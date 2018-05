Jesús María Cormán: «Ahora entendemos por 'amor romántico' cualquier cosa» Jesús María Cormán reconoce que en su poemario el ser humano «no sale bien parado, ni como ejecutor, ni como ejecutado». / IÑIGO SÁNCHEZ El poeta pasaitarra reúne en 'Hay una sombra que nunca se apaga' sesenta poemas que recorren en primera persona todas las derivas del amor ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 27 mayo 2018, 09:20

Cualquiera que lea su último poemario, 'Hay una sombra que nunca se apaga', pensará que Jesús María Cormán ha pasado una experiencia devastadora en el terreno sentimental. No es así. Simplemente, ha adoptado un punto de vista diferente para escribir sobre uno de sus temas de siempre: el mundo de la pareja. Cormán (Pasaia, 1966) defiende la intensidad de los sentimientos amorosos y apuesta por una poesía que te hace sentir «un puñetazo directo al hígado con el que no contabas. Y si eso no ocurre con un poema significa que no lo es, que es un texto», aclara. En estos sesenta poemas, trufados de referencias culturales, canta al desamparo del amor y, sobre todo, del desamor.

- ¿Es su poemario más falsamente personal? En los anteriores adoptaba la posición del observador, en éste adopta la primera persona.

- En los dos libros anteriores, 'La leña helada' y 'Peligro: perros sueltos', hice de espectador neutral ante situaciones que se dan dentro de las parejas, uno de mis temas recurrentes. Era como un cineasta: estaba atento al comportamiento de los personajes, pero de forma aislada, sin involucrarme.

- Y en éste, ¿es lo contrario?

- Sí, bueno, no. Son situaciones muy similares. A esos personajes que aparecían tanto en mis poemas como en canciones que escribí en su día para Mikel (Erentxun) en este libro les doy voz. Es la única diferencia entre este poemario y los anteriores. Utilizo la primera persona porque es la única forma de que el personaje se exprese. No es la primera persona del poeta, sino una galería de personajes que hablan de su experiencia en el amor, en el desamor y en todos matices intermedios.

- Y para abordar estas crisis, vuelve a Morrissey y a los Smiths...

- Sí. Morrissey es un referente para mí porque lo conocí en un momento muy tierno de educación literaria, musical e incluso de actitud. Morrissey y los Smiths me marcaron mucho a mediados de los ochenta y, en concreto, la canción 'There is a light never goes out', con la que juega el título del poemario, sigue siendo la canción estandarte. De todas las que se hayan podido escribir, es ésta a la que siempre vuelvo porque es la canción-fetiche. Quería hacer un guiño a este tema que tuve la suerte de adaptar con Mikel para su primer disco en solitario. El título es bastante gráfico porque decir que lo que realmente nunca se apaga es la sombra es una declaración de principios.

- «De todas las drogas duras, / la única gratuita es la melancolía», dice en un verso. ¿Por los efectos o por la adicción?

- Por todo. Conozco a grandes adictos a la melancolía, que lo son de forma consciente y voluntaria. Y respecto a los efectos, soy de los que experimenta un cierto placer con la melancolía. Si miramos a la historia de los románticos y los victorianos, veremos que bebían de la melancolía como si fuera un elixir para crear.

- ¿Y es lo contrario a la euforia?

- No sé si lo contrario, pero seguramente son las dos caras de la misma moneda,

- Sigamos: «De entre todas las sectas peligrosas, / sólo en el amor / se siguen ofreciendo sacrificios humanos».

- El ser humano es capaz de cosas impensables en el nombre del amor, tanto de lo más abnegado como de lo más ruin. Cuando juntas esos valores acabas ahí, en un sacrificio y me refiero tanto a la víctima como al verdugo.

- El llamado «amor romántico» está ahora en el descrédito.

- Es que ahora entendemos por amor romántico cualquier cosa y el auténtico es otra. De entrada, nadie sabe lo que es el romanticismo. Yo me eduqué literariamente y artísticamente con la mirada puesta en el romanticismo y de hecho, siempre vuelvo porque es uno de los momentos históricos más fértiles y con el que más me identifico. Como pintor y como escritor, mirar el siglo XIX es algo que hago con la mayor naturalidad.

- En muchos poemas, esa voz que habla es la de alguien que ha sido abandonado.

- Que se abandona... o abandonado.

- Todos pensamos que es algo que nunca nos sucederá a nosotros.

- Claro. El amor no es algo que uno vive solo, sino en convivencia con otra persona, y entonces, al final se dan distintas circunstancias y evoluciones diferentes en cada una de las dos partes. Todo puede cambiar y gente que parecía parejas indisolubles acaban como el rosario de la aurora. Y eso está ahí, lo vemos todos los días.

- El poemario es también una colección de derrotas, pero ¿quién es el ganador?

- En este libro no gana nadie. Quiero pensar que un poco la literatura, pero si nos ponemos en un aspecto puramente del ser humano, no sale bien parado, ni como ejecutor, ni como ejecutado.

- Más: «El mismo día / que cumplí cincuenta años / escribí: 'mi vida está llena'. / Luego / pensé mejor aquellas palabras, / y volví a intentarlo: / 'Mi vida, esta hiena'».

- Es una ocurrencia un poco jocosa, pero sí que es cierto. Bueno, no me siento mal a los cincuenta, ni tampoco a los cuarenta o a los treinta. Los cincuenta marcan un punto de inflexión, es como estar en la mitad. Tuve algún pequeño percance físico que te hace pensar que esto ya empieza a no ser como era, pero bueno, fue una cosa pasajera. El poema me seguía haciendo gracia, así que lo mantuve.

- ¿Qué opina de todo este revival de la poesía, especialmente, dirigida a un público juvenil?

- ¡Oh, dios mío! No puedo con ello, con todas esas editoriales... Lo políticamente correcto sería que mi respuesta fuera: «Bueno, si así los jóvenes leen poesía está bien porque de ahí pueden pasar a Machado o a Lorca». Perdón: si alguien está leyendo eso jamás en la vida leerá a Lorca. Nunca. Carpetas de instituto con cosas escritas ha habido siempre y esto, salvo casos contados, deja bastante que desear. A mí no me sirve decir: «Lo importante es que lean». No. Lo importante es leer bien y saber lo que se lee. A cualquiera de esos jóvenes lectores de poesía les pones 'Poeta en Nueva York' y se mueren del susto porque no entenderían nada. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a hacer el esfuerzo de entender. Son lugares comunes.

- ¿Cuándo se convierte la escritura en poesía, más allá de no agotar el renglón?

- No lo sé, no tengo respuesta para esa pregunta. La poesía tiene una virtud: enseguida sabes cuándo algo lo es porque notas un puñetazo directo al hígado con el que no contabas. Y si eso no ocurre con un poema significa que no lo es, que es un texto.