«Como jurado, voy a pedir riesgo y coherencia» Jurado este año en la Sección de Nuevos Directores, Muguiro lamenta las dificultades de los realizadores para completar una carrera A. MOYANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 24 septiembre 2017, 09:09

Carlos Muguiro forma parte este año del jurado de Nuevos Directores del Zinemaldia. El responsable de la Escuela no oculta su desazón por las dificultades que existen para completar una carrera como realizador.

- ¿Cuál es el eslabón más débil de la industria cinematográfica?

- Siempre digo que es muy difícil tener una carrera en la dirección de películas, como era posible antes, cuando uno podía realizar diez, quince, veinte películas. Hoy día es muy fácil que un cineasta dirija una o dos películas, pero ese proceso en el que uno iba aprendiendo, ahora mismo es muy complicado adquirir ese hábito regular que te da el dirigir cada dos años. Eso genera situaciones muy extrañas, como que vamos encontrando cineastas nuevos que no envejecen, que no tienen trayectoria porque desaparecen.

- Quizás porque las primeras películas se hacen a base de voluntarismo, pero luego llegan las responsabilidades familiares u otras prioridades.

- Totalmente, es así.

- Este año será jurado en la Sección de Nuevos Directores del Zinemaldia. ¿Qué valores premiará y cuáles penalizará?

- Voy a pedir capacidad de riesgo, de sorpresa y coherencia. Y penalizaré todo lo contrario.

- Es una sección en la que proliferan las buenas ideas, no siempre bien desarrolladas.

- Puede ser. No tengo una opinión fija y muy formada sobre lo que ha sido Nuevos Directores. Es posible que en el inicio de una carrera haya cierta inconcreción o una buena idea que no se termina de desarrollar, pero no sé si es así siempre.

- También es un escaparate de ese fenómeno que comenta sobre la dificultad de desarrollar una carrera como director.

- Ése me parece un problema al que no sé si se le hace mucho caso y tiene que ver con otros asuntos. Hacer carrera.