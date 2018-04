Jon Plazaola: «Pocas cosas se pueden comparar con la sensación del teatro» El protagonista de la serie 'Allí abajo' inicia su carrera teatral con el estreno en el Principal de la comedia 'Mandíbula afilada' . Actor Jon Plazaola debuta en el teatro con el estreno en Donostia de la comedia 'Mandíbula afilada', junto a Noemí Ruiz, compañera en la serie 'Allí abajo' ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 29 abril 2018, 08:44

El Teatro Principal acoge hoy esta obra de Carles Alberola que han producido Txalo y Pentación. La función con la que el actor guipuzcoano comienza su andadura teatral es una divertida y tierna historia con dos personajes y muchas sorpresas. El amor y el desamor, lo posible y lo imposible, tratado siempre con mucho humor.

- ¿Se puede decir que lo que plantea esta obra es la diferencia entre lo que deseamos y lo que sucede?

- Sí. Habla de los sueños, de las ilusiones, de lo que pretendemos de la vida y lo que esta nos da.

- Parece una comedia romántica con diálogos que en parte recuerdan el estilo de Groucho Marx.

- Es algo así. Es una comedia clásica, donde los personajes tienen un ingenio sobrehumano. Casi sin pensarlo establecen esos diálogos tan rápidos y ocurrentes, pim-pam, pim-pam. Y también es una comedia romántica y por esa parte funciona bien. Es una obra entretenida y el público se va a encontrar con una función fresca y muy divertida.

- Juan, su personaje, es un soñador. ¿También es un inmaduro?

- Un soñador no tiene que ser necesariamente un inmaduro y de eso también habla la obra. Juan no lo es, tiene sueños y objetivos en la vida. Lo que pasa es que Laura no está con él. Es la chica que representa todo lo que ha soñado. Es su musa, su amiga, su confidente, su cómplice. Y sin ella no tiene la fuerza suficiente para perseguir sus sueños.

- ¿Al amor hay que darle una segunda oportunidad? ¿O una tercera, una cuarta?

- Si se ama de verdad a una persona, o lo que haces, hay que luchar y dar las oportunidades que haga falta.

- El texto son diálogos intensos, con frases cortas, sin descanso.

- Lo que el director quiso nada más empezar los ensayos es grabarnos a fuego el texto y coser bien la sincronización y la química entre Noe y yo, que la hay porque ya nos conocíamos de la serie y somos amigos. La obra es exigente en ese sentido, es bastante matemática. Hay que estar muy concentrado. Eso es lo que más me motiva, aparte de que tenía ya muchas ganas de hacer teatro.

- Pero ya había hecho teatro.

- Como actor hice una única representación con una obra que escribí yo, '¡Que nadie se mueva!'. La hicimos por Madrid en 2011 y 2012 y cuando la trajimos a Zumarraga, mi pueblo, se pensaban que yo actuaba. Se quedaron un poco desorientados cuando les dije que era el autor, no uno de los actores. Así que pedí permiso a un compañero y por un día la interpreté. ¡Como la había parido podía hacer cualquier papel!, jajaja. Pero el estreno de Donostia es mi debut teatral.

- ¿Y qué tal se siente, ha llegado al teatro para quedarse?

- Creo que sí. Además en septiembre en Madrid recuperaré la obra que escribí y ahora también la voy a interpretar. Y con 'Mandíbula afilada' habrá gira y temporada en el Bellas Artes de Madrid. Me he dado cuenta de que es verdad eso que dicen: el teatro te da otra cosa, la respuesta inmediata del público. Empecé en las tablas como cómico con los monólogos, lo sigo haciendo, y creo que pocas cosas se pueden comparar con la sensación del teatro.

- ¿Cuando va al teatro qué prefiere ver?

- Soy público fácil. Me gusta la comedia disparatada y muy gamberra porque me encanta que se rompa con las reglas. También me gustan las obras más intensas, disfruto mucho con el teatro, me gusta consumirlo y ahora tengo la suerte de participar como actor. Así que para adelante.

- Con todo este lío de compaginar el rodaje de la serie con los ensayos de la función, ¿no le apetece marcharse a algún país lejano, como hacía en sus reportajes para la ETB?

- ¡Jo! Me sigue gustando mucho viajar. Tuve la suerte de caer en uno de los trabajos que a todos nos gustaría hacer. Pero ahora estoy disfrutando del momento y de la oportunidad que me ha dado la vida. Quiero seguir explorando esto porque siento que estoy en el comienzo de algo que puede durar más. Pero solo es el comienzo, tengo todo por hacer tanto en comedia como en drama. Me siento con muchas ganas, ilusionado y con fuerza.

- ¿Cómo va su adaptación a la fama?

- Los personajes de la serie de televisión han caído muy bien y la gente que se nos acerca por la calle lo hace de muy buena manera. No me cuesta nada, además como soy un poco friki de las audiencias y me interesa lo que se piensa de la serie no me importa pararme, escuchar y luego incluso lo comento con los compañeros.

- ¿Lo paran por la calle de forma muy diferente en Sevilla y en San Sebastián?

- Ahora creo que somos mucho más parecidos de lo que pensaba antes. Pero a la hora de entrar a alguien los sureños nos siguen dando sopas con honda. Rompen el hielo mejor que nosotros. Es bonito ver cómo al final para un saludo, una foto o una charla de un minuto hay vías tan diferentes.

- Hay unos momentos en la serie que nos gustan mucho por aquí, cuando le suena el móvil con la sintonía del himno de la Real.

- ¡Claro! Pues te diré que al principio la idea es que Iñaki iba a ser del Athletic de Bilbao. Pero creo que repercutió que uno de los productores fuera Aitor Gabilondo, supongo que tiraría para Donostia y la Real. Y yo encantado porque a mi padre le avisé que Iñaki iba a ser del Athletic, ¡aita vamos a tener que pelear con eso! Me contestó que no me preocupara, pero luego pienso que se llenó de orgullo cada vez que me sonaba el teléfono.

- Dígame un tópico sobre los andaluces que haya visto que nada tiene que ver con la realidad.

- Hemos comprobado que para nada son vagos, que es el tópico que más les molesta. El equipo andaluz de la serie es muy trabajador y además lo hacen con pasión e intensidad, eso me gusta. Se lo curran y mucho.

- ¿Y uno sobre los vascos que usted y sus colegas hayan ayudado a desmentir?

- Que somos sosos. Allí el equipo vasco triunfamos bastante y somos descarados. No hemos llegado a romper el tópico de que no bailamos porque es verdad que tenemos la cadera soldada, pero de sosos nada, hasta nos dicen si somos gaditanos.

- ¿Siente que su carrera ha dado un paso decisivo tanto con la serie como ahora con la función?

- Sí. Hay un antes y un después. Pasé un tiempo muy bueno en ETB, donde estuve casi doce años en diferentes programas. Estoy seguro de que sin todo lo que aprendí allí no me hubiera salido nada de lo que ha venido más tarde. De pronto pasas a una televisión estatal, con muchos espectadores a la semana, con producciones más ambiciosas y eso te pone en el escaparate. Mucha gente empieza a interesarse por lo que hago y trabajo llama a trabajo. Me gustaría que fuera un paso definitivo y una línea de salida que deseo perpetuar porque me atrae que siempre haya algo nuevo por hacer, por explorar, por pelear y por aprender.