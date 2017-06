Un 'poema' de imágenes y música abrirá el Jazzaldia esponsables del festival, autoridades y patrocinadores ayer en el Victoria Eugenia. / JOSÉ MARI LÓPEZ 'Poem of a Cell' será prólogo del festival el 20 de julio en La Zurriola, con un filme en gran pantalla y 160 artistas en escena | El proyecto, ideado por el alemán Stefan Winter como «una poesía visual y sonora», se proyectará en una pantalla de 26 metros de largo en la playa y con entrada gratuita MITXEL EZQUIAGA Martes, 27 junio 2017, 10:54

Se desveló la sorpresa mejor guardada: el Jazzaldia tendrá este año un novedoso prólogo en la playa de la Zurriola, el jueves 20 de julio. Un innovador espectáculo creado por el alemán Stefan Winter y denominado 'Poem of a Cell' combinará la proyección de una poética película de 138 minutos con el acompañamiento en directo de una orquesta formada por más de 60 músicos procedentes de todo el mundo y un coro local de cien voces.

«Será sorprendente y emocionante», augura Miguel Martín, director del Heineken Jazzaldia. Una enorme pantalla de 26 metros de largo y seis de alto recibirá la proyección, partida a su vez en 'tres' pantallas simultáneas. Es un aperitivo de la 52 edición, que comenzará fiel a su tradición el viernes 21 de julio con la gran jazz band ball en la misma Zurriola con The Pretenders como cabeza de cartel.

120 conciertos, 17 escenarios

«La programación promete que será una de las ediciones más brillantes de la historia», dice Martín, que presentó ayer oficialmente el festival en el escenario del Victoria Eugenia con presencia de los representantes institucionales, patrocinadores y entidades culturales vinculadas al evento.

Serán 120 conciertos con figuras como Kamasi Washington, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Abdullah Ibrahim o Brian Ferry, según el programa que ya fue presentado hace meses. 17 escenarios diferentes acogerán los espectáculos, con el objetivo de «igualar o superar» los 170.000 espectadores del año pasado. Martín dio especial importancia a la presencia de 35 propuestas locales y los conciertos de homenaje en el Museo de San Telmo a Ella Fitzgerald, Thelonious Monk y Dizzy Gillespie, que este año hubiesen cumplido cien años, y John Coltrane, de cuyo fallecimiento se cumple medio siglo.

Una pantalla en tres

Pero ayer el protagonismo corrió a cargo de la novedosa propuesta que quiere reunir al público en la playa. La proyección de 'Poem of a Cell' llegará a La Zurriola el 20 de julio, a las 22:30, con entrada gratuita. El alemán Stefan Winter, conocido por su faceta de artista sonoro y la de productor de discos de jazz mediante su sello Winter & Winter, mostró ayer su alegría al presentar un espectáculo «que conectará con el público en un espacio distinto».

'Poem of a Cell: Triptych of Love and Ecstasy' «es una película compuesta por tres historias de belleza sorprendente e imaginativa que se proyectan simultáneamente en tres pantallas y que se complementan con la música en directo interpretada por más de 60 músicos que son figuras destacadas del jazz, la música clásica, la música étnica y la música coral», según explica el propio festival.

Uri Caine, Mark Helias, Clarence Penn, Barbara Walker, Joachim Badenhorst, Fumio Yasuda, Rajab Suleiman, Saada Nassor, Fanny Winter, Kettwiger Bach Ensemble y Forma Antiqva estarán en Donostia. Algunos, como Caine o Suleiman, son los autores de partes esenciales de la banda sonora. A ellos hay que sumar el coro local para el que se pide un centenar de voces. Martín animó ayer a quienes estén interesados a inscribirse en la web del Jazzaldia.

La representación en La Zurriola será el estreno mundial de la obra completa como suma de cine más música en directo. Antes la película se proyectará el 16 de julio en Zanzíbar, uno de los lugares donde está rodada, pero sin música en vivo.

El amor divino

En este espectáculo, de carácter poético e innovador, según el trailer proyectado ayer en la presentación, se suceden las músicas interpretadas por cerca de 250 músicos de todo el mundo. Personalidades del jazz, agrupaciones clásicas como Forma Antiqva, Exaudi Vocal Ensemble, Kettwigger Bach Ensemble o el Coro Santa Cecilia de la Catedral St. Joseph; músicos de Zanzíbar como Mtendi Maulid Ensemble, Saada Nassor y Raab Suleiman o artistas creadores de la vanguardia musical como Joachim Badenhorst, Alan Bern, Ichiro Hosoya, Fabio Nieder, Cologne Percussion Quartet, Ernst Reijseger y Fumio Yasuda suenan en la película, y los citados más arriba estarán en directo en San Sebastián.

'Poem of a Cell' es una secuencia de sonido e imágenes que dura 138 minutos «basada en los sensuales poemas de amor 'Cantar de los Cantares del Tanakh '(Biblia hebrea); 'La luz que fluye de la Divinidad', de la monja cisterciense Matilde de Magdeburgo; y 'Unidad con lo Divino', de la mística sufí Rabi'a de Basora», explica el creador alemán. «Los tres poemas están basados en el tema que hermana al Judaísmo, al Cristianismo y al Islam, y que salva todas sus diferencias: el amor, el éxtasis y, en última instancia, la unificación con el amor divino». Tras su paso por San Sebastián el espectáculo llegará a partir del otoño a Haifa (Israel), Múnich y Düsseldorf (Alemania), Burdeos (Francia) y quizá Estambul (Turquía).

El convenio y las banderolas

Durante la presentación de ayer se anunció también que Heineken ha renovado para los próximos dos años (2018 y 2019) su patrocinio para el festival, «prolongando así una fructífera colaboración que dura ya más de veinte años». El convenio de patrocinio fue firmado por Eneko Goia, alcalde de Donostia, y Pablo Mazo, director de Relaciones Institucionales de Heineken España, que incidió en el carácter «prioritario» de la cita donostiarra para la marca.

También se presentó ayer la línea de desarrollo gráfico que el artista Roskow ha realizado a partir de su cartel del Jazzaldia. Diez láminas cuentan cómo se prepara y celebra un concierto en la Plaza de la Trinidad. Con ellas se confeccionarán las banderolas que colgarán en la ciudad y las camisetas del festival. «Estamos encantados de cómo está gustando este cartel», recordó Martín en la presentación de una edición que ha entrado en su cuenta atrás.