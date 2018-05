Jean-Luc y el 2,5%

Todos amamos alguna vez el cine de Hirozoku Koreeda. Pero ya no. Por mucho que nos lo encontremos entre las Perlas del Zinemaldia. Casi seguro que el SSIFF estrenará su 'Un asunto de familia'. Porque Donostia ama a Koreeda. Y porque solemos ver en septiembre la Palma de Oro de Cannes. Comprobarán ustedes que el autor de 'Still Walking' cada vez hace mejor el mismo cine que está haciendo desde 'Nuestra hermana pequeña' (2015). Pero los premios importaron poco en este Cannes 2018 que ha lucido algo fondón. Y no por haber cumplido los 71. Jean-Luc Godard tiene 87 y se muestra mucho más ágil y pérfido. Quizás por eso (y porque en el jurado estaban el Zvyagintsey de 'Leviathan' y 'Sin amor' y el Villeneuve de 'La llegada' ) se creó para él un galardón nuevo e intransferible, la Gran Palma de Oro. Para él, el maestro de 'Le livre d'image' que, cuenta su productor, otro tipo nada fondón ni física ni fílmica ni psíquicamente, Maraval del grupo Wild Bunch, no hubiera tenido el menor problema para haberla colocado diez días seguidos en la plataforma de Netflix antes de su estreno en Cannes y de su salida a las pantallas digamos que... comerciales. Aunque el autor de 'À bout de souffle' sabe que el territorio de sus imágenes y sus pesadillas escritas en noches de tormenta son ya más los museos y las videoinstalaciones. No por edad sino por ser tal cruce de texturas y locuras.

¿Se imaginan el escándalo, un Godard en Netflix antes de Cannes? Habría habido crujir de huesos y se habrían mesado muchos cabellos. Recuerden que cuando Scorsese recibió su premio Carrose d'Or habló mucho y bien en el Grand Auditorium pero poco de su próximo 'The Irishman'. ¿Y por qué habló poco? No era políticamente ortodoxo: produce ¡Netflix! y no se verá en cines.

En el fondo, vuelve a ser la economía, estúpido. Por cada entrada vendida en sala un 10,7 % va a las arcas de ayuda a la producción del cine francés. Disney paga; Netflix, no. Francia, rabiosa, soñaba en Cannes con una sentencia como la dictada por un tribunal en Alemania: Netflix deberá pagar un 2,5% de sus beneficios en el país para sostén de la cinematografía germana. ¿Godard? ¿Martin? ¿'Border'? ¿'Girl'? No, estúpido: la economía.