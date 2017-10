Josemi Beltrán: «No solo programamos películas de terror, y el que se acerca por primera vez, repite»

La irrupción de un cine fantástico más femenino, y la habitual combinación del puro género de terror con formas de cine fantástico mucho más amplias de miras, forman parte de las proposiciones de la Semana de Cine Fantástico y de Terror que abre sus puertas mañana con el estreno de 'Errementari', y con el Principal y el Victoria Eugenia como centros de proyección, además de muchos otros recintos para otras actividades.

- Sigue prevaleciendo la idea de que el cine de terror es para obsesos del género. ¿Se considera uno de ellos?

- Me gusta todo tipo de cine, y disfruto con las películas buenas tanto del Terror como del Festival de Cine y Derechos Humanos, o Zabaltegi-Tabakalera. No soy un obseso exclusivamente del cine fantástico, como igual ocurre con algunos programadores de festivales especializados. Me divierto tanto con una de la Troma como con una de Albert Serra. Bueno, divertir igual no es la palabra adecuada, pero se puede disfrutar igual con muchas formas de cine distintas. Pero creo que es algo común en el público de la Semana, es gente a la que le gusta el cine en general, no solo el fantástico y el terror. En todo caso igual empezaron a amar el cine por el fantástico, porque a muchos nos picó ese gusanillo en los años 80. Somos hijos de Spielberg y las novelas de Stephen King, nos enganchamos a la cultura popular y a la novela y al cine con esos nombres relacionados con el cine fantástico. Una de nuestras misiones es romper barreras en las programaciones, mezclar a los públicos. Por eso a veces ponemos películas puramente de género y otras más cercanas a lo autoral. No vamos a abandonar las 'provocaciones' a parte del público para que conozca otro tipo de cine. Porque además eso suele calar.

«Han surgido voces femeninas que apuestan por el género como opción personal, y lo reflejamos»

- Pero algunos creen que la Semana tiene algo de coto cerrado para fans. También porque hay gente que le da miedo, literalmente, acercarse al género.

- Sí, el sábado pasado en Bang Bang vi a un aficionado a la Semana intentando convencer a una chica que no se atrevía a acercarse al Terror. Y le decía que no se iba a arrepentir y que seguro que volvía. Aunque alguien piense que va a pasar miedo con las películas de terror, en la Semana va a descubrir otra forma de disfrutarlas. Yo creo que la persona que viene repite, es muy difícil que no vuelva nunca, porque descubre un ambiente especial que le engancha. Y además el cine fantástico está viviendo en estos momentos un renacimiento en el cine comercial con éxitos como 'It', 'Verónica', 'Déjame salir' o 'Annabelle' y eso hace que el público juvenil de ahora esté descubriendo también el género. Y los festivales tenemos que aprovechar esa corriente para enganchar a nuevos públicos. Por eso este año hemos hecho algunos guiños a un cine con planteamientos muy comerciales, como 'Saw VIII', 'Feliz día de tu muerte' o incluso 'The Crucifiction', que recupera el cine de exorcismos y es una de las que mejor se está vendiendo en la Semana.

- No todos los años se puede inaugurar con una película vasca, como en esta edición con 'Errementari'.

- Y que además se lo merezca. Tampoco hay tantas películas vascas de cine fantástico. Y es la primera vez que inaugura la Semana una película en euskera. 'Errementari' además puede abrir una brecha importante para romper ciertos prejuicios y demostrar de nuevo que aquí se puede hacer cine de género, como hizo Álex de la Iglesia con 'Acción mutante'. Yo creo que precisamente por eso Álex produce 'Errementari', porque de alguna manera se ve reflejado en Paul Urkijo como pupilo en ese sentido. Además trabajaron juntos en 'Plutón verbenero'. Urkijo es euskaldun, ha mamado el cine de Álex de la Iglesia, Guillermo del Toro o Jim Henson, lo ha pasado por su propia cultura vasca, por las leyendas y el folclore y lo ha hecho de una forma muy natural y coherente con todos los cortos que ha realizado anteriormente, y lo mezcla con mucha gracia. Era nuestra inauguración soñada, porque además Urkijo es un 'hijo' de la Semana total, y nos ha venido muy bien de fechas que el estreno mundial fuera en el Festival de Sitges para luego tenerla aquí.

- Hay otras cosas insólitas en la programación: para empezar, una película de Uganda, 'Bad Black'.

- Queríamos poner un ejemplo del cine del llamado 'wakaliwood' que se está haciendo en Uganda. Es un cine hecho por ellos y para ellos, normalmente no sale de sus ciudades y sus pueblos, se reúnen en los patios de vecinos para ver las películas que ellos mismos hacen. Y solo se pueden ver en algunos festivales de cine muy bizarro, o en Youtube, porque cuelgan ahí muchas de las películas. Juegan con los códigos del cine de acción estadounidense y el gore, Stallone y Schwarzennegger son sus referentes y luego aplican unos efectos especiales muy cutres y mucho sentido del humor. También suele haber un comentarista en directo, con lo que cambian las versiones de la película. Son películas-fiesta y es muy bonito acercarnos a esos géneros que se hacen en otros lugares y verlos en una pantalla grande. Además vamos a tener a uno de sus protagonistas para que nos cuente cómo es eso de 'wakaliwood'. Otra rareza es 'Los resucitados', que es una especie de película-frankenstein que se ha ido haciendo a lo largo de veinte años. La empezaron cuando Santiago Segura estaba haciendo 'El día de la bestia' y Paul Naschy aún vivía, y su director Arturo de Boadilla la ha ido completando a lo largo de los años a base de fragmentos realizados en distintos formatos, desde Super VHS a 16 milímetros, Betacam y Umatic. Está inspirada en Gustavo Adolfo Becquer y en el cine de terror español de los 70. Y con música de Ñu, nada menos.

