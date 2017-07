Todo listo para arrancar el Jazzaldia

El escenario de la playa ha acogido este miércoles por la noche el ensayo general de la obra que inaugura el jueves la 52 edición del Heineken Jazzaldia. Un aperitivo que es una ‘delicatessen’. Que nadie espere propuestas grandilocuentes a lo Hansel Cereza. El festival se inaugura con un espectáculo que combina poesía, cine y música en el Escenario Verde de la Playa de la Zurriola.

Será a las 22.30 y gratuito. ‘Poem of a Cell’, creación del artista alemán Stefan Winter, combina la proyección en una gran pantalla de 26 metros de largo de una película rodada en distintos lugares del mundo, y elaborada como una sucesión de imágenes de belleza casi pictórica, con el acompañamiento musical de 42 intérpretes en directo, algunos tan prestigiosos como Uri Caine y su grupo, Rajab Suleiman o Forma Antiqva. El resultado es una reflexión «sobre el amor y el diálogo entre culturas», según explica a este periódico su creador. El montaje dura algo más de dos horas.

El director del Festival de Jazz, Miguel Martín, invita al público a acudir con mente abierta y ganas de disfrutar. Admite que la propuesta, tan poética, puede no ser del gusto de todos pero insiste en que «será algo especial, con el respaldo de músicos de primera fila». En la misma línea Winter quiere desmontar temores de los posibles espectadores: «Vengan con una cerveza o un bocata, siéntense en la arena y déjense llevar», propone. Este miércoles se ha realizado un ensayo general para cuidar todos los detalles ante la velada de este jueves, que supone el estreno mundial del espectáculo como conjunto de cine más música en directo. La película ya se exhibió hace unos días en el festival de cine de Zanzíbar, en Tanzania, donde están rodadas algunas secuencias.

El viernes, The Pretenders

Tras este aperitivo especial este viernes llegará el arranque a toda máquina del festival, con la habitual Jazz Band Ball en la Zurriola, con The Pretenders como cartel principal, y el esperado concierto en el Kursaal de Wayne Shorter Quartet, una de las cimas artísticas, sobre el papel, de este año. Pero la cita es este jueves en la Zurriola de la mano de ese ‘Poem of a Cell’ subtitulado ‘Triptych of Love and Ecstasy’ y apadrinado por Stefan Winter, conocido por su faceta de artista sonoro y productor de discos exquisitos de jazz mediante su sello Winter & Winter.

El escenario, con la gran tela que servirá de pantalla, está ya preparado para acoger esta película que se proyecta en tres imágenes simultáneas, «de belleza sorprendente e imaginativa». Pero tan impactante como el filme, rodado en África, Italia o el Medio Oriente, es el acompañamiento en directo por los cuarenta músicos que son figuras destacadas del jazz, la música clásica, la música étnica y la música coral.

Se trata, por ejemplo, de artistas del prestigio de Uri Caine, Mark Helias, Clarence Penn, Barbara Walker, Joachim Badenhorst, Fumio Yasuda, Rajab Suleiman, Saada Nassor, Fanny Winter, Kettwiger Bach Ensemble y Forma Antiqva, entre otros.

Según informa el Jazzaldia, en el espectáculo en Donostia se suceden las músicas interpretadas, tanto en grabaciones como en directo, por músicos de todo el mundo. «‘Poem of a Cell’ es una secuencia de sonido e imágenes que dura 138 minutos y está basada en los sensuales poemas de amor ‘Cantar de los Cantares’ del Tanakh (Biblia hebrea); ‘La luz que fluye de la Divinidad’, de la monja cisterciense Matilde de Magdeburgo; y ‘Unidad con lo Divino’, de la mística sufí Rabi’a de Basora». Los tres poemas «están basados en el tema que hermana al Judaísmo, al Cristianismo y al Islam, y que salva todas sus diferencias: el amor, el éxtasis y, en última instancia, la unificación con el amor divino», según los autores del espectáculo.

La mujer como protagonista

En un principio se barajó la posibilidad de apoyar el montaje con un coro de voces locales, pero «el diseño final del espectáculo» no ha necesitado ese refuerzo, según explica la organización.

El propio Winter, además de director, es uno de los protagonistas del filme junto a la artista japonesa Noriko Kura. Como dice el alemán, «en el corazón de mi proyecto está la mujer. Para que el mundo mejore es fundamental avanzar en la igualdad de la mujer. Desgraciadamente estamos muy lejos de ese objetivo y a todos nos queda mucho por hacer, yo incluido», termina. La cita, este jueve por la noche en la playa.