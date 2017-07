Los profesores de Musikene rinden tributo a los maestros El pianista Iñaki Salvador, que lidera el grupo que rendirá homenaje a Thelonius Monk, y el profesor Patri Goialdi, que ofrecerá conferencias previas a los conciertos. / ARIZMENDI 52 HEINEKEN JAZZALDIA Agrupados en cuatro formaciones celebran la música de Ella Fitzgerald, Thelonius Monk, Dizzie Gillespie y John Coltrane RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 21 julio 2017, 09:06

Los profesores salen a escena. Si el Jazzaldia lleva ya años dando apoyo y espacio a bandas compuestas por alumnos de Musikene o creadas allí, ahora la 52 edición del Jazzaldia abre un nuevo espacio para los profesores del departamento de jazz del centro, con un ciclo que tendrá lugar a lo largo de esta edición en el patio del Museo San Telmo.

Los cuatro conciertos tendrá un nexo común, la celebración de las efemérides de cuatro de los nombres más importantes de la historia del jazz: se cumple este año el centenario del nacimiento de la cantante Ella Fitzgerald, el pianista Thelonius Monk y el trompetista Dizzy Gillespie; y el 50 aniversario de la muerte del saxofonista John Coltrane.

El Jazzaldia cursó la invitación y los profesores del departamento se organizaron: «Los profesores se apuntaron a formar parte de los grupos, y se configuraron cuatro bandas», explica Iñaki Salvador. «Al ser los homenajeados una cantante, un pianista, un trompetista y un saxofonista, se decidió que los cuatro profesores de especialidad de esas disciplinas liderasen o coordinasen cada uno de los grupos».

Las versiones de clásicos se combinarán con temas propios en la estela de esos maestros

Claro, que los profesores de Musikene son músicos con carrera propia como artistas y trayectoria ya amplia. Algunos vascos como Iñaki Salvador, Gonzalo Tejada y José Agustín Guereñu, otros con diversas procedencias pero que han anidado en estas tierras, como Andrzej Olejniczak, o que procedentes de Estados Unidos y residentes en Europa vienen periódicamente a dar clase a Musikene, caso de Chris Kase, Deborah Carter o Bob Sands.

El quinteto de Deborah Carter hoy hace referencia a la figura de Ella Fitzgerald; el cuarteto de Iñaki Salvador se centrará mañana en Thelonius Monk; el sexteto de Chris Kase aludirá a la música de Dizzy Gillespie el lunes; y el septeto de Mikel Andueza invocará el espíritu de John Coltrane el martes.

No habrá uniformidad en la forma de abordar el legado de esas figuras. «Nos propusimos no coger temas originales de Coltrane, sino composiciones nuestras, una de cada uno del septeto», explica Mikel Andueza, en cuyo grupo habrá tres saxos, alto, tenor y barítono. «Yo he compuesto un tema para la ocasión, otros traen temas que ya habían compuesto antes, pero tienen alguna relación con el músico, que por ejemplo contienen los llamados 'Coltrane changes', armonías que inventó el músico, o que se acercan de algún modo a sus características. Me interesa esa forma de acercarse a la espiritualidad, esa faceta mística de Coltrane».

En cambio en el grupo de Iñaki Salvador «son todo temas de Thelonius Monk, excepto uno que no compuso pero lo tocaba de una manera muy característica. Habrá de todo, fidelidad a la tradición pero con un sonido traído a nuestra manera de tocar y a nuestras inquietudes musicales más actuales. Y se van a oír temas clásicos como 'Ruby, My Dear', 'Epistrophy' o 'Round Midnight'.

José Agustín Guereñu 'Gere', con su bajo eléctrico, también aportará signos de modernidad al grupo de Chris Kase que se encarga del legado de Dizzy Gillespie. «Haremos versiones de algunos de sus temas más representativos, como 'Groovin' High' o 'Manteca', con diferencias propias de nuestra formación que, en mi caso, por ejemplo es con bajo eléctrico, no con contrabajo, y la distancia del tiempo, aunque están muy basadas en las versiones originales.

Y también un profesor de la parte teórica del departamento, Patri Goialde, tendrá una destacada labor en el ciclo. «A las 11.30 horas, antes de cada concierto, habrá unas conferencias de unos 40 minutos en el salón de actos que tienen una finalidad didáctica, para que el público que se acerque luego a los conciertos pueda entender un poco más qué es lo que va a escuchar. Habrá una cierta conexión entre el concierto y la charla, pero serán dos cosas independientes, se puede ir a una y no a otra», explica Goialde.