Los pianistas Brad Mehldau, Chick Corea, Kenny Barron y Benny Green se suman al Jazzaldia Brad Mehldau, pianista estadounidense. 53 Heineken Jazzaldia El músico brasileño Caetano Veloso y Maceo Parker con la Orquesta de Ray Charles también actuarán en la próxima edición RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN Miércoles, 31 enero 2018, 12:39

Más nombres de músicos bien conocidos se suman a la programación del Jazzaldia. Y con predominio de pianistas. Cuatro nombres fundamentales de las teclas del jazz de distintas generaciones, como Chick Corea (en trío acústico), Brad Mehldau con su trío habitual, Kenny Barron en quinteto y Benny Green también en trío, se suman a la lista de artistas que ya dio a conocer hace unas semanas el Jazzaldia. Uno de los músicos fundamentales en la renovación de la música brasileña en las últimas década, Caetano Veloso, también formará parte de la programación, con un concierto en el que estará acompañado por sus hijos.

El 53 Heineken Jazzaldia, que se celebrará desde el 25 y hasta el 29 de julio de 2018, añade seis nombres de extraordinaria calidad a la primera lista que fue anunciada hace un mes: Chick Corea, Brad Mehldau, Caetano Veloso, Kenny Barron, Benny Green y Maceo Parker con la Orquesta de Ray Charles y The Raelettes.

Chick Corea vendrá en un trío acústico con John Patitucci y Dave Weckl, que son los músicos con los que mejor se compenetra en los últimos tiempos el genial pianista estadounidense, una de las figuras más populares y más determinantes del jazz.

Kenny Barron demostrará con su quinteto actual la excelente forma que ha alcanzado en su madurez artística. Presentará su nuevo disco, el primero que graba en quinteto desde hace algún tiempo. Barron fue galardonado con el Premio Donostiako Jazzaldia en el año 2000. Chick Corea, por su parte, recibió ese premio en 1998.

Arriba, Benny Green; a la izquierda, Chick Corea; a la derecha, Kenny Barron.

Para completar la nómina de pianistas irrepetibles, se une al programa Brad Mehldau, especialmente apreciado por el público del Heineken Jazzaldia, que estará acompañado por su trío habitual.

Caetano Veloso es uno de los músicos más queridos de Brasil, un compositor prolífico y un cantante de una inusual elegancia. En su actuación en Donostia presentará su último proyecto, en el que le acompañan sus tres hijos: Moreno, Tom y Zeca.

El legado del gran Ray Charles recreado por su orquesta y con el potente saxofonista Maceo Parker de maestro de ceremonias. Será un espectáculo de los que no hay que perderse.

Benny Green es otro pianista que está en la cima de su carrera. Su actuación en trío nos permitirá comprobar la vigencia de su actual propuesta artística.

Confirmados en diciembre

Anteriormente ya fue anunciada la actuación en el próximo Heineken Jazzaldia de Gregory Porter, Cécile McLorin Salvant, Carla Bley, Dave Holland, Michel Portal, Zakir Hussain, Jacob Collier, Bruce Barth, Julian Lage, Endangered Blood, Tom Ibarra, Iñaki Salvador, Marco Mezquida y GoGo Penguin.

Cécile McLorin Salvant ha ganado el Grammy al Mejor Disco de Jazz Vocal por su Dreams & Daggers, lo cual aumenta aún más la expectación ya existente ante su actuación en el próximo Heineken Jazzaldia.

El saxofonista Chris Potter, que también actuará en San Sebastián, en el trío de Dave Holland, ha estado nominado al Mejor Álbum de Jazz Instrumental por The Dreamer is the Dream.

Entradas para el Jazzaldia

Las entradas se pondrán a la venta a finales de febrero, y para entonces ya estará disponible la programación completa, a la que todavía se espera sumar varios músicos más de gran renombre.