'El Juli' se afianza como torero de época en la Maestranza
MANUEL HARINA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 mayo 2018

«Incierto se presentaba el reinado de Witiza»; esta coletilla o parecida se ha utilizado tanto para centrar el argumento de una novela de García Pavón como para intentar confundir al contrario en una partida de mus. Pero siempre con el mismo significado; el asunto no está claro y puede experimentar variaciones importantes. La fiesta está, por diversas razones, inmersa en una situación de ese tipo. La feria de Sevilla y las primeras corridas de Madrid han dejado ver una dicotomía entre dos estilos de público además de una nueva forma en la elección de festejos. A esto le podemos sumar las espadas de Damocles de la politización de los toros y de las corrientes animalistas.

La Feria de Abril.

La salida de 'El Juli' por la Puerta del Príncipe el 16 de abril después de cortar cuatro orejas e indultar a 'Orgullito' de Garcigrande, no hace sino ratificar la figura de Julián como torero de época. Es un maestro, dominador y además honesto a carta cabal en su entrega al espectador. Pero, ¿fue un toro de indulto? O más bien un gran toro de vuelta al ruedo muy bien mostrado por 'El Juli' en una faena perfectamente estructurada. ¿Se trata de un modelo de fiesta basado en un toro que pasa de refilón por los dos primeros tercios y se aplica con nobleza y bondad en un interminable tercio de muleta, muy torerista, muy plástico? Es lo que hemos visto fundamentalmente a 'El Juli', a Manzanares, a Ponce o a Talavante, todos figuras, en Sevilla, con un público entregado. Pero también ha habido otro toreo, para los más aficionados, basado en el dominio, la emoción, la lidia a un toro exigente en los tres tercios; Pepe Moral salió a hombros después de cortar las dos orejas a un Miura; paseó otro apéndice en la corrida de Las Ramblas y en la misma línea se dejaron ver Garrido y Pablo Aguado. Dos tendencias en una misma feria que ha dejado un buen sabor.

Los primeros festejos venteños

La goyesca del dos de mayo y los primeros festejos isidriles han ido por esa segunda línea. Toro que exige y torero que se entrega. Encierros de El Tajo y La Reina, La Quinta, Baltasar Iban, Fuente Ymbro, Pedraza de Yeltes o Puerto de San Lorenzo.

Frente a ellos, con un público más aficionado y menos espectador pero también entregado, el toreo cercano, poderoso y artista de Javier Cortés, la emoción y la hombría de Gonzalo Caballero, el oficio de Joselito Adame, el pundonor y el valor seco de Román, el redescubrimiento de la torería de Fortes o la pureza de Ureña. Ahora llegarán las figuras y volverá el otro espectáculo. El toro de Madrid, siempre será grande, hasta exagerado... de trapío nadie tendrá queja; pero el desarrollo de la lidia volverá a ser: cuidarlo en el capote, evitando ese maravilloso tercio de quites, para no perder pases; no forzarle en banderillas y esperar a una importante faena de muleta, larga, que no importa que suene el aviso, si luego todo es toro y la espada mientras sea eficaz, no importa mucho donde caiga.

Los otros condicionantes

Un dato importante. Tanto en Sevilla como en Madrid, se ha observado un fenómeno nuevo. El espectador en general, quizás por la oferta de nuevas propuestas de ocio, se está volviendo más selectivo; busca lo que realmente le gusta y así el número de abonos ha descendido en ambas ferias y en cambio la venta de entradas sueltas para cada festejo ha aumentado.

Otros condicionantes a tener en cuenta son la absurda pero interesada politización en pro y en contra, por definición, de los grupos políticos -cosa que no pasa en Francia- y el ya eterno movimiento animalista.

La Fundación Toro de Lidia

Y en medio de esta vorágine, se está moviendo la Fundación Toro de Lidia. Con Victorino Martín como nuevo presidente y un equipo de comunicación dirigido por Chapu Apaolaza, están comenzando a abrir la fiesta a toda la sociedad, con planes de trabajo que abarcan desde los temas legales a los culturales, defendiendo que los toros son del pueblo y para el pueblo.

Por eso, no hay que desesperar, los toros están vivos y lo estarán por muchos años.