amor sincero por la música que hacemos.

- Alguno de los originales, como Glen Hansard, ha tenido una exitosa carrera por su cuenta. ¿Mantienen contacto con él?

- Sí, he seguido su carrera, es un gran músico. Con Glen además estuve conectado durante el rodaje, ya que el director solía cambiarnos los diálogos. Es un gran músico. Hemos seguido ocasionalmente en contacto porque los Commitments originales nos hemos juntado en ocasiones especiales para algunos shows en Inglaterra. El ambiente durante el rodaje del filme fue tan bueno que surgieron muy buenas relaciones de amistad entre nosotros.

- ¿Han tenido la oportunidad de tocar con alguno de los clásicos a los que adaptan?

- Sí, hemos tenido el honor de actuar con Wilson Pickett, Ben E King, BB King o Sam Moore (Sam & Dave) Grandes personas y estrellas humildes al mismo tiempo, ha sido genial recibir su reconocimiento.

- Habrán ido renovando el repertorio después de tantos años

- Sí, mantenemos los temas que suenan en la película y en los dos discos de The Commitments. Pero hemos añadido otros clásicos de la misma época pero que funcionan muy bien en nuestros conciertos, y vamos cambiando el repertorio también para renovarnos y mantener la frescura.