«Se han agotado algunas sesiones pero quedan entradas para muchas películas interesantes»

- ¿Y cuáles serán las más locas, las que disparan las proclamas del público a gritos?

- 'Mom and Dad' es una gran candidata en ese sentido, es una película muy incorrecta y con esos padres que sin razón aparente empiezan a matar a sus propios hijos, con su punto de metáfora social. Es una película independiente, muy anticomercial en algunas escenas y muy incorrecta, aunque pueda extrañar teniendo en cuenta que está protagonizada por Nicholas Cage. También 'Feliz día de tu muerte', con una premisa parecido a la de 'Atrapado en el tiempo', con una chica que se levanta cada día sabiendo que va a morir. Son películas que van a encontrar en el público lo que buscan. También es muy disfrutable en ese sentido 'Revenge', un 'slasher' sangriento y muy violento, con una chica que se venga de unos acosadores, y tiene un punto morboso y erótico muy potente visualmente.

- ¿También feminista?

- Sí, o digamos de 'girl power'. Su directora, Coralie Fargeat, ha ganado el premio a la mejor dirección en Sitges, y es una de las cineastas que le están dando la vuelta a la tortilla, que la víctima se convierte en el personaje de acción, como si fuera un 'Rambo'.

- Hay en esta edición un especial énfasis en el cine de mujeres, además del ciclo específico 'El ataque de las mujeres cineastas'. ¿Han hecho un esfuerzo por darles visibilidad o es notorio el aumento de de mujeres en el cine fantástico?

- Es un momento oportuno precisamente porque han aparecido esas cineastas. Siempre ha habido mujeres, quizás más en el sistema de la industria, pero en los últimos años con los nuevos de modelos de cine más alternativo han salido voces femeninas que apuestan por el género y no se limitan a hacer una película de este tipo. Y además con un punto de vista muy personal. Lucile Hadzihalilovic con películas como 'Evolution' o Ana Lily Amirpour con 'Una chica vuelve a casa de noche', que se proyecta en el ciclo o 'Amor carnal', que ahora está trabajando en la serie 'Legion', son cineastas que apuestan por el género. Tambien Anne Biller, la directora de 'The Love Witch', que hace una relectura de los códigos del cine fantástico o cineastas como Jennifer Kent con 'Babadook' o Julia Ducorneau con 'Grave', que ganó el premio de la crítica en Cannes, indican que son bastante más que aportaciones puntuales. Tienen además puntos de vista muy distintos, a Lucile Hadzihalilovic no le gusta hablar en términos de cine feminista, prefiere ser una autora más con su propia forma de hacer cine. Otras son más militantes y quieren provocar cambios en los códigos del cine de terror o en la posición de la mujer como personaje. Ann Biller juega también con el erotismo. En el ciclo se incluye también una serie de cortometrajes británicos de The Final Girls, que buscan un cine de terror más sutil y menos violento.

«'Mom and Dad', con Nicholas Cage, es muy incorrecta y va a encontrar aquí al público que busca»

- ¿Buscan que al público de la Semana también se incorporen más mujeres?

- Es que en el propio género ha habido una mayoría de hombres pero eso también está girando en el cine comercial, en el cine de acción también se están incorporando muchos personajes femeninos protagonistas, algunos dirán que para hacer lo mismo que hacían los hombres, pero es un cambio importante. Y creo que eso contribuye a cambiar roles y referentes, ahora las niñas tienen su propia heroína en 'Star Wars', y el niño puede tener también su Wonder Woman y no solo su Batman o su Luke Skywalker. Eso sin duda influye en el público, contribuye a que muchas personas se sientan menos alejadas del género.

- 'Jupiter's Moon' fue bastante denostada en Cannes y luego ganó en el Festival de Sitges. Confiese, ¿la habían seleccionado ya desde Cannes o se han apuntado a la reivindicación de Sitges?

- Puedo asegurar que fue la primera película que seleccionamos este año, cuando la vimos en Cannes. Este año se ha demorado más el proceso de selección, teníamos las cosas menos claras, pero 'Jupiter's Moon' para mí fue clara desde el momento en que la vi en Cannes, me pareció un películón por su puesta en escena, con un punto de cine fantástico pero también muy social con el tema de los refugiados, y además muy entretenida. No tuve ninguna duda, y no entendí que en Cannes no fuera muy bien recibida.

- ¿Otros ejemplos de cine serio y autoral, equiparable al de los festivales generalistas?

- Ahí metería la última de Kiyoshi Kurosawa, 'Before We Vanish', que siempre ha tocado el cine fantástico, aunque esta es una película de extraterrestres contada de una manera más, digamos, tranquila de lo habitual. Es como una invasión silenciosa, aunque tienen sus momentos tensos. Es un director que me gusta muchísimo, es muy elegante y sutil, y esta película tiene un punto divertido y comercial que la hace más accesible. En la parte más 'arty' incluiríamos a Justin Benson y Aaron Moorhead, los directores de 'Resolution', que ahora han hecho 'The Endless', una película que ha ganado varios premios y que también protagonizan. Empieza como una película de sectas pero luego le dan una vuelta muy personal al género.

- Como siempre, las colas y los abonos agotados no deben llevar a error. Quedan entradas para diversas sesiones, ¿no?

- Los dos pases de 'Errementari' sí que están agotados, también 'Mom and Dad', y están a punto de agotarse la noche de Halloween, la clausura con 'Saw VIII' y la sesión de 'The Crucifiction'. Pero hay entradas disponibles para muchas películas interesantes, tanto para el teatro Principal como para el Victoria Eugenia